Pădurile României, monitorizate prin satelit și AI. Sistemul va detecta transporturile de lemn fără aviz

Pădurile României vor fi monitorizate cu ajutorul imaginilor satelitare, al camerelor video și al tehnologiei LiDAR, iar inteligența artificială va fi folosită pentru verificarea transporturilor de materiale lemnoase. Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, anunță finalizarea proiectului finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de peste 272 de milioane de lei.

Diana Buzoianu afirmă că toate componentele prevăzute prin PNRR pentru noul sistem de monitorizare au fost realizate și recepționate.

„Am finalizat la Ministerul Mediului proiectul din PNRR privind monitorizare a pădurilor! Vom avea imagini satelitare, camere video şi echipamente de scanare ale pădurilor din România!”, a transmis ministrul interimar al Mediului.

Una dintre cele trei componente permite monitorizarea prin satelit a aproximativ 70.000 de kilometri pătrați de vegetație forestieră.

Sistemul va compara imaginile obținute și va genera alerte atunci când identifică modificări ale vegetației forestiere în zone în care nu există avize.

În acest fel, autoritățile vor putea identifica mai rapid schimbările suspecte și vor putea direcționa controalele către zonele în care apar posibile nereguli.

A doua componentă a proiectului vizează transporturile de materiale lemnoase. Vor exista 350 de puncte de monitorizare dotate cu camere video.

Sistemul va utiliza inteligența artificială pentru a corela informațiile captate de camere cu datele declarate în Sistemul de Urmărire a Materialului Lemnos (SUMAL).

Atunci când camerele identifică un vehicul care transportă lemn, informațiile vor putea fi confruntate cu cele existente în sistem. Dacă un transport este surprins fără aviz, va fi generată o alertă.

„Prin PNRR am creat instrumentele care ne permit să vedem mai repede ce se întâmplă în teren, să identificăm modificările suspecte, să verificăm transporturile de lemn şi să avem date mult mai precise despre starea pădurilor”, afirmă Diana Buzoianu.

Cea de-a treia componentă utilizează tehnologia LiDAR pentru scanarea fondului forestier.

Aceasta va permite realizarea unui model digital al pădurilor din România și obținerea unor informații mai precise despre starea fondului forestier.

Cele trei tehnologii vor funcționa astfel complementar. Imaginile satelitare vor permite identificarea modificărilor produse în păduri, camerele video și inteligența artificială vor ajuta la verificarea transporturilor de lemn, iar scanările LiDAR vor furniza date detaliate despre fondul forestier.

Sistemul informatic rezultat în urma proiectului este interconectat cu SUMAL.

Valoarea totală a investiției este de 272,605 milioane de lei, finanțarea fiind realizată prin PNRR.

Diana Buzoianu susține că noile instrumente sunt necesare în combaterea tăierilor ilegale și consideră că tehnologia poate crește eficiența controalelor.

„Tăierile ilegale au distrus zeci de ani de zile plămânul verde al României: pădurile noastre. În faţa mafiei lemnului, avem nevoie de instrumente de ultimă tehnologie pentru a putea prinde infractorii”, afirmă ministrul.

Aceasta precizează însă că utilizarea tehnologiei nu va elimina controalele efectuate de autorități direct în teren. Tehnologia „nu înlocuieşte controlul din teren”, spune Diana Buzoianu, subliniind că noile sisteme îl vor face „mult mai eficient”.

Potrivit ministrului interimar al Mediului, implementarea sistemului reprezintă „un pas important pentru reducerea tăierilor ilegale şi pentru un management al pădurilor bazat pe date reale”.