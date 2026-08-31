„Litoralul pentru toți” revine pe 1 septembrie. Prețul care îi poate surprinde pe turiști

Programul „Litoralul pentru toți” revine în 2026 cu oferte de cazare la tarife mai mici decât cele practicate în perioada de vârf a sezonului estival. Ediția din acest an este organizată în două perioade, în lunile mai-iunie și septembrie-octombrie, oferind turiștilor posibilitatea de a găsi sejururi la Marea Neagră la prețuri reduse.

O nouă ediție a programului începe la 1 septembrie și se desfășoară până pe 30 septembrie. Peste 70 de unități de cazare de pe litoral s-au înscris în această etapă și propun tarife reduse pentru turiștii care aleg să își petreacă vacanța la mare în extrasezon.

Reducerile anunțate ajung până la 60%, în funcție de unitatea de cazare și oferta aleasă. Tarifele pornesc de la 80 de lei pe noapte, iar ofertele sunt disponibile în stațiunile de pe litoralul românesc.

Românii care vor să profite de vremea frumoasă de la malul mării pot găsi, de la 1 septembrie, variante de cazare la prețuri mai mici decât cele întâlnite în lunile de vârf ale sezonului.

Pentru ediția de toamnă, oferta oficială completă a FPTR nu fusese încă publicată, însă hotelierii au anunțat deja tarife pentru luna septembrie. Prețurile diferă în funcție de hotel, perioada în care este programat sejurul și serviciile incluse în pachet.

Un exemplu este Hotel Siret din Mamaia, unde un sejur de cinci nopți, programat între 1 și 30 septembrie, este prezentat la un tarif de 515 lei pentru o persoană, cu demipensiune inclusă. Raportat la durata sejurului, costul ajunge la aproximativ 103 lei pe noapte pentru o persoană.

Cele mai mici tarife anunțate în cadrul programului pornesc de la 80 de lei pe noapte pentru o cameră dublă la un hotel de trei stele din Eforie Nord. Prețul reprezintă un exemplu de ofertă pentru perioada de extrasezon și nu este un tarif standard aplicabil tuturor unităților participante.

Costul unui sejur în luna septembrie poate varia în funcție de categoria hotelului, perioada aleasă, tipul mesei și serviciile incluse în pachet. Astfel, turiștii trebuie să țină cont de condițiile specifice fiecărei oferte atunci când aleg unitatea de cazare.

În extrasezon, diferențele de preț față de lunile de vârf ale verii pot fi importante. Turiștii au la dispoziție variante de cazare în mai multe stațiuni de la Marea Neagră, iar lista unităților asociate programului include hoteluri și resorturi din Mamaia, Mamaia Nord, Eforie Nord, Eforie Sud, Costinești, Neptun-Olimp, Saturn, Venus, Jupiter și zona Vama Veche-2 Mai.

În Costinești, tarifele încep de la 120 de lei pe noapte, în aceleași condiții menționate pentru ofertele din program. În Mamaia, o cameră dublă poate fi găsită de la 140 de lei pe noapte.

Ofertele din luna septembrie sunt adresate mai multor categorii de turiști, inclusiv familiilor, tinerilor și pensionarilor. Programul poate fi o variantă pentru cei care vor să petreacă câteva zile la mare după perioada aglomerată a sezonului estival.

Pachetele sunt disponibile și pentru turiștii care preferă perioade mai liniștite pe litoral sau care caută o mini-vacanță de weekend, iar tarifele sunt mai accesibile față de cele practicate în sezonul de vârf.

Programul „Litoralul pentru toți” oferă posibilitatea de a alege unități de cazare din mai multe stațiuni de pe litoral, în funcție de tariful disponibil și de serviciile incluse în fiecare pachet.

Reducerile pot ajunge până la 60% față de tarifele practicate în perioada de vârf a sezonului estival. Ofertele sunt valabile între 1 și 30 septembrie, iar tarifele diferă de la o unitate de cazare la alta.

Un alt aspect al ofertelor este posibilitatea achitării pachetelor turistice cu vouchere de vacanță. Turiștii pot opta astfel pentru variante de cazare disponibile în program, în funcție de condițiile stabilite pentru fiecare ofertă.

Tariful de 80 de lei pe noapte este cel mai mic exemplu menționat pentru o cameră dublă la un hotel de trei stele din Eforie Nord, în timp ce în Costinești prețurile pornesc de la 120 de lei pe noapte, iar în Mamaia de la 140 de lei pentru o cameră dublă.