Traficul navelor comerciale a crescut cu până la 50% la Tulcea și Sulina, după blocarea rutelor ucrainene

Canalul Sulina a devenit o rută tot mai aglomerată pentru navele comerciale după ce atacurile rusești au perturbat transporturile maritime ale Ucrainei. Traficul a crescut cu 25% la Sulina și cu 50% la Tulcea

Traficul navelor comerciale prin punctele de trecere a frontierei Sulina și Tulcea a crescut semnificativ începând din luna iulie, cu până la 50%, în contextul în care navele comerciale nu mai tranzitează Canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră, pe fondul atacurilor rusești.

Potrivit Gărzii de Coastă, traficul înregistrat la Punctul de Trecere a Frontierei Sulina este cu aproximativ 25% mai mare față de aceeași perioadă a anului trecut. La Punctul de Trecere a Frontierei Tulcea, creșterea este și mai mare, ajungând la aproximativ 50%.

Garda de Coastă precizează că majorarea traficului are loc după ce, începând din luna iulie, navele comerciale au încetat să mai tranziteze Canalul Bâstroe și porturile ucrainene de la Marea Neagră. Instituția respinge însă informațiile potrivit cărora numărul mare de nave care așteaptă să intre pe Canalul Sulina ar fi provocat de activitatea de control la frontieră.

Reprezentanții Gărzii de Coastă susțin că nu au fost înregistrate situații în care punctele de trecere a frontierei Sulina și Tulcea să nu dispună de suficient personal pentru efectuarea controalelor asupra navelor care tranzitează Canalul Sulina.

Controlul la bordul navelor, atât la intrarea, cât și la ieșirea din țară, este realizat de o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră, reprezentanți ai Autorității Navale Române, ai Autorității Vamale și, după caz, ai altor instituții cu atribuții în domeniu.

Până la 70 de nave comerciale așteptau, miercuri, în apropierea Canalului Sulina de pe Dunăre pentru a avea acces la porturile ucrainene, unde urmau să încarce cereale destinate exportului, potrivit agenției de presă Reuters. Aglomerația este o consecință a schimbării rutelor comerciale provocate de atacurile rusești.

Atacurile au blocat practic porturile ucrainene de la Marea Neagră, prin care era gestionată aproximativ 90% din cantitatea de cereale exportată de Ucraina. În aceste condiții, o parte dintre transporturi au fost redirecționate către porturile fluviale de pe Dunăre, care dispun însă de o capacitate mult mai redusă.

Exporturile de cereale trebuie să concureze pentru accesul la infrastructura portuară cu transporturi considerate prioritare, precum cele de combustibil. Situația încetinește operațiunile și prelungește timpul necesar pentru expedierea cerealelor către piețele externe, potrivit sursei citate anterior.

Problemele sunt amplificate de alertele frecvente privind raiduri aeriene. Acestea determină suspendarea operațiunilor portuare, ceea ce provoacă noi întârzieri și contribuie la formarea cozilor de nave în apropierea Canalului Sulina.

Ucraina se numără printre cei mai mari exportatori de cereale din lume, iar perturbarea transporturilor poate avea efecte dincolo de regiune. Reducerea sau întârzierea livrărilor ucrainene poate pune presiune asupra piețelor internaționale și poate contribui la creșterea prețurilor cerealelor la nivel global.