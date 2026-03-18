Președintele PSD București, Daniel Băluță, a declarat că votul din comisii reprezintă o decizie care afectează persoanele vulnerabile. Acesta a susținut că respingerea sprijinului pentru copiii cu dizabilități și pentru pensionari reflectă o lipsă de preocupare pentru categoriile care au nevoie de ajutor.

Băluță a explicat că amendamentele propuse de PSD vizau măsuri de sprijin pentru aceste categorii, fără a introduce privilegii, și că acestea aveau în vedere situațiile dificile cu care se confruntă beneficiarii.

„A bloca ajutoarele pentru copiii cu dizabilităţi şi sprijinul pentru aproape 3 milioane de pensionari înseamnă ipocrizie şi dispreţ la adresa oamenilor. Fără niciun argument legal, PNL, USR şi AUR au aruncat la gunoi orice urmă de solidaritate şi empatie, dovedind că, în fapt, sunt interesaţi doar de beneficiile personale, nu de asigurarea unui trai decent pentru cei vulnerabili. Partidul Social Democrat a propus, prin aceste amendamente, măsuri de bun-simţ pentru cei care au nevoie de ajutor, nicidecum privilegii: sprijin pentru copiii cu dizabilităţi, care duc zi de zi o luptă pe care mulţi dintre noi nici nu ne-o putem imagina, precum şi ajutor pentru bunicii noştri, care îşi drămuiesc cu greu fiecare leu pentru medicamente şi alimentele necesare traiului de zi cu zi”, a afirmat Băluţă.

Daniel Băluță a mai declarat că partidul va continua să susțină măsuri destinate persoanelor vulnerabile, în contextul creșterii costurilor de trai.

Acesta a făcut un apel la responsabilitate și la luarea unor decizii care să țină cont de nevoile populației, subliniind că oamenii trebuie respectați și sprijiniți.

„Fac, pe această cale, un apel la responsabilitate şi la depăşirea deciziilor politice de moment, pentru că oamenii trebuie respectaţi, nu ignoraţi. Partidul Social Democrat va continua să lupte pentru cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, mai ales acum, când viaţa este tot mai grea, ca urmare a creşterilor de taxe impuse de actualul guvern”, a mai spus Daniel Băluţă.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că PSD nu a avut nicio negociere sau înțelegere cu partidele din opoziție pentru susținerea amendamentelor privind măsurile sociale din buget.

Acesta a precizat că partidul își menține poziția și obiectivele, fără modificări față de propunerile inițiale.

„Noi rămânem consecvenţi, avem aceeaşi opinie, acelaşi amendament, aceleaşi obiective. Nu s-a schimbat nimic”, a spus Manole, la Palatul Parlamentului.

Întrebat despre eventuale discuții cu AUR, ministrul a explicat că nu a existat nicio negociere nici cu acest partid și nici cu alte formațiuni din opoziție. El a arătat că amendamentele nu reprezintă o temă partinică și că nu a fost nevoie de înțelegeri politice, fiecare partid votând conform propriei opțiuni.

„Nu vorbim niciun moment despre vreo discuţie nu doar cu AUR, cu niciun alt partid din Opoziţie, despre acest amendament pentru că nu considerăm că e cazul unor negocieri tocmai pentru că amendamentul este foarte echilibrat şi nu este o speţă partinică. Pentru aceste amendamente noi nu am avut nicio înţelegere cu niciun partid şi s-a dovedit mai devreme că fiecare a votat cum a vrut”, a spus acesta.

PSD București a transmis un comunicat în care critică ceea ce consideră a fi o atitudine nedreaptă și lipsită de umanitate din partea unei coaliții formate în comisiile de buget-finanțe.

Organizația susține că, în cadrul dezbaterilor din 18 martie, PNL, USR și AUR au votat împotriva amendamentelor propuse de social-democrați pentru completarea proiectului de buget.

Potrivit PSD, aceste amendamente vizau ajustarea bugetului într-o formă considerată de partid drept corectă și adaptată condițiilor economice actuale.