Curs valutar miercuri, 30 septembrie. BNR a publicat noile cotații pentru principalele valute. Cât valorează euro și dolarul

Curs valutar miercuri, 30 septembrie. Banca Națională a României (BNR) a publicat cursul valutar pentru miercuri, 30 septembrie. Lista include principalele valute internaționale, precum și gramul de aur și DST.

Euro este cotat la 5,2785 lei, în timp ce dolarul american are un curs de 4,6474 lei. Lira sterlină este cotată la 6,1712 lei, iar francul elvețian ajunge la 5,5754 lei.

Dolarul australian este cotat la 3,2384 lei, iar dolarul canadian are un curs de 3,2769 lei.

Coroana cehă este cotată la 0,2160 lei, în timp ce coroana daneză are valoarea de 0,7061 lei. Lira egipteană este cotată la 0,0894 lei.

Pentru 100 de forinți maghiari, cursul BNR este de 1,4406 lei, iar 100 de yeni japonezi sunt cotați la 2,9589 lei.

Leul moldovenesc are un curs de 0,2619 lei, coroana norvegiană este cotată la 0,4839 lei, iar zlotul polonez are valoarea de 1,2080 lei.

Rubla rusească este cotată la 0,0553 lei, coroana suedeză la 0,4656 lei, iar lira turcească la 0,0947 lei.

Randul sud-african este cotat la 0,2835 lei, iar realul brazilian are valoarea de 0,8933 lei.

Renminbi-ul chinezesc este cotat la 0,6932 lei, iar rupia indiană are un curs de 0,0485 lei.

Pentru 100 de woni sud-coreeni, cursul BNR este de 0,3430 lei, iar peso-ul mexican este cotat la 0,2568 lei.

Dolarul neo-zeelandez are un curs de 2,6257 lei, în timp ce dinarul sârbesc este cotat la 0,0449 lei. Hryvna ucraineană are valoarea de 0,1040 lei.

Dirhamul Emiratelor Arabe Unite este cotat la 1,2653 lei, bahtul thailandez la 0,1385 lei, iar dolarul din Hong Kong la 0,5922 lei.

Shekelul israelian are un curs de 1,5165 lei. Pentru 100 de rupii indoneziene, cursul este de 0,0260 lei, iar peso-ul filipinez este cotat la 0,0741 lei.

Pentru 100 de coroane islandeze, BNR indică un curs de 3,8586 lei. Ringgitul malaysian este cotat la 1,1390 lei, iar dolarul singaporez are valoarea de 3,6401 lei.

Gramul de aur este cotat miercuri, 30 septembrie, la 625,5299 lei. DST, abrevierea pentru drepturile speciale de tragere, are un curs de 6,3189 lei.

Monedă Cod Curs BNR (lei) Dolar australian AUD 3,2384 Dolar canadian CAD 3,2769 Franc elvețian CHF 5,5754 Coroană cehă CZK 0,2160 Coroană daneză DKK 0,7061 Liră egipteană EGP 0,0894 Euro EUR 5,2785 Liră sterlină GBP 6,1712 100 forinți maghiari HUF 1,4406 100 yeni japonezi JPY 2,9589 Leu moldovenesc MDL 0,2619 Coroană norvegiană NOK 0,4839 Zlot polonez PLN 1,2080 Rublă rusească RUB 0,0553 Coroană suedeză SEK 0,4656 Liră turcească TRY 0,0947 Dolar american USD 4,6474 Rand sud-african ZAR 0,2835 Real brazilian BRL 0,8933 Renminbi chinezesc CNY 0,6932 Rupie indiană INR 0,0485 100 woni sud-coreeni KRW 0,3430 Peso mexican MXN 0,2568 Dolar neo-zeelandez NZD 2,6257 Dinar sârbesc RSD 0,0449 Hryvna ucraineană UAH 0,1040 Dirham EAU AED 1,2653 Baht thailandez THB 0,1385 Dolar Hong Kong HKD 0,5922 Shekel israelian ILS 1,5165 100 rupii indoneziene IDR 0,0260 Peso filipinez PHP 0,0741 100 coroane islandeze ISK 3,8586 Ringgit malaysian MYR 1,1390 Dolar singaporez SGD 3,6401 Gramul de aur XAU 625,5299 DST XDR 6,3189

La 30 septembrie 2026, ratele dobânzilor ROBID și ROBOR, calculate la ora 11, au înregistrat valori diferite în funcție de perioada de referință.

Pentru ROBID, rata O/N a fost de 5,64% pe an, iar rata T/N s-a situat la 5,63%. Pentru o săptămână, ROBID a fost de 5,64%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada de o lună. La trei luni, rata a ajuns la 5,67%, la șase luni a fost de 5,69%, iar la 12 luni s-a situat la 5,74%.

În cazul ROBOR, rata O/N a fost de 5,93%, iar rata T/N a fost tot de 5,93%. Pentru o săptămână, ROBOR s-a situat la 5,93%, aceeași valoare fiind înregistrată și pentru perioada de o lună. La trei luni, rata a fost de 5,98%, la șase luni de 6,04%, iar la 12 luni de 6,09%.

Cu o zi înainte, la 29 septembrie 2026, ROBID O/N era de 5,63%, iar ROBID T/N de 5,62%. Pentru o săptămână și o lună, rata era de 5,63%, pentru trei luni de 5,67%, pentru șase luni de 5,68%, iar pentru 12 luni de 5,74%.

În cazul ROBOR, la 29 septembrie, rata O/N era de 5,92%, T/N de 5,91%, iar pentru o săptămână și o lună era de 5,92%. ROBOR la trei luni se situa la 5,98%, la șase luni la 6,04%, iar la 12 luni la 6,09%.

Astfel, între 29 și 30 septembrie, ROBID a crescut cu 0,01 puncte procentuale pentru perioadele O/N, T/N, o săptămână și o lună, în timp ce rata la șase luni a urcat cu 0,01 puncte procentuale. ROBID la trei luni și la 12 luni a rămas neschimbat.

La ROBOR, ratele O/N și T/N au crescut cu 0,01 puncte procentuale, iar valorile pentru o săptămână și o lună au urcat tot cu 0,01 puncte procentuale. ROBOR la trei, șase și 12 luni a rămas neschimbat.