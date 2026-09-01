Alertă la granița României în noaptea de luni spre marți. Două ținte aeriene detectate în apropiere de Tulcea
Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marți în apropierea frontierei României cu Ucraina, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Două aeronave F-18 și un elicopter IAR-330 Puma Socat au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-ALERT. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.
Două ținte aeriene au fost detectate în apropierea frontierei cu România
Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene în apropierea graniței. Acestea se aflau la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, localitate din Ucraina aflată în proximitatea frontierei cu România.
În urma detectării celor două ținte, au fost activate procedurile de monitorizare a situației aeriene din zonă.
„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, două ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a transmis MApN.
Două avioane F-18 au decolat de la Mihail Kogălniceanu
La ora 23:43, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației. Avioanele sunt dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și participă la misiunile de Poliție Aeriană Întărită.
Ulterior, la ora 00:05, a fost ridicat de la sol și un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române.
Piloții implicați în misiunea de monitorizare au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei.
Mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din județul Tulcea
În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis la ora 23:56 un mesaj RO-ALERT pentru nord-estul județului Tulcea.
Avertizarea a fost emisă în contextul situației aeriene înregistrate în apropierea frontierei.
Ministerul Apărării precizează însă că, pe parcursul incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor detectate în spațiul aerian național.
Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 01:15, când situația de alertă a încetat.
„Piloții au raportat explozii pe teritoriul ucrainean. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național”, a precizat Ministerul Apărării Naționale.
Recomandările noastre
Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.