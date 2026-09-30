Se schimbă retragerile de bani de la ATM. Senatul a votat noile reguli. Ce vor putea face românii

Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativă care introduce noi obligații pentru operatorii de bancomate. Proiectul prevede ca utilizatorii să aibă la dispoziție opțiunea de a introduce suma pe care doresc să o retragă, inclusiv atunci când folosesc un ATM operat de o altă bancă decât cea care le-a emis cardul. Inițiativa nu este însă încă lege: urmează să fie dezbătută de Camera Deputaților, care este forul decizional.

Propunerea a trecut de Senat cu 96 de voturi „pentru”, unul „împotrivă” și șase abțineri. Măsura vizează modificarea și completarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată.

Concret, prestatorii de servicii de plată care operează bancomate ar urma să fie obligați să includă în interfața ATM-urilor posibilitatea introducerii manuale a valorii care urmează să fie retrasă.

„Prestatorii de servicii de plată care operează ATM au obligaţia de a pune la dispoziţia utilizatorilor prin interfaţa acestora opţiunea introducerii unei sume personalizate pentru retragerea în numerar indiferent dacă terminalul este operat direct de prestatorul emitent al cardului sau de un furnizor de servicii de retragere de numerar prin ATM. Obligaţia se aplică în beneficiul tuturor utilizatorilor cardurilor emise de prestatorii de servicii de plată care desfăşoară activitate pe teritoriul României. (…) Obligaţia introducerii unei sume personalizate se aplică în limitele disponibilului existent în automatul bancar şi al structurii bancnotelor disponibile precum şi ale limitelor tehnice şi de securitate aplicabile operaţiunii. Aceste din urmă limite trebuie să fie obiective, nediscriminatorii, proporţionale şi aplicate în mod identic utilizatorilor aflaţi în situaţii comparabile”, stipulează proiectul de lege.

Documentele Senatului confirmă că inițiativa urmărește ca opțiunea să fie disponibilă și atunci când cardul folosit a fost emis de o altă bancă decât cea care operează ATM-ul.

Introducerea acestei funcționalități nu înseamnă că utilizatorul va putea solicita orice valoare, indiferent de bancnotele existente în bancomat.

Operațiunea va rămâne condiționată de numerarul disponibil în ATM, de structura bancnotelor încărcate în aparat și de limitele tehnice și de securitate. Expunerea de motive precizează că proiectul nu obligă operatorii să efectueze retrageri care sunt imposibile din cauza acestor limitări.

De asemenea, introducerea posibilității de a scrie o valoare personalizată nu presupune eliminarea opțiunilor rapide deja afișate de bancomate.

Proiectul prevede și sancțiuni pentru nerespectarea noii obligații. Dacă sunt afectate sau pot fi afectate interesele consumatorilor, încălcarea prevederilor de către prestatorii de servicii de plată va constitui contravenție.

Inițiatorii au prevăzut includerea încălcării noilor reguli în regimul contravențional existent în Legea nr. 209/2019, tocmai pentru ca obligația impusă operatorilor să poată fi aplicată efectiv.

Inițiatorii susțin că, în prezent, la unele bancomate, utilizatorii nu au posibilitatea introducerii unei valori proprii și trebuie să aleagă dintre sumele prestabilite afișate pe ecran.

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește eliminarea diferențelor de acces la funcțiile de retragere a numerarului determinate de emitentul cardului. Documentul susține că restricția întâlnită la anumite ATM-uri nu este întotdeauna rezultatul unei imposibilități tehnice, ci poate ține de modul în care este configurată interfața pentru anumite carduri.

„Proiectul va conduce la creşterea gradului de protecţie a consumatorilor de servicii financiare, consolidarea dreptului de a dispune liber de fonduri aflate în conturile de plăţi, eliminarea diferenţelor de tratament între utilizatorii diferiţilor prestatori de servicii de plată, creşterea transparenţei şi accesibilităţii serviciilor de retragere numerar, consolidarea încrederii în serviciile de plată şi în funcţionarea pieţei serviciilor financiare. Actul normativ este compatibil cu principiile care guvernează piaţa serviciilor de plată în Uniunea Europeană, protecţia utilizatorilor, accesul echitabil la servicii, transparenţa şi tratamentul nediscriminatoriu al participanţilor la piaţă”, se arată în expunerea de motive a proiectului.

Adoptarea de către Senat nu înseamnă că noile reguli se aplică deja la bancomate. Propunerea legislativă trebuie să treacă și de Camera Deputaților, care are rol decizional în acest caz.

Documentele Senatului arată că inițiativa a primit anterior avize favorabile din partea Consiliului Economic și Social și a Consiliului Legislativ, precum și un punct de vedere favorabil din partea Guvernului. Banca Națională a României și Consiliul Concurenței au transmis, de asemenea, avize în cadrul procedurii parlamentare.

Dacă proiectul va parcurge întregul proces legislativ și va intra în vigoare, operatorii ATM vor trebui să permită utilizatorilor să introducă suma dorită pentru retragere, în limitele numerarului și bancnotelor disponibile și ale condițiilor tehnice aplicabile.