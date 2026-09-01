Romsilva finalizează o investiție de peste 100 de milioane de lei. Opt județe sunt vizate de lucrări importante împotriva inundațiilor

Regia Națională a Pădurilor – Romsilva a finalizat și recepționat 19 obiective de investiții pentru reducerea riscului de inundații în zone vulnerabile la viituri torențiale. Lucrările au fost realizate în opt județe și au beneficiat de o finanțare de 109,56 milioane de lei, fără TVA, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Proiectul a inclus intervenții asupra albiilor torențiale, construcția și refacerea unor structuri pentru reținerea aluviunilor, precum și lucrări de împădurire și stabilizare a terenurilor.

Romsilva a derulat cele 19 obiective de investiții în fondul forestier aflat în proprietatea publică a statului și administrat de regie, intervențiile fiind distribuite în județele Bacău, Buzău, Suceava, Neamț, Hunedoara, Prahova, Vâlcea și Vrancea.

Valoarea totală a proiectului s-a ridicat la 109,56 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin PNRR, în baza contractului încheiat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, instituție care are rolul de coordonator de reformă și investiții.

Lucrările au avut ca obiectiv principal reducerea riscului de inundații în zonele în care condițiile de relief și scurgerile de apă pot favoriza formarea viiturilor torențiale.

Intervențiile realizate în cadrul proiectului au combinat lucrările de corectare a torenților cu măsuri destinate ameliorării terenurilor degradate și reducerii cantității de apă care se scurge de pe versanți.

„În cadrul proiectului au fost executate atât lucrări de corectare a torenţilor, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât şi lucrări de ameliorare a terenurilor degradate, prin împăduriri, înierbări şi construirea de gărduleţe de nuiele, pentru atenuarea scurgerilor de pe versanţi”, precizează specialiştii Romsilva.

O parte importantă a investiției a fost destinată refacerii albiilor torențiale și infrastructurii necesare pentru controlarea aluviunilor transportate de apă. În total, au fost restaurate albii pe o lungime de 42,51 kilometri, iar 26 de structuri deteriorate folosite pentru reținerea aluviunilor au fost refăcute.

În cadrul aceluiași proiect au fost construite 203 structuri aluvionare noi. Dintre acestea, 58 au fost prevăzute cu scări pentru pești, iar alte 21 de structuri existente, refăcute prin investiție, au fost echipate la rândul lor cu astfel de amenajări.

Intervențiile au cuprins și împădurirea unei suprafețe de 11,1 hectare, precum și realizarea a 1.382 de metri de gărdulețe de nuiele. Pe alte 2,19 hectare au fost efectuate lucrări de înierbare, iar garnisajele realizate în cadrul proiectului însumează 1.885 de metri pătrați, conform datelor comunicate de Romsilva.

Regia Națională a Pădurilor precizează că toți indicatorii prevăzuți pentru acest proiect au fost îndepliniți.

Amenajările executate pentru corectarea torenților sunt concepute pentru a diminua intensitatea undelor de viitură formate în zonele montane și pentru a reține aluviunile transportate de apă.

Efectele acestor intervenții vizează atât protejarea fondului forestier și a infrastructurii de transport, cât și reducerea riscurilor pentru comunitățile aflate în aval. Potrivit Romsilva, lucrările contribuie astfel la limitarea riscului de inundații în zonele expuse viiturilor torențiale.

Regia Națională a Pădurilor administrează în prezent 3,13 milioane de hectare de păduri care aparțin proprietății publice a statului. Suprafața reprezintă aproximativ 48% din totalul suprafeței împădurite a României.

Pe lângă pădurile statului aflate direct în administrarea sa, Romsilva furnizează servicii silvice pentru aproximativ un milion de hectare de păduri care aparțin altor forme de proprietate.

Conform informațiilor transmise de regie, toate pădurile aflate în proprietatea publică a statului beneficiază de certificarea managementului forestier conform unui standard internațional.