Dezbaterile asupra bugetului de stat pentru anul 2026 intră într-o etapă importantă, miercuri, 18 martie, când proiectul este analizat în comisiile reunite de buget-finanțe, urmând ca ulterior să fie discutat în plenul Parlamentului.

Votul final este programat pentru joi și va decide forma finală a documentului financiar esențial pentru anul 2026.

Procesul de adoptare a bugetului este marcat de tensiuni tot mai evidente între partidele aflate la guvernare. Principala sursă de conflict o reprezintă amendamentele propuse de PSD la proiectul deja aprobat de Guvern, o mișcare care a generat nemulțumiri în rândul partenerilor de coaliție.

În acest context, liderii PNL analizează posibilitatea de a rămâne sau nu la guvernare, o decizie care ar putea fi luată în cadrul unei ședințe interne programate în weekend. În paralel, și social-democrații au anunțat consultări interne, semn că echilibrul politic este fragil.

În timpul dezbaterilor din comisii, o parte dintre amendamentele incluse în așa-numitul „pachet social” au fost adoptate. PSD a reușit să obțină susținere inclusiv din partea opoziției, însă nu toate propunerile au trecut, ceea ce evidențiază lipsa unui consens solid în Parlament.

Discuțiile au fost marcate de schimburi de replici dure între PSD, PNL și USR, fiecare partid încercând să-și impună prioritățile în structura bugetului.

Un moment controversat a avut loc în timpul dezbaterilor, când un schimb de replici între un deputat PSD (Adrian Câciu) și o senatoare PNL (Gabriela Horga) a degenerat. Situația a atras reacții imediate din partea liberalilor, care au cerut sancțiuni și au anunțat demersuri oficiale către instituțiile competente.

Ulterior, politicianul implicat și-a cerut scuze public, recunoscând că reacția sa a fost nepotrivită și subliniind că regretă incidentul.

„O să profit de acest moment pentru a-mi cere scuze față de colega mea, doamna Gabriela Horga, pentru ieșirea de mai devreme, din timpul zilei. Vreau să vă spun că regret și nu este ceea ce mă caracterizează. A fost un derapaj venit în urma acelor acuzații că suntem mincinoși și iresponsabili. Dar chiar și așa nu trebuia să am această atitudine”, a declarat Adrian Câciu.

Ședințele din comisiile de buget-finanțe continuă miercuri, când vor fi analizate bugetele unor instituții importante, precum Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Muncii.

De la ora 16:00, dezbaterile se vor muta în plenul Parlamentului.

Joi urmează votul final asupra bugetului de stat pentru 2026. Toate amendamentele adoptate în comisii vor fi supuse aprobării plenului.