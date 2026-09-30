Prima achiziție de criptomonede. La ce trebuie să fiți atenți ca să nu pierdeți bani

Criptomonedele au devenit accesibile inclusiv persoanelor fără experiență în investiții, însă simplitatea cu care poate fi deschis un cont și făcută prima achiziție nu elimină riscurile. Autoritățile europene de supraveghere avertizează că activele crypto pot fi foarte volatile, pot genera pierderi importante, iar nivelul de protecție diferă în funcție de activ și de furnizorul folosit.

Primul risc pe care un cumpărător trebuie să îl înțeleagă este volatilitatea. Valoarea activelor crypto poate crește sau scădea rapid, iar pierderea poate fi parțială sau chiar totală. În plus, unele active pot avea o lichiditate redusă, ceea ce poate face dificilă vânzarea lor în anumite condiții de piață, potrivit ESMA

Din acest motiv, evoluțiile anterioare ale unei criptomonede nu reprezintă o garanție că prețul va continua să crească. O apreciere rapidă poate fi urmată de o corecție la fel de puternică.

Autoritățile europene recomandă ca, înainte de cumpărare, consumatorii să înțeleagă produsul și să evalueze dacă riscul este compatibil cu situația lor financiară și cu pierderile pe care și le pot permite.

În Uniunea Europeană se aplică Regulamentul privind piețele criptoactivelor, cunoscut drept MiCA. Acesta introduce reguli comune pentru anumite criptoactive și pentru furnizorii de servicii, inclusiv cerințe privind autorizarea, transparența și informarea clienților.

Existența MiCA nu înseamnă însă că orice produs disponibil pe o platformă beneficiază automat de aceleași garanții. Autoritățile europene avertizează că anumite criptoactive sau servicii pot rămâne în afara cadrului MiCA, iar utilizarea unui furnizor neautorizat în UE poate însemna protecție limitată sau chiar inexistentă în cazul apariției unor probleme.

ESMA a atras atenția inclusiv asupra situațiilor în care o companie autorizată oferă simultan produse reglementate și produse care nu sunt reglementate. Faptul că platforma are autorizație nu trebuie interpretat automat ca o garanție că fiecare produs oferit beneficiază de protecția MiCA

Înaintea primei achiziții, unul dintre pașii recomandați de autoritățile europene este verificarea furnizorului. Consumatorii pot consulta registrul ESMA pentru a vedea dacă un furnizor de servicii crypto este autorizat în Uniunea Europeană și ce servicii are dreptul să ofere.

Registrul și informațiile ESMA privind MiCA

Atenția este necesară și în cazul reclamelor sau recomandărilor întâlnite pe rețelele sociale. Autoritățile europene au avertizat asupra promovării agresive a criptoactivelor de către influenceri și asupra ofertelor care promit câștiguri rapide sau foarte mari.

Riscurile nu provin doar din fluctuațiile pieței. Modul în care sunt păstrate activele este la fel de important.

În cazul portofelelor asupra cărora utilizatorul deține controlul cheilor private, pierderea acestora poate duce la pierderea permanentă și ireversibilă a accesului la criptoactive. Autoritățile recomandă protejarea dispozitivelor, actualizarea software-ului și folosirea unor parole puternice și diferite pentru conturile crypto.

Există și riscul atacurilor informatice, al fraudelor și al furtului datelor. Schemele de investiții, phishingul și tentativele de impersonare se numără printre metodele de fraudă asupra cărora autoritățile europene au atras atenția.

Pentru cineva aflat la început, întrebarea nu ar trebui să fie doar ce criptomonedă să cumpere, ci și ce se poate întâmpla dacă investiția merge prost. Autoritățile europene recomandă verificarea riscurilor produsului, a statutului furnizorului și a modului în care vor fi păstrate activele.

De asemenea, criptoactivele nu beneficiază în mod automat de mecanismele de protecție asociate produselor bancare tradiționale. MiCA prevede inclusiv avertizarea clienților, în anumite servicii de consultanță și administrare, că activele crypto pot suferi pierderi totale sau parțiale și că nu sunt acoperite de schemele de garantare a depozitelor.

Prin urmare, pentru un începător, prima achiziție presupune mai mult decât alegerea unei monede și urmărirea prețului. Înțelegerea riscului, verificarea platformei și securizarea accesului la active sunt elemente care trebuie analizate înainte ca banii să fie transferați.