Avertisment pentru noul Guvern de la antreprenorii și investitorii din România. CAIR cere predictibilitate și plata la timp a lucrărilor executate

Antreprenorii și investitorii înțeleg necesitatea disciplinei bugetare și a eficientizării cheltuielilor publice în actualul context economic. În același timp, Cristian Erbașu, președintele Confederației Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), consideră că ajustarea fiscal-bugetară trebuie realizată astfel încât să nu afecteze capacitatea României de a investi și să nu transfere asupra companiilor costurile întârzierilor administrative sau ale lipsei de predictibilitate.

În acest context, CAIR propune Guvernului un set de măsuri care urmăresc asigurarea continuității investițiilor, protejarea proiectelor aflate deja în execuție și crearea unui cadru mai predictibil pentru investițiile viitoare.

Antreprenorii solicită instituirea unui mecanism clar și predictibil pentru plata lucrărilor executate și recepționate. Scopul este ca firmele să nu fie obligate să finanțeze perioade îndelungate investițiile publice din surse proprii sau prin intermediul creditelor bancare.

CAIR propune stabilirea unor termene maxime efective pentru plata facturilor aferente lucrărilor executate, precum și publicarea periodică a situației facturilor restante și a termenelor estimate de plată, potriviti nformațiilor publicate de Arena Construcțiilor.

Organizația solicită și prioritizarea plăților pentru contractele aflate în execuție, astfel încât să fie evitată blocarea șantierelor. De asemenea, CAIR propune instituirea unor mecanisme automate de compensare sau actualizare a costurilor financiare generate de întârzierile nejustificate la plată.

O altă măsură propusă este asigurarea creditelor bugetare necesare pentru contractele aflate în derulare înainte de lansarea unor proiecte noi.

Cristian Erbașu consideră că statul trebuie să aibă un rol de partener contractual predictibil, iar companiile nu ar trebui să ajungă să finanțeze investițiile publice.

CAIR propune ca, înaintea oricărei decizii privind reducerea sau amânarea finanțării, Guvernul să analizeze costul economic al întreruperii lucrărilor.

În această evaluare ar trebui incluse costurile suplimentare de mobilizare și conservare, revendicările contractuale, prelungirea termenelor de execuție, precum și riscul pierderii finanțărilor europene și al pierderii specialiștilor.

Pentru proiectele considerate prioritare, antreprenorii solicită stabilirea unor calendare multianuale de finanțare. Acestea ar trebui să fie cunoscute atât de beneficiari, cât și de antreprenori.

CAIR susține că România are nevoie de o politică investițională multianuală, în locul unor decizii succesive prin care proiectele ce pot fi finanțate sunt modificate de la un an la altul.

În acest sens, organizația propune corelarea listei multianuale de investiții prioritare cu resursele bugetare și fondurile europene disponibile.

Totodată, CAIR solicită evitarea lansării unor proceduri de achiziție fără existența unei surse clare și sustenabile de finanțare. Organizația consideră necesară și continuarea proiectelor mature, pentru care documentațiile și procedurile sunt deja într-un stadiu avansat.

O altă propunere vizează publicarea unui calendar anual și multianual al investițiilor publice.

CAIR atrage atenția că firmele își fundamentează investițiile, contractele și angajările pe perioade de mai mulți ani. În acest context, modificările fiscale frecvente cresc incertitudinea și îngreunează estimarea costurilor proiectelor.

Antreprenorii cer Guvernului să anunțe din timp modificările fiscale care afectează companiile și să consulte mediul de afaceri înainte de adoptarea unor măsuri cu impact major asupra costurilor.

De asemenea, aceștia solicită menținerea unui cadru fiscal stabil pe durata proiectelor multianuale și evaluarea impactului măsurilor fiscale asupra contractelor publice aflate deja în derulare.

CAIR propune și constituirea unui grup permanent de lucru între Guvern și mediul privat. Din acest grup ar urma să facă parte reprezentanți ai antreprenorilor, investitorilor, producătorilor de materiale și organizațiilor profesionale.

Potrivit propunerii, un astfel de mecanism ar permite un dialog permanent între autorități și mediul privat în legătură cu investițiile și problemele care pot afecta derularea acestora.

În final, CAIR propune Guvernului elaborarea unui Pact pentru Investiții și Construcții 2027-2030. Documentul ar urma să stabilească obiectivele de investiții, sursele de finanțare, calendarul principalelor proiecte și mecanismele de monitorizare.

CAIR consideră că un asemenea pact ar permite companiilor să își planifice investițiile în utilaje, personal și capacități de producție. În același timp, statul ar putea obține o utilizare mai eficientă a resurselor disponibile.