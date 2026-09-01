Muzica rock își unește forțele pentru viață: Concertul caritabil „Heart Rock” aduce Vama, Vița de Vie Acou2tic, Trooper și Dora Gaitanovici pe aceeași scenă

Iubitorii de muzică bună și de fapte bune sunt așteptați la Heart Rock, un eveniment caritabil de excepție dedicat sprijinirii Asociației Zetta. Organizat de KIMARO Entertainment și prezentat de carismaticul Cristian Hrubaru, concertul va reuni pe aceeași scenă unele dintre cele mai importante nume ale rockului românesc.

Publicul se va bucura de o experiență muzicală irepetabilă și plină de emoție. Energia debordantă a celor de la Vama va pune în mișcare întreaga sală prin show-urile lor explozive și piesele devenite imnuri pentru generații întregi. În contrast, Vița de Vie Acou2tic, în formula intimă a duo-ului format din Adrian Despot și Cezar Popescu, va oferi o reinterpretare rafinată a propriului repertoriu, bazată pe un dialog cald între două chitări și într-o formulă care scoate în evidență atât forța versurilor, cât și emoția pură a interpretării. Trooper va aduce pe scenă forța pură a heavy metal-ului românesc, în timp ce Dora Gaitanovici, una dintre cele mai spectaculoase voci din noul val al rockului alternativ, va completa afișul cu un recital nuanțat și plin de pasiune.

Toată această desfășurare de forțe artistice este pusă în slujba unei cauze nobile. Încasările obținute vor sprijini activitatea Asociației Zetta, o organizație non-profit înființată în anul 2017 la inițiativa medicului Dragoș Zamfirescu. Asociația oferă o nouă șansă copiilor și adulților cu situații materiale modeste care se confruntă cu patologii grave din sfera Chirurgiei Plastice și Microchirurgiei Reconstructive.

Echipa de medici a Spitalului Zetta activează pro bono în cadrul acestui proiect, reușind până în prezent să realizeze 1.214 intervenții complexe. De la reconstrucții mamare post-cancer și refacerea funcționalității membrelor în urma unor accidente severe, până la corectarea malformațiilor congenitale sau redarea zâmbetului în cazurile de paralizie facială, Asociația Zetta schimbă destine prin medicină de înaltă performanță.

Evenimentul este realizat în parteneriat cu Rock FM, BFH și Agenția Națională de Transplant. Biletele pentru concertul caritabil Heart Rock pot fi achiziționate direct de pe platforma get-in.ro.