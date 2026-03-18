Deputatul PSD Marius Budăi, fost ministru al Muncii, susține că actuala guvernare nu mai poate continua în această formulă.

Acesta afirmă că nu a existat disciplină sau intransigență, ci o abordare rigidă care a dus la blocaje economice. Potrivit acestuia, rezultatele sunt vizibile prin nivelul ridicat al inflației, scăderea consumului și intrarea în recesiune tehnică.

Budăi mai arată că deficitul bugetar nu a fost redus semnificativ, în ciuda măsurilor adoptate, și că România se confruntă deja cu efectele unei crize economice globale generate de conflictul din Orientul Mijlociu.

„Nu a fost nici disciplină, nici intransigenţă! A fost doar o încăpăţânare îndârjită şi obtuză! Care este rezultatul? Blocaj total în economie! Cea mai mare inflaţie din UE! Cea mai mare prăbuşire a consumului din UE! Intrarea în recesiune tehnică, cu a doua cea mai mare scădere economică din UE! Iar după tot chinul îndurat de populaţie, deficitul bugetar real a rămas aproape neschimbat! Am intrat deja într-o criză economică globală provocată de conflictul din Orientul Mijlociu. Nu ne mai permitem să continuăm cu acest tip de guvernare, care blochează economia naţională din cauza încăpăţânării unui singur om!”, este de părere fostul ministru.

Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, spune că partidul va lua o decizie după consultări interne, indiferent de forma finală a bugetului.

Acesta explică faptul că actuala colaborare, în special cu premierul Ilie Bolojan, este considerată ineficientă și riscantă pentru economie. El afirmă că acordul politic nu și-a atins scopul și că există îngrijorări privind direcția economică a țării.

„Pur și simplu, am constatat că această colaborare, mai ales cu acest prim-ministru, nu e una eficientă și că duce România spre un faliment social și economic. Acordul nu și-a atins scopul”.

Daniel Zamfir precizează că PSD nu va depune o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern, dar dacă partidul decide retragerea, va ieși din coaliție și va urma pașii politici necesari.

„PSD nu va depune moțiune împotriva Guvernului din care face parte. PSD, dacă partidul va decide să nu continue în această formulă, coaliție de guvernare și mai ales cu acest prim-ministru, PSD se va retrage din coaliția de guvernare și urmează ulterior pașii care urmează să fie făcuți”.

În cazul unei retrageri din coaliție, liderul PSD exclude varianta unei alianțe cu AUR. Acesta menționează că formarea unei noi majorități depinde de negocierile cu celelalte partide și de decizia președintelui privind desemnarea unui nou premier.

„Toate speculațiile în legătură cu un Guvern cu AUR sunt excluse, am spus-o, a spus-o și președintele partidului de nenumărate ori, nu vrem să facem nici un Guvern cu AUR”.

Acesta a precizat că, în lipsa unei înțelegeri cu PNL, UDMR sau alte partide, poate fi luată în calcul varianta alegerilor anticipate.

Daniel Zamfir a arătat că desemnarea unui nou premier depinde de președintele României și de capacitatea partidelor de a forma o majoritate parlamentară.

„Aici este și rolul președintelui României, că până la urmă, președintele României desemnează primul-ministru. Dar dacă nu va exista vreo variantă de alianță politică cu PNL, cu UDMR, eu nu-mi doresc o alianță cu USR, dar nu doar de mine depinde, dacă PNL nu mai vrea să continue această alianță cu noi, dacă USR nu dorește să continue această alianță cu noi, noi putem avea și varianta alegerilor anticipate. Nu ne împinge nimeni să facem un Guvern cu AUR, doar pentru că ceilalți doi parteneri nu mai vor să facă alianță cu noi”.

Reprezentanții PSD susțin că actuala formulă de guvernare nu mai răspunde obiectivelor stabilite inițial. În acest context, partidul urmează să decidă în perioada următoare dacă va continua sau nu în actuala coaliție.