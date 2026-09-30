Curs valutar miercuri, 30 septembrie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Curs valutar
Curs valutar miercuri, 30 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 30 septembrie. Lista include principalele valute internaționale, precum și gramul de aur și DST.
Curs valutar miercuri, 30 septembrie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute
Euro este cotat la 5,2785 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,6474 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1712 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5754 lei.
Cursul principalelor valute
Dolarul australian este cotat la 3,2384 lei, iar dolarul canadian are un curs de 3,2769 lei.
Coroana cehă este cotată la 0,2160 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7061 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0894 lei.
Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este de 1,4406 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9589 lei.
Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, coroana norvegiană este cotată la 0,4839 lei, iar zlotul polonez are valoarea de 1,2080 lei.
Rubla rusească este cotată la 0,0553 lei, coroana suedeză la 0,4656 lei, iar lira turcească la 0,0947 lei.
Cursul valutelor din afara Europei
Randul sud-african este cotat la 0,2835 lei, iar realul brazilian are valoarea de 0,8933 lei.
Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6932 lei, iar rupia indiană are un curs de 0,0485 lei.
Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul BNR este de 0,3430 lei, iar peso-ul mexican este cotat la 0,2568 lei.
Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6257 lei, în timp ce dinarul sârbesc este cotat la 0,0449 lei. Hryvna ucraineană are valoarea de 0,1040 lei.
Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2653 lei, bahtul thailandez la 0,1385 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5922 lei.
Shekelul israelian are un curs de 1,5165 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0260 lei, iar peso-ul filipinez este cotat la 0,0741 lei.
Pentru 100 de coroane islandeze, BNR indică un curs de 3,8586 lei. Ringgitul malaysian este cotat la 1,1390 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,6401 lei.
Gramul de aur este cotat miercuri, 30 septembrie, la 625,5299 lei. DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,3189 lei.
|Monedă
|Cod
|Curs BNR (lei)
|Dolar australian
|AUD
|3,2384
|Dolar canadian
|CAD
|3,2769
|Franc elvețian
|CHF
|5,5754
|Coroană cehă
|CZK
|0,2160
|Coroană daneză
|DKK
|0,7061
|Liră egipteană
|EGP
|0,0894
|Euro
|EUR
|5,2785
|Liră sterlină
|GBP
|6,1712
|100 forinți maghiari
|HUF
|1,4406
|100 yeni japonezi
|JPY
|2,9589
|Leu moldovenesc
|MDL
|0,2619
|Coroană norvegiană
|NOK
|0,4839
|Zlot polonez
|PLN
|1,2080
|Rublă rusească
|RUB
|0,0553
|Coroană suedeză
|SEK
|0,4656
|Liră turcească
|TRY
|0,0947
|Dolar american
|USD
|4,6474
|Rand sud-african
|ZAR
|0,2835
|Real brazilian
|BRL
|0,8933
|Renminbi chinezesc
|CNY
|0,6932
|Rupie indiană
|INR
|0,0485
|100 woni sud-coreeni
|KRW
|0,3430
|Peso mexican
|MXN
|0,2568
|Dolar neo-zeelandez
|NZD
|2,6257
|Dinar sârbesc
|RSD
|0,0449
|Hryvna ucraineană
|UAH
|0,1040
|Dirham EAU
|AED
|1,2653
|Baht thailandez
|THB
|0,1385
|Dolar Hong Kong
|HKD
|0,5922
|Shekel israelian
|ILS
|1,5165
|100 rupii indoneziene
|IDR
|0,0260
|Peso filipinez
|PHP
|0,0741
|100 coroane islandeze
|ISK
|3,8586
|Ringgit malaysian
|MYR
|1,1390
|Dolar singaporez
|SGD
|3,6401
|Gramul de aur
|XAU
|625,5299
|DST
|XDR
|6,3189
Ratele dobânzilor ROBID și ROBOR
La 30 septembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11, au înregistrat valori diferite în funcție de perioada de referință.
Pentru ROBID, rata O/N a fost de 5,64% pe an, iar rata T/N s-a situat la 5,63%. Pentru o săptămână, ROBID a fost de 5,64%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada de o lună. La trei luni, rata a ajuns la 5,67%, la șase luni a fost de 5,69%, iar la 12 luni s-a situat la 5,74%.
În cazul ROBOR, rata O/N a fost de 5,93%, iar rata T/N a fost tot de 5,93%. Pentru o săptămână, ROBOR s-a situat la 5,93%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada de o lună. La trei luni, rata a fost de 5,98%, la șase luni de 6,04%, iar la 12 luni de 6,09%.
Cum au evoluat ratele față de 29 septembrie
Cu o zi înainte, la 29 septembrie 2026, ROBID O/N era de 5,63%, iar ROBID T/N de 5,62%. Pentru o săptămână și o lună, rata era de 5,63%, pentru trei luni de 5,67%, pentru șase luni de 5,68%, iar pentru 12 luni de 5,74%.
În cazul ROBOR, la 29 septembrie, rata O/N era de 5,92%, T/N de 5,91%, iar pentru o săptămână și o lună era de 5,92%. ROBOR la trei luni se situa la 5,98%, la șase luni la 6,04%, iar la 12 luni la 6,09%.
Astfel, între 29 și 30 septembrie, ROBID a crescut cu 0,01 puncte procentuale pentru perioadele O/N, T/N, o săptămână și o lună, în timp ce rata la șase luni a urcat cu 0,01 puncte procentuale. ROBID la trei luni și la 12 luni a rămas neschimbat.
La ROBOR, ratele O/N și T/N au crescut cu 0,01 puncte procentuale, iar valorile pentru o săptămână și o lună au urcat tot cu 0,01 puncte procentuale. ROBOR la trei, șase și 12 luni a rămas neschimbat.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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