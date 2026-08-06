România înregistrează cea mai mare scădere a comerțului cu amănuntul din UE. Eurostat arată un recul de 6,6% față de aceeași lună a anului trecut

Volumul comerțului cu amănuntul a scăzut în luna iunie 2026 atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit primelor estimări publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat). Comparativ cu luna mai 2026, comerțul cu amănuntul ajustat sezonier a înregistrat un recul de 0,3% în zona euro și de 0,1% în UE.

Evoluția vine după creșterile înregistrate în luna mai, când volumul comerțului cu amănuntul avansase cu 0,4% în zona euro și cu 0,6% în Uniunea Europeană, potrivit datelor înregistrate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Raportat la iunie 2025, indicele ajustat în funcție de calendar al vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 0,7% în zona euro și cu 1,2% în Uniunea Europeană.

În zona euro, comparativ cu mai 2026, volumul comerțului cu amănuntul a scăzut cu 0,5% pentru alimente, băuturi și tutun și cu 0,4% pentru produsele nealimentare, excluzând carburanții auto. În schimb, vânzările de carburanți auto în magazine specializate au crescut cu 1,5%.

În Uniunea Europeană, scăderea a fost de 0,4% pentru alimente, băuturi și tutun și de 0,3% pentru produsele nealimentare, în timp ce vânzările de carburanți auto au crescut cu 1,7%.

Dintre statele membre pentru care sunt disponibile date, cele mai mari scăderi lunare ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Finlanda (-1,5%), România (-1,2%) și Germania (-1,1%).

Cele mai importante creșteri lunare au fost consemnate în Luxemburg (+2,5%), Portugalia (+1,7%), precum și în Croația și Suedia (ambele +1,5%).

În cazul României, evoluția lunară din 2026 a fost volatilă: -3,2% în ianuarie, +0,5% în februarie, +2,0% în martie, -2,5% în aprilie, +0,8% în mai și -1,2% în iunie.

Comparativ cu iunie 2025, volumul comerțului cu amănuntul a crescut în zona euro cu 0,9% pentru alimente, băuturi și tutun și cu 1,7% pentru produsele nealimentare, însă a scăzut cu 6,6% pentru carburanții auto.

În Uniunea Europeană, creșterea anuală a fost de 0,7% pentru alimente, băuturi și tutun și de 2,3% pentru produsele nealimentare, în timp ce vânzările de carburanți auto au scăzut cu 4,1%.

Cele mai mari creșteri anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Luxemburg (+8,3%), Suedia (+7,2%) și Bulgaria (+7,1%).

România a înregistrat cea mai mare scădere anuală dintre toate statele membre pentru care există date disponibile, respectiv -6,6%. Alte scăderi au fost raportate în Austria (-0,3%), precum și în Belgia și Germania (ambele -0,1%).

Datele lunare ale României raportate la aceeași lună a anului precedent arată un recul constant pe parcursul întregului an: -5,2% în ianuarie, -7,1% în februarie, -2,6% în martie, -5,8% în aprilie, -4,4% în mai și -6,6% în iunie.

Eurostat a publicat și indicii ajustați sezonier și calendaristic, având ca an de bază 2021. În iunie 2026, indicele ajustat sezonier al volumului comerțului cu amănuntul a fost de 104,4 în zona euro și de 105,1 în Uniunea Europeană.

Pentru România, indicele ajustat sezonier a fost de 110,4 în iunie, iar indicele ajustat calendaristic a fost de 110,8.

Raportul Eurostat evidențiază astfel o ușoară deteriorare a activității comerciale în Uniunea Europeană în luna iunie, în timp ce România se remarcă prin una dintre cele mai slabe evoluții atât în termeni lunari, cât și anuali, fiind statul membru cu cel mai mare recul al volumului comerțului cu amănuntul față de aceeași perioadă a anului trecut.