Alexandru Nazare a explicat că sumele alocate asistenței sociale au crescut constant în ultimii ani, de la 174 de miliarde lei în 2022 la 249 de miliarde lei în prezent, ceea ce a crescut presiunea asupra bugetului general.

În proiecția de buget propusă, s-au alocat deja 1,7 miliarde lei pentru aceste plăți, iar sumele pentru asistența socială nu scad, ci cresc cu aproximativ 33 de milioane lei comparativ cu anul precedent, după ajustarea compensațiilor pentru energie.

„Dacă calculăm din 2022, se mai adaugă. În 2022, asistenţa socială era la 174 de miliarde, astăzi suntem la 249 de miliarde lei. Este clar că aceste sume au crescut şi este clar că presiunea per total asupra bugetului general a devenit din ce în ce mai mare. În analiza pe care am făcut-o, în proiecţia de buget propusă, am asigurat deja 1,7 miliarde pentru aceste plăţi. Au fost discuţii nenumărate în coaliţie pe această temă. Înţelegem nevoia şi tocmai de aceea am acoperit în suma cerută un cuantum de 1,7 miliarde. De menţionat, la fel de important este că sumele pentru asistenţa socială din bugetul Ministerului Muncii nu scad. Dacă din acel cuantum deducem compensaţia pentru energie plătită în cuantum de 2,9 miliarde anul trecut versus 1,7 miliarde anul acesta, o să vedeţi că suma pentru asistenţă socială în fapt creşte cu 33 de milioane”, a precizat Alexandru Nazare.

Ministrul a menționat că sume suplimentare pot fi incluse prin programe finanțate din fonduri europene, care nu afectează deficitul bugetar, dar banii pentru acoperirea integrală a amendamentului PSD nu există în prezent, ceea ce ar crește deficitul. Din acest motiv, Ministerul Finanțelor nu a putut susține integral amendamentul, deși a acoperit o parte din pachetul propus.

„Nu e la fel de simplu ca atunci când le acoperi din bugetul de stat. Dar aceste sume pe care le avem din fonduri europene nu pun aceeaşi presiune pe bugetul de stat, pentru că ele nu sunt cuantificate la deficit. În momentul în care această sumă de 1,1 miliarde lei, luată dintr-un capitol bugetar unde, în mod tradiţional, pe toate capitolele bugetare pe care le-am prevăzut, sunt deja nevoi, în momentul când extragem această sumă dintr-un capitol pe care deja-i previzionată, trebuie să punem din altă parte banii la loc. Banii nu există în acest moment. Deci ei se vor cuantifica, în mod real, în plus la sold. Deci se adaugă la deficit, pentru că restul de sume sunt acoperite. De aceea, făcând toate eforturile pentru a susţine mare parte din pachetul propus, n-am putut să-l acoperim în integralitate. Ca atare nu susţinem amendamentul”, a mai spus Nazare.

Ministrul Muncii, Petre-Florin Manole, a subliniat că există argumente concrete pentru aprobarea amendamentului și că diferența de 1,13 miliarde lei față de anul precedent trebuie luată în considerare. Manole a adăugat că finanțarea prin fonduri europene pentru componentele amendamentului nu este posibilă și că studiul OCDE sprijină creșterea cheltuielilor pentru venitul minim de incluziune, parte a amendamentului.

„Astăzi, scris negru pe alb, la sumarizarea sumelor din acest capitol, avem 1,13 miliarde în minus. Încă o dată, asta este suma totală şi e diferenţa dintre suma de anul trecut şi suma de anul acesta. Dacă facem scăderi şi adunări şi înmulţiri şi împărţiri în cadrul acestui capitol, sigur că vom avea rezultate diferite, dar asta este negru pe alb. Punctul doi, posibilitatea de a finanţa din fonduri europene oricare dintre componentele acestui amendament, ştiu, din discuţia explicită cu doamna vicepreşedinte a Comisiei Europene, Roxana Mânzatu, că posibilităţile României de finanţare a asistenţei sociale pe vouchere sau alte forme din fonduri europene sunt zero. Şi ştiu cu certitudine că aceste lucruri au fost comunicate în întâlnirile de acum 3 săptămâni, cred, de la Bruxelles. Se vorbeşte şi despre faptul că au crescut cheltuielile de asistenţă socială. Aşa este, au crescut, dar nu mai târziu de acum 2 zile, aproape tot Guvernul România a participat la lansarea unui studiu al OECD şi toţi cei care au luat cuvântul dintre miniştri au vorbit laudativ despre acel studiu. De ce să nu discutăm şi despre pagina 38, unde se scrie explicit că este încurajată creşterea cheltuielilor legată chiar de venitul minim de incluziune, acel capitol care este parte din amendament. Aşadar, da, există cifre şi există realităţi, dar există şi argumente concrete pe care luni le susţineam, sper să le susţinem şi miercuri şi joi”, a susținut Manole.

Alexandru Nazare a reiterat că studiul OCDE subliniază necesitatea sustenabilității cheltuielilor bugetare, iar majorarea constantă a cheltuielilor și a datoriei publice impune un mod responsabil de alocare a resurselor.

„Deci, da, trebuie să mărim cheltuielile, dar într-un mod sustenabil. Acest lucru ne-a penalizat foarte mult în anii trecuţi, iar această sumă de 60 de miliarde pe care am adăugat-o la cheltuieli e o sumă pe care nu o cheltuim sustenabil atâta timp cât cheltuielile cu datoria publică cresc constant. Deci, în condiţiile în care era identificată o sursă certă prin care puteam acoperi aceşti bani şi o făceam în Coaliţie sau chiar după Coaliţie sau chiar înainte de această discuţie, nu era absolut nicio problemă, pentru că şi noi ne dorim acoperirea acestor cheltuieli destinate persoanelor vulnerabile în general, dar vrem să facem într-un mod sustenabil. De aceea nu susţinem acest amendament, pentru că în forma propusă nu e asigurată sustenabilitatea”, a mai precizat Alexandru Nazare.

Ministerul Finanțelor nu poate folosi bugetul propriu pentru alte cheltuieli, deoarece acesta acoperă plăți de dobânzi, contribuții la Uniunea Europeană și fonduri pentru proiecte PNRR și alte fonduri europene, toate necesare pentru funcționarea statului și implementarea proiectelor.