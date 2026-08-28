Cristian Popa explică mecanismul care influențează cursul euro-leu: Căutăm să eliminăm volatilitatea excesivă, astfel încât să existe mai puțină preocupare

Analistul financiar Iancu Guda a explicat de ce evoluția cursului euro-leu este urmărită cu atât de multă atenție în România. Potrivit acestuia, o depreciere a leului se poate reflecta rapid în prețurile din economie, întrucât numeroase prețuri sunt raportate sau influențate de moneda europeană.

Cursul valutar are astfel un rol important în viața economică de zi cu zi, deoarece legătura cu euro se regăsește în mai multe domenii, de la salarii până la credite și chirii.

În mesajul publicat pe Facebook, Iancu Guda a făcut referire la explicațiile oferite de Cristian Popa, CFA, membru în Consiliul de Administrație al BNR, cu privire la mecanismul de tip managed float și importanța acestuia pentru România.

„De ce ne pasă atât de mult de CURSUL EURO-LEU? Pentru că, în România, o depreciere a leului se poate vedea rapid în prețuri. De ce? Pentru că trăim într-o economie în care multe prețuri sunt raportate sau influențate de euro, de la salarii la credite sau chirii. Cristian Popa, CFA, membru în Consiliul de Administrație al BNR, explică ce înseamnă „managed float” și importanța sa pentru România”, a scris Iancu Guda în mesajul publicat pe Facebook.

Cristian Popa a explicat că evoluția cursului valutar pe termen lung urmează o traiectorie determinată de factorii fundamentali ai economiei. Printre elementele care influențează această evoluție se află intrările și ieșirile de valută, precum și dimensiunea deficitului.

Pe termen scurt, însă, obiectivul este diferit. Autoritățile urmăresc reducerea volatilității excesive a cursului, astfel încât fluctuațiile bruște să fie limitate și să existe mai puțină preocupare în rândul populației și al companiilor cu privire la evoluția cursului valutar.

Prin urmare, mecanismul de tip managed float presupune că traiectoria cursului pe termen lung este influențată de condițiile fundamentale ale economiei, în timp ce, pe termen scurt, este urmărită temperarea fluctuațiilor excesive.

Importanța cursului euro-leu este legată și de modul în care funcționează economia românească. O parte importantă a prețurilor este raportată direct la euro sau este influențată de evoluția monedei europene.

Această legătură se poate observa în cazul salariilor, creditelor și chiriilor. În consecință, atunci când leul se depreciază în raport cu euro, efectele pot ajunge într-un timp relativ scurt în prețurile suportate de populație.

„Cursul pe termen lung are propria lui traiectorie, imprimată de factori fundamentali, de intrări de valută, de ieșiri de valută, de cât de mare e deficitul. Însă, pe termen scurt, căutăm să eliminăm acea volatilitate excesivă, astfel încât să existe mai puțină preocupare asupra cursului”, a subliniat Cristian Popa.

Videoclipul poate fi urmărit aici.