E-SănătateaMea este disponibilă de la 1 septembrie. Ce pot face pacienții pe noua platformă

Pacienții din România au acces, începând de marți, 1 septembrie 2026, la platforma E-SănătateaMea, noul portal al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS). Principala noutate adusă odată cu lansarea este posibilitatea programării online la medicii specialiști din ambulatoriu aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Pacienții pot verifica unde există locuri disponibile și își pot alege inclusiv un furnizor din alt județ.

Platforma E-SănătateaMea a devenit disponibilă începând cu 1 septembrie 2026 și reprezintă prima etapă a unui proiect mai amplu de digitalizare a sistemului de sănătate.

Portalul va avea în total 12 module, care urmează să fie introduse treptat, potrivit explicațiilor oferite de președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

Printre serviciile și funcționalitățile pregătite se numără accesul la istoricul medical al pacientului, rețete electronice pe trei luni pentru bolnavii cronici și posibilitatea furnizării unor servicii de telemedicină, fără ca pacientul să fie prezent fizic în cabinet.

Platforma va reuni treptat și informații privind rețetele, serviciile medicale decontate și alte date înregistrate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Una dintre cele mai importante funcționalități disponibile odată cu lansarea E-SănătateaMea este sistemul de programări online.

Un pacient care are un bilet de trimitere de la medicul de familie către o anumită specialitate din ambulatoriu poate intra în platformă și poate căuta un medic disponibil.

Pacientul selectează specialitatea de care are nevoie, județul, localitatea și intervalul în care dorește să fie consultat. Portalul îi afișează apoi furnizorii de servicii medicale aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate care au locuri disponibile în perioada respectivă.

Căutarea nu este limitată la județul în care locuiește pacientul. Dacă nu există locuri disponibile în localitatea sau județul selectat inițial, acesta poate verifica disponibilitatea medicilor din alte zone ale țării.

„Pacientul nu trebuie să mai caute medicii la telefon, din aproape în aproape, din cunoștință în cunoștință, ci îi găsește pe toți medicii de ambulator aflați în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate pe portalul E-SănătateaMea”, a explicat președintele CNAS, Horațiu Moldovan.

Lansarea noului portal nu elimină modalitățile de programare folosite până acum. Pacienții vor putea continua să își facă programări telefonic, prin e-mail, pe site-ul policlinicii sau direct la sediul furnizorului medical.

Programarea prin E-SănătateaMea reprezintă, astfel, o opțiune suplimentară pentru pacienți.

După efectuarea unei programări în platformă, aceasta poate fi modificată sau anulată tot online. Furnizorul de servicii medicale poate, de asemenea, să contacteze pacientul cu una sau două zile înainte de consultație pentru reconfirmarea programării.

Pentru a utiliza serviciile E-SănătateaMea, pacientul trebuie să se înroleze în platformă.

Una dintre variante este folosirea ROeID. Aplicația poate fi instalată pe telefon, iar identitatea utilizatorului este verificată cu ajutorul actului de identitate. În cadrul procesului sunt stabilite datele de autentificare care vor putea fi utilizate ulterior pentru accesarea platformei.

Există și o a doua variantă pentru pacienții care nu folosesc ROeID. Înrolarea poate fi realizată prin intermediul unui medic care este deja înscris în sistem.

Pacientul se prezintă la cabinet cu actul de identitate, iar medicul introduce CNP-ul și datele necesare și le validează împreună cu acesta. Ulterior, pacientul primește un link prin intermediul căruia își poate stabili numele de utilizator și parola.

Digitalizarea vizează și formularele utilizate în relația dintre pacienți și sistemul medical. Printre documentele care vor putea fi gestionate electronic se numără biletele de trimitere, scrisorile medicale, recomandările pentru îngrijiri la domiciliu și certificatele de concediu medical.

Sunt vizate și biletele pentru investigații, recomandările pentru dispozitive medicale, documentele pentru îngrijiri paliative și alte formulare utilizate de furnizorii aflați în relație contractuală cu sistemul de asigurări de sănătate.

Implementarea acestor funcționalități va avea loc etapizat, odată cu dezvoltarea celorlalte module ale platformei.

Lansarea din 1 septembrie reprezintă doar începutul proiectului. CNAS intenționează să adauge succesiv noi funcționalități, astfel încât pacienții să poată găsi într-un singur sistem o parte importantă dintre informațiile referitoare la serviciile medicale de care au beneficiat.

Printre schimbările anunțate se află accesul la istoricul medical și la informații despre serviciile decontate, precum și extinderea utilizării rețetelor electronice.

Pentru pacienții cronici este pregătită inclusiv posibilitatea emiterii unor rețete electronice pentru o perioadă de trei luni, iar dezvoltarea sistemului ar urma să permită și extinderea serviciilor medicale oferite prin telemedicină.