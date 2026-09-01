Noutatea din conturile pensionarilor. Ce document important poate fi consultat de acasă

Casa de Pensii îi informează pe pensionari că au la dispoziție mai multe servicii digitale, prin care pot consulta online informații legate de pensie și contribuțiile achitate. Noua modalitate de acces la date îi poate ajuta pe beneficiari să reducă deplasările la sediile instituției pentru obținerea unor documente sau informații.

Digitalizarea serviciilor Casei de Pensii permite utilizatorilor să consulte datele gestionate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) printr-un spațiu privat destinat fiecărei persoane înregistrate. Platforma centralizează informațiile personale disponibile pentru utilizator și oferă acces la mai multe documente și date referitoare la situația de asigurare.

Și persoanele care nu s-au pensionat încă pot folosi serviciile disponibile online. Acestea pot consulta informații referitoare la contribuțiile achitate și la vechimea acumulată, precum și date orientative despre viitoarele drepturi de pensie.

Conturile existente pe vechiul portal au fost migrate către noul sistem. Utilizatorii își pot accesa în continuare conturile folosind aceleași date de autentificare, fără să fie necesară crearea unui nou cont pentru accesarea informațiilor deja disponibile.

Prin Spațiul Virtual sunt disponibile mai multe categorii de informații referitoare la situația fiecărui utilizator. Printre acestea se află stagiile de cotizare, contribuțiile virate către Pilonul II și decizia de pensionare.

Un alt document care poate fi consultat în format electronic este talonul de pensie, disponibil prin serviciul e-Talon. Astfel, pensionarii pot avea acces la documentul lunar în format electronic, fără să fie necesară deplasarea pentru obținerea acestuia.

Portalul dispune și de un modul destinat simulării drepturilor de pensie. Acesta le permite utilizatorilor să obțină informații orientative despre drepturile de pensie și despre data la care acestea pot fi solicitate.

Serviciile digitale sunt disponibile atât pentru pensionari, cât și pentru persoanele care încă lucrează. Pentru salariați, informațiile accesibile prin platformă pot oferi o imagine asupra contribuțiilor acumulate și a situației lor în raport cu sistemul de pensii.

Aplicația „e-Talon” are rolul de a genera automat cuponul lunar de pensie pentru toți pensionarii. Documentul este disponibil în format electronic, ceea ce permite consultarea lui prin intermediul serviciilor digitale.

Aplicația poate fi utilizată și de persoanele care nu au ajuns încă la pensie. Acestea pot folosi funcția de simulare pentru a obține informații orientative despre cuantumul pensiei.

Prin intermediul aplicației pot fi consultate și date privind vechimea în muncă. În același timp, utilizatorii pot vedea informațiile referitoare la contribuțiile plătite.

Accesul la aceste date este parte a procesului de digitalizare a serviciilor destinate persoanelor asigurate și pensionarilor. Informațiile disponibile în spațiul personal sunt cele gestionate de instituțiile responsabile de evidența contribuțiilor și a drepturilor de pensie.

În comunicarea transmisă utilizatorilor, ANAF prezintă și modalitatea de acces la Spațiul Privat Virtual. Instituția subliniază disponibilitatea permanentă a serviciilor online și accesul la documente și informații fiscale.

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