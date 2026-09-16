Gala Folk Bun 2026: Două zile de muzică de suflet la Sala Luceafărul

După 4 ediții de colecție, cel mai îndrăgit eveniment dedicat muzicii folk revine pe 7 și 8 decembrie cu o nouă atmosferă de sărbătoare

Gala Folk Bun revine în forță la sfârșitul acestui an pentru a continua o tradiție deja dragă publicului din toată țara. După succesul răsunător al celor 4 ediții de colecție anterioare, de la show-urile incendiare de la Sala Palatului la ediția specială de anul trecut, realizatorul emisiunii săptămânale Folk Bun de la Rock FM, Cristi Dumitrașcu, alături de echipa KIMARO Entertainment, pregătesc două noi seri memorabile pe 7 și 8 decembrie 2026.

Noul loc de întâlnire a celei de-a cincea ediții va fi Sala Luceafărul din București, unde spațiul intim și acustica deosebită vor aduce artiștii și mai aproape de sufletul spectatorilor.

Bucureștenii și iubitorii de muzică din toată țara sunt invitați să pășească în pragul sărbătorilor de iarnă alături de comunitatea Folk Bun, într-un format de două spectacole consecutive pline de emoție, cântece de neuitat și energia caldă specifice acestui gen muzical.

Pornită din pasiunea pentru muzica sinceră și din dorința de a menține viu spiritul folk-ului românesc, gala din acest an promite din nou momente unice, întâlniri speciale și acea stare de conexiune autentică pe care doar muzica live o poate crea.

Numele artiștilor care vor urca pe scenă la această ediție aniversară, precum și surprizele pregătite pentru cele două zile vor fi dezvăluite în curând.

Biletele de o zi și abonamentele au preț early bird până pe 10 octombrie pe get-in.ro.

Un eveniment KIMARO Entertainment, susținut de Rock FM.