Curs valutar, 18 august 2026. Euro crește din nou. Cât valorează un euro în lei

Banca Națională a României (BNR) a publicat marți, 18 august, noile cotații de referință. Leul a pierdut teren în fața euro, dolarului american și lirei sterline, în timp ce francul elvețian s-a depreciat. Pe piața aurului a fost consemnată o nouă creștere.

Moneda europeană a fost calculată de BNR la 5,2442 lei, după nivelul de 5,2419 lei stabilit luni. Avansul de la o ședință la alta este de 0,0023 lei, echivalentul a 0,23 bani.

Dolarul american a avut o mișcare mai pronunțată. Cotația a ajuns la 4,5298 lei, de la 4,5195 lei în ziua precedentă, ceea ce corespunde unei diferențe de 1,03 bani.

Și lira sterlină s-a apreciat ușor, până la 6,1296 lei. Luni, aceasta fusese evaluată la 6,1284 lei, astfel că diferența este de 0,12 bani.

Francul elvețian a fost singura dintre cele patru monede care a înregistrat o evoluție descendentă. Cursul a coborât de la 5,5830 lei la 5,5801 lei, ceea ce înseamnă o reducere de 0,29 bani.

Evoluțiile de marți arată astfel o depreciere generală a monedei naționale față de trei dintre principalele valute urmărite, în timp ce raportul leu-franc elvețian s-a mișcat în direcția opusă.

Aurul a înregistrat, la rândul său, o creștere. BNR a stabilit pentru un gram un preț de 639,8490 lei, cu 1,2708 lei mai mult decât în ședința precedentă, când valoarea fusese de 638,5782 lei.

Cea mai mare variație nominală dintre valutele analizate a fost înregistrată marți de dolarul american, cu un avans de 1,03 bani, în timp ce euro a câștigat 0,23 bani, iar lira sterlină 0,12 bani. Francul elvețian a făcut excepție de la tendința zilei, coborând cu 0,29 bani.

Mișcările cursului de schimb pot avea efecte dincolo de piața valutară. O depreciere a leului în raport cu euro sau dolarul poate majora costurile pentru companiile care fac importuri și poate influența, în timp, prețurile unor produse și servicii. Cursul euro este relevant și pentru persoanele care au chirii, contracte sau alte plăți stabilite în moneda europeană, în timp ce evoluția dolarului poate avea impact asupra mărfurilor tranzacționate internațional în această monedă.

Cotațiile publicate de BNR reprezintă cursuri de referință, astfel că valorile efectiv practicate de bănci și casele de schimb valutar pot fi diferite, în funcție de marjele și comisioanele aplicate.