Alertă la granița României în noaptea de luni spre marți. Două ținte aeriene detectate în apropiere de Tulcea

Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de luni spre marți în apropierea frontierei României cu Ucraina, potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN). Două aeronave F-18 și un elicopter IAR-330 Puma Socat au fost ridicate de la sol, iar locuitorii din nord-estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-ALERT. Nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian al României.

Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) a detectat luni, 31 august, la ora 23:30, două ținte aeriene în apropierea graniței. Acestea se aflau la aproximativ 24 de kilometri nord-est de Vâlcove, localitate din Ucraina aflată în proximitatea frontierei cu România.

În urma detectării celor două ținte, au fost activate procedurile de monitorizare a situației aeriene din zonă.

„Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat, în seara zilei de luni, 31 august, la ora 23.30, două ținte aeriene la 24 km Nord-Est de Vâlcove, Ucraina, în proximitatea frontierei cu România”, a transmis MApN.

La ora 23:43, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat pentru monitorizarea situației. Avioanele sunt dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu și participă la misiunile de Poliție Aeriană Întărită.

Ulterior, la ora 00:05, a fost ridicat de la sol și un elicopter IAR-330 Puma Socat al Forțelor Aeriene Române.

Piloții implicați în misiunea de monitorizare au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei.

În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis la ora 23:56 un mesaj RO-ALERT pentru nord-estul județului Tulcea.

Avertizarea a fost emisă în contextul situației aeriene înregistrate în apropierea frontierei.

Ministerul Apărării precizează însă că, pe parcursul incidentului, nu au fost raportate pătrunderi ale țintelor detectate în spațiul aerian național.

Alerta aeriană a rămas în vigoare până la ora 01:15, când situația de alertă a încetat.