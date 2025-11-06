Polițiștii au descoperit, în urma unei anchete desfășurate în Strehaia, un grup de persoane suspectate că ar fi profitat de vulnerabilitățile Sistemului de Garanție-Returnare (SGR).

Potrivit informațiilor oficiale, membrii rețelei ar fi dezactivat sistemele de compactare ale echipamentelor automate de colectare a ambalajelor, permițând reintroducerea acelorași recipiente de mai multe ori. În acest mod, ar fi fost obținute în mod nejustificat atât garanțiile de returnare, cât și tarifele de gestionare aferente acestora.

Conform Poliției Române, prejudiciul total depășește 1.097.000 de lei, sumă generată de tranzacțiile fictive înregistrate în sistemul de colectare. În cadrul operațiunii, cinci percheziții au fost efectuate în București și în județele Mehedinți și Ilfov, atât la sediile unor firme implicate, cât și la locuințele persoanelor suspectate.

Dosarul penal vizează infracțiuni grave: constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată și evaziune fiscală. Cazul se află în atenția Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din Mehedinți, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinți.

Ancheta relevă că administratorii a două societăți comerciale din Strehaia sunt bănuiți că ar fi încheiat contracte cu o companie de colectare a ambalajelor în cadrul Sistemului de Garanție-Returnare, cu scopul de a obține beneficii financiare necuvenite.

Cei trei suspecți — doi bărbați, în vârstă de 47 și 30 de ani, și o femeie de 46 de ani — ar fi format un grup organizat care a urmărit sistematic obținerea ilegală a garanțiilor și a tarifelor aferente. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi acționat în calitate de reprezentanți ai firmelor implicate, prezentând date false și simulând activitatea comercială a unor puncte de colectare înregistrate legal.

Investigațiile indică faptul că firmele respective ar fi pretins că operează supermarketuri dotate cu aparate automate de returnare a ambalajelor (RVM). În realitate, aceste unități ar fi fost utilizate doar pentru a genera tranzacții fictive, introducând aceleași ambalaje de mai multe ori pentru a încasa repetat garanțiile.

După semnarea contractelor cu compania de colectare, suspecții ar fi procedat la modificarea echipamentelor automate de colectare. Mai exact, aceștia ar fi dezactivat sistemul care compacta ambalajele, o funcție menită să împiedice reutilizarea lor. Prin această intervenție, ambalajele puteau fi reintroduse în aparate în mod repetat, fiecare operațiune generând o nouă garanție de returnare.

Anchetatorii au stabilit că, în paralel cu manipularea aparatelor, membrii grupului ar fi întocmit și documente contabile false pentru a crea aparența unei activități comerciale legitime. Aceste documente ar fi reflectat operațiuni fictive, menite să ascundă sursa reală a veniturilor și să evite plata obligațiilor fiscale.

Perchezițiile efectuate au dus la descoperirea și ridicarea mai multor probe materiale, considerate relevante pentru documentarea faptelor. Activitățile s-au desfășurat în cadrul Operațiunii „JUPITER”, coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Mehedinți, cu sprijinul polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice din Ilfov și București.

Operațiunea „JUPITER” a fost declanșată pentru destructurarea rețelei și identificarea modului în care a fost posibilă introducerea frauduloasă a ambalajelor în sistem. Potrivit Poliției Române, cooperarea dintre structurile teritoriale a fost esențială în obținerea probelor și în stabilirea legăturilor dintre firmele implicate.

„Cercetările continuă la nivelul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Mehedinţi”, au transmis reprezentanții instituției.

Acțiunea a beneficiat de suportul logistic și operativ al serviciilor similare din Ilfov și București, care au participat la percheziții și la identificarea probelor digitale și contabile.

În paralel cu operațiunea din Mehedinți, polițiștii din București au desfășurat joi 14 percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele administratorilor acestora, în cadrul unui dosar distinct de evaziune fiscală.

Anchetatorii susțin că prejudiciul în acest caz depășește 13 milioane de lei, generat prin nedeclararea veniturilor și raportarea unor cheltuieli fictive.

Investigațiile arată că, între ianuarie 2019 și aprilie 2021, mai mulți administratori de firme nu și-ar fi îndeplinit obligațiile fiscale, ascunzând sursele reale de venit. Aceștia nu ar fi declarat toate veniturile brute asimilate salariilor și ar fi introdus în contabilitate cheltuieli care nu aveau corespondent în activitatea reală.

Potrivit Poliției Capitalei, „prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 13.230.000 de lei”.

Persoanele suspectate de implicare în faptele de evaziune fiscală au fost conduse la audieri, unde urmează să fie clarificat rolul fiecăruia în schema financiară investigată. Dosarul este instrumentat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Poliției Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București.

Acțiunea a fost desfășurată cu sprijinul polițiștilor de la structurile de investigare a criminalității economice ale sectoarelor 1–6. Cercetările continuă pentru stabilirea întregii activități infracționale și a prejudiciilor aduse bugetului de stat.