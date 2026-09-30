Antreprenorii, avertizați după expirarea termenului CAEN. Pot apărea blocaje și sancțiuni

Termenul de 25 septembrie 2026 pentru actualizarea codurilor CAEN, introdus prin HG nr. 284/2025, generează preocupări în rândul antreprenorilor, în condițiile în care doar una din trei societăți ar fi realizat până acum formalitățile necesare pentru trecerea la versiunea CAEN Rev. 3.

IMM România solicită autorităților prelungirea termenului, argumentând că numărul ridicat de firme care nu au finalizat procedura poate pune presiune pe instituțiile care trebuie să proceseze cererile într-un interval scurt.

Confederația patronală susține că întreprinderile pot întâmpina probleme dacă nu reușesc să își actualizeze la timp codurile CAEN și să își coreleze informațiile din registrul comerțului cu documentele necesare pentru desfășurarea activității.

Organizația atrage atenția asupra mai multor riscuri pe care le-ar putea întâmpina antreprenorii după expirarea termenului de 25 septembrie 2026. Printre acestea se află presiunea asupra Oficiului Național al Registrului Comerțului, blocarea unor activități economice și apariția unor dificultăți în relația firmelor cu autoritățile fiscale.

„IMM ROMÂNIA, singura confederație patronală reprezentativă la nivel național pentru IMM-uri, reia solicitarea adresată autorităților publice privind prelungirea de urgență a termenului pentru actualizarea codurilor CAEN, pentru evitarea afectării activității întreprinderilor din cauza sarcinilor birocratice, se arată în comunicatul emis de IMM ROMÂNIA.

„IMM ROMÂNIA atrage atenția asupra apariției următoarelor riscuri la care sunt supuși antreprenorii din cauza expirării termenului de 25 septembrie 2026 pentru trecerea la versiunea CAEN Rev. 3 :

Suprasolicitarea activității Oficiului Național al Registrului Comerțului din cauza numărului mare de cereri într-un interval redus de timp; Blocarea activității întreprinderilor care sunt obligate să își coreleze obiectul de activitate din registrul comerțului cu autorizații, avize, licențe sau alte documente necesare funcționării și care, din această cauză, nu mai sunt eliberate.

Potrivit IMM România, unele societăți se pot afla în situația de a nu putea obține sau prelungi autorizațiile necesare desfășurării activității dacă actualizarea codurilor CAEN nu este realizată și informațiile din registrul comerțului nu sunt corelate cu documentele administrative.

Sunt societăți pentru care actualizarea codurilor CAEN face imposibilă obținerea sau prelungirea autorizațiilor de funcționare, acest lucru conducând la blocarea activității economice.

Organizația patronală indică și posibile dificultăți legate de îndeplinirea obligațiilor fiscale. Acestea pot apărea în situațiile în care datele existente la registrul comerțului trebuie corelate cu evidențele fiscale sau cu alte sisteme administrative.

3. Apariția unor dificultăți în îndeplinirea obligațiilor fiscale

Există riscul apariției unor dificultăți pentru societățile care trebuie să își coreleze datele din registrul comerțului cu evidențele fiscale sau cu alte sisteme administrative, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor declarative, aspect care ar expune agenții economici la aplicarea de sancțiuni contravenționale din partea autorităților fiscale și chiar la înscrierea în cazierul fiscal”, transmite IMM ROMÂNIA

Reprezentanții confederației susțin că situația este cu atât mai importantă cu cât o parte semnificativă dintre societăți nu au finalizat procedura de actualizare. În acest context, organizația solicită ca termenul să fie prelungit pentru a permite firmelor să își îndeplinească obligațiile administrative fără presiunea unui interval redus.

Președintele IMM România, Florin Jianu, afirmă că antreprenorii au nevoie de informații mai clare privind procedura de actualizare a codurilor CAEN și motivul pentru care aceasta trebuie realizată.