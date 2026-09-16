România, în zona roșie a industriei europene: scădere de 6,3% în iulie. Ce se întâmplă în UE
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Producția industrială ajustată sezonier a înregistrat o scădere în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă. Potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, producția industrială a coborât cu 0,1% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană.
Ce se întâmplă cu industria europeană? Noile date Eurostat arată o schimbare neașteptată
Datele pentru luna iunie 2026 indică o diminuare de 0,1% atât în zona euro, cât și în UE. Evoluția din iulie vine astfel după o nouă scădere lunară în ambele zone economice.
Față de aceeași lună a anului trecut, situația a fost diferită. În iulie 2026, producția industrială a rămas stabilă în zona euro, în timp ce în Uniunea Europeană a consemnat o creștere de 0,3%.
Evoluția principalelor categorii industriale
În zona euro, comparativ cu iunie 2026, producția industrială a avut evoluții diferite în funcție de principalele categorii de bunuri. Producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,3%, iar cea de energie a avansat cu 0,9%.
Bunurile de capital au înregistrat o creștere de 0,5%. În același timp, producția de bunuri de consum durabile a urcat cu 0,9%.
Singura categorie dintre cele prezentate care a consemnat o scădere a fost cea a bunurilor de consum nedurabile. Producția aferentă acestei categorii s-a redus cu 1,6% față de iunie 2026.
În Uniunea Europeană, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,2%, în timp ce producția de energie a crescut cu 0,6%. Bunurile de capital au înregistrat un avans de 0,3%, iar bunurile de consum durabile au crescut tot cu 0,3%. Producția de bunuri de consum nedurabile a scăzut cu 1,3%.
Diferențe importante între statele membre
La nivelul statelor membre, variațiile lunare au fost diferite în iulie 2026. Cele mai mari scăderi ale producției industriale față de iunie au fost raportate în Danemarca, unde diminuarea a fost de 4,2%, Bulgaria, cu 2,9%, și Lituania, cu 2,4%.
În alte state membre, producția industrială a avut creșteri semnificative de la o lună la alta. Cea mai mare majorare a fost înregistrată în Luxemburg, de 4,5%. Croația a raportat o creștere de 3,9%, iar Irlanda a avut un avans de 2,6% comparativ cu luna iunie 2026.
Datele lunare arată astfel diferențe considerabile între evoluțiile producției industriale din statele membre, în condițiile în care variația agregată a fost negativă atât pentru zona euro, cât și pentru Uniunea Europeană.
Evoluția producției față de iulie 2025
Comparativ cu iulie 2025, producția industrială din zona euro a rămas stabilă. În interiorul principalelor categorii, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,3%, iar cea de energie a avansat cu 4,0%.
Producția de bunuri de capital a crescut cu 1,7% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, bunurile de consum durabile au consemnat o scădere de 1,2%, iar producția de bunuri de consum nedurabile s-a redus cu 4,5%.
La nivelul Uniunii Europene, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,4%, iar producția de energie a avansat cu 2,5%. Bunurile de capital au înregistrat o creștere anuală de 2,4%.
În același timp, producția de bunuri de consum durabile a scăzut cu 0,5%, în timp ce producția de bunuri de consum nedurabile a consemnat o diminuare de 3,2%.
România, printre statele cu cele mai mari scăderi anuale
La nivelul statelor membre, cele mai mari creșteri anuale ale producției industriale au fost raportate în Olanda, cu 8,2%, Croația, cu 7,2%, și Lituania, cu 6,5%.
În partea opusă a clasamentului se află Bulgaria, unde producția industrială a scăzut cu 6,8% față de iulie 2025. România a înregistrat o diminuare de 6,3%, iar Belgia a raportat o scădere de 5,6%.
Datele publicate de Eurostat pentru iulie 2026 indică, astfel, o evoluție anuală stabilă pentru producția industrială din zona euro și un avans de 0,3% pentru Uniunea Europeană, în timp ce diferențele dintre statele membre au rămas semnificative.
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