Sistemul de Garanție-Returnare (SGR), implementat în România începând cu 30 noiembrie 2023, a înregistrat rezultate semnificative în colectarea și reciclarea ambalajelor de băuturi.

SGR presupune un proces organizat de colectare a ambalajelor de PET, sticlă și aluminiu prin centre specializate și saci de colectare. Sistemul integrează tehnologii IT și logistică pentru monitorizarea și returnarea ambalajelor, asigurând un proces eficient de reciclare.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat la Resource Recovery Summit 2026 că SGR reprezintă implicarea activă a cetățenilor și a echipelor de specialiști care au dezvoltat sistemul, subliniind rolul comunității în succesul proiectului.

Până la sfârșitul anului 2025, aproximativ 8,5 miliarde de ambalaje au fost returnate prin Sistemul de Garanție-Returnare, iar peste 618.000 de tone de PET, sticlă și aluminiu de înaltă calitate au fost trimise către reciclatori. Rata de colectare a înregistrat o creștere constantă, atingând 83% în 2025, ceea ce reflectă eficiența ridicată a sistemului și impactul semnificativ asupra reducerii deșeurilor și a poluării.

„Ce înseamnă de fapt acest Sistem de Garanţie-Returnare? Sisteme de IT, logistică, saci, centre de numărare etc. În primul şi în primul rând înseamnă oameni, înseamnă o comunitate care crede în succesul acestui proiect. Înseamnă peste 15 milioane de români care zi de zi contribuie la succesul acestui proiect. Copii şi adulţi dedicaţi, oameni – o comunitate care a arătat că este posibil ceva în care nu prea a crezut la început nimeni. Vreau să le mulţumesc în primul rând lor, românilor care zi de zi contribuie la succesul acestui sistem. În al doilea rând, înseamnă echipa cu care am conceput acest sistem, înseamnă veterani, care unii dintre ei mai sunt în această sală, cei care acum cinci ani au fost alături de mine când am pornit acest proiect în faza de concepere. În al treilea rând înseamnă leadership, înseamnă soluţii adecvate, potrivite pentru societatea noastră, înseamnă perseverenţă, gândire pe termen lung, eficienţă”, a spus oficialul.

Implementarea Sistemului de Garanție-Returnare contribuie la crearea de locuri de muncă în domeniul colectării și reciclării, susține industria reciclatorilor prin furnizarea de materii prime de calitate și oferă un cadru pentru educație ecologică și promovarea responsabilității civice.

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP), împreună cu Asociația Green Revolution, cu sprijinul Envipco și RetuRo. Scopul reuniunii a fost prezentarea progresului sistemului și identificarea soluțiilor pentru eficientizarea proceselor de reciclare.