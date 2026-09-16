România, în zona roșie a industriei europene: scădere de 6,3% în iulie. Ce se întâmplă în UE

Producția industrială ajustată sezonier a înregistrat o scădere în iulie 2026, comparativ cu luna precedentă. Potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, oficiul de statistică al Uniunii Europene, producția industrială a coborât cu 0,1% în zona euro și cu 0,3% în Uniunea Europeană.

Datele pentru luna iunie 2026 indică o diminuare de 0,1% atât în zona euro, cât și în UE. Evoluția din iulie vine astfel după o nouă scădere lunară în ambele zone economice.

Față de aceeași lună a anului trecut, situația a fost diferită. În iulie 2026, producția industrială a rămas stabilă în zona euro, în timp ce în Uniunea Europeană a consemnat o creștere de 0,3%.

În zona euro, comparativ cu iunie 2026, producția industrială a avut evoluții diferite în funcție de principalele categorii de bunuri. Producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,3%, iar cea de energie a avansat cu 0,9%.

Bunurile de capital au înregistrat o creștere de 0,5%. În același timp, producția de bunuri de consum durabile a urcat cu 0,9%.

Singura categorie dintre cele prezentate care a consemnat o scădere a fost cea a bunurilor de consum nedurabile. Producția aferentă acestei categorii s-a redus cu 1,6% față de iunie 2026.

În Uniunea Europeană, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,2%, în timp ce producția de energie a crescut cu 0,6%. Bunurile de capital au înregistrat un avans de 0,3%, iar bunurile de consum durabile au crescut tot cu 0,3%. Producția de bunuri de consum nedurabile a scăzut cu 1,3%.

La nivelul statelor membre, variațiile lunare au fost diferite în iulie 2026. Cele mai mari scăderi ale producției industriale față de iunie au fost raportate în Danemarca, unde diminuarea a fost de 4,2%, Bulgaria, cu 2,9%, și Lituania, cu 2,4%.

În alte state membre, producția industrială a avut creșteri semnificative de la o lună la alta. Cea mai mare majorare a fost înregistrată în Luxemburg, de 4,5%. Croația a raportat o creștere de 3,9%, iar Irlanda a avut un avans de 2,6% comparativ cu luna iunie 2026.

Datele lunare arată astfel diferențe considerabile între evoluțiile producției industriale din statele membre, în condițiile în care variația agregată a fost negativă atât pentru zona euro, cât și pentru Uniunea Europeană.

Comparativ cu iulie 2025, producția industrială din zona euro a rămas stabilă. În interiorul principalelor categorii, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,3%, iar cea de energie a avansat cu 4,0%.

Producția de bunuri de capital a crescut cu 1,7% față de aceeași lună a anului trecut. În schimb, bunurile de consum durabile au consemnat o scădere de 1,2%, iar producția de bunuri de consum nedurabile s-a redus cu 4,5%.

La nivelul Uniunii Europene, producția de bunuri intermediare a crescut cu 0,4%, iar producția de energie a avansat cu 2,5%. Bunurile de capital au înregistrat o creștere anuală de 2,4%.

În același timp, producția de bunuri de consum durabile a scăzut cu 0,5%, în timp ce producția de bunuri de consum nedurabile a consemnat o diminuare de 3,2%.

La nivelul statelor membre, cele mai mari creșteri anuale ale producției industriale au fost raportate în Olanda, cu 8,2%, Croația, cu 7,2%, și Lituania, cu 6,5%.

În partea opusă a clasamentului se află Bulgaria, unde producția industrială a scăzut cu 6,8% față de iulie 2025. România a înregistrat o diminuare de 6,3%, iar Belgia a raportat o scădere de 5,6%.

Datele publicate de Eurostat pentru iulie 2026 indică, astfel, o evoluție anuală stabilă pentru producția industrială din zona euro și un avans de 0,3% pentru Uniunea Europeană, în timp ce diferențele dintre statele membre au rămas semnificative.