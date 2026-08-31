Pericol pentru românii care muncesc în Germania: documentul medical care poate costa locul de muncă

O decizie recentă a Tribunalului Regional de Muncă din Hamm, Germania, aduce clarificări importante în privința certificatelor medicale obținute online. Angajații care folosesc astfel de servicii fără să aibă un contact efectiv cu un medic riscă, în anumite situații, chiar concedierea imediată.

Instanța a confirmat concedierea unui angajat care a prezentat un certificat de incapacitate de muncă fără să fi fost consultat de un medic. Situația apare într-un context în care tot mai mulți angajați apelează la servicii digitale care promit eliberarea rapidă a documentelor medicale, pe baza unor formulare completate online.

Procedura poate părea simplă: utilizatorul completează un chestionar, iar documentul medical este transmis ulterior prin e-mail. Decizia pronunțată la Hamm arată însă că această modalitate de obținere a unui certificat poate implica riscuri importante atunci când nu există o consultație medicală reală.

În speța analizată, angajatul a depus un certificat medical emis exclusiv pe baza unui chestionar. Între acesta și un medic nu a existat o consultație video sau telefonică înainte de emiterea documentului. Cu toate acestea, certificatul primit avea aspectul unui document standard care atesta incapacitatea de muncă.

Instanța a apreciat că angajatul a „denaturat în mod deliberat” existența unui examen medical. Judecătorii au considerat că această situație reprezintă o încălcare gravă a relației de încredere dintre angajat și angajator.

Angajatorii trebuie să se poată baza pe corectitudinea certificatelor medicale prezentate pentru justificarea absențelor. Ei nu au acces la informațiile medicale detaliate ale salariaților și, din acest motiv, documentul eliberat de medic are un rol important în justificarea incapacității de muncă.

În acest caz, instanța nu a considerat necesară aplicarea unei avertizări prealabile. Potrivit deciziei, încălcarea obligațiilor a fost suficient de gravă pentru ca un singur incident să poată justifica o concediere sumară.

Decizia Tribunalului Regional de Muncă din Hamm apare în momentul în care guvernul german intenționează să modifice regulile privind certificatele de incapacitate de muncă. Un document de reformă prezentat joi prevede ca angajații să aibă nevoie de un certificat medical încă din prima zi de boală.

Planurile includ și eliminarea certificatelor medicale eliberate prin telefon. Guvernul german își motivează intenția prin necesitatea combaterii abuzurilor și prin preocupările legate de nivelul ridicat al absenteismului determinat de îmbolnăviri.

Propunerile au generat însă critici din partea mai multor actori din sistemul medical. Asociațiile medicilor, casele de asigurări de sănătate și mai mulți miniștri ai sănătății din landurile germane au avertizat asupra riscului de supraaglomerare a cabinetelor medicilor de familie.

Printre problemele semnalate se numără creșterea timpilor de așteptare și posibilitatea unui risc mai mare de infecție, în situația în care pacienții ar fi nevoiți să meargă personal la medic pentru fiecare afecțiune minoră.

Hotărârea Tribunalului Regional de Muncă din Hamm clarifică și condiția referitoare la obținerea certificatelor medicale digitale. Acestea sunt considerate valabile atunci când a existat o consultație reală cu un medic, fie prin intermediul unei consultații video, fie prin telefon.

Din acest motiv, angajații care folosesc platforme digitale pentru obținerea certificatelor medicale trebuie să verifice modul în care sunt emise documentele și dacă serviciul presupune efectiv contactul cu un medic.

Pentru angajatori, decizia oferă un reper juridic suplimentar în situațiile în care există îndoieli privind autenticitatea sau valabilitatea unui certificat medical obținut online. Documentul medical nu poate fi tratat separat de modalitatea în care a fost realizată evaluarea medicală.

Dacă planurile guvernului federal vor fi puse în aplicare, contactul cu un medic ar urma să capete o importanță și mai mare. Certificatele medicale obținute online în urma unei consultații video ar putea rămâne posibile, în timp ce certificatele emise prin telefon ar fi eliminate potrivit planurilor actuale.

Decizia este relevantă și pentru comunitatea românească din Germania, unde locuiesc oficial peste 900.000 de cetățeni români. Comunitatea românească se numără printre cele mai numeroase grupuri de cetățeni români stabilite în afara țării.

Cei mai mulți români sunt în Bavaria (Bayern), unde numărul acestora depășește 211.000 de persoane. Urmează Baden-Württemberg, cu peste 181.000 de români, și Nordrhein-Westfalen, unde sunt înregistrați peste 170.000 de cetățeni români.

Pentru angajații români care lucrează în Germania, regulile privind justificarea absențelor medicale se aplică în funcție de legislația și procedurile existente în această țară. Folosirea unui certificat obținut printr-un serviciu digital nu elimină necesitatea unei evaluări medicale reale atunci când aceasta este cerută.

Hotărârea Tribunalului Regional de Muncă din Hamm pune astfel accent pe diferența dintre un certificat emis după un contact efectiv cu un medic și un document obținut exclusiv prin completarea unui formular online, potrivit informațiilor prezentate de techbook.de.