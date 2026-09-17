Secretarul general al PSD atacă decizia lui Nicușor Dan privind noul premier: Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, a criticat, joi, modul în care s-a ajuns la desemnarea liberalului Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Social-democratul a susținut că viitorul guvern ar trebui construit în jurul PSD și că partidul nu va accepta continuarea acelorași politici economice și bugetare sub conducerea unui alt premier.

Claudiu Manda a prezentat propria versiune asupra modului în care s-a ajuns la nominalizarea lui Siegfried Mureșan. Potrivit secretarului general al PSD, Mureșan, care fusese prezentat public și asumat de liderul PNL Ilie Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-ar fi transmis Nicușor Dan că are nevoie de timp pentru a se gândi.

În acest context, Manda l-a criticat pe Ilie Bolojan și a pus sub semnul întrebării dacă nominalizarea lui Siegfried Mureșan a reprezentat o propunere reală sau dacă a fost o inițiativă politică despre care liberalii sperau să nu ajungă niciodată să fie pusă în practică.

Secretarul general al PSD a afirmat în mesajul publicat pe Facebook că, după patru luni de criză politică, România are nevoie de stabilitate, de redresare economică și de un guvern cu puteri depline. În opinia sa, viitorul Executiv trebuie să aibă capacitatea de a lua decizii pentru români.

Claudiu Manda a susținut că PSD este pregătit să își asume guvernarea și că formațiunea a venit cu propria propunere pentru funcția de prim-ministru. Totodată, partidul ar fi prezentat obiective clare și soluții concrete pentru problemele pe care le consideră reale pentru România.

Manda a mai afirmat că Nicușor Dan are dreptul să aleagă persoana pe care o desemnează pentru funcția de premier, însă această decizie nu poate schimba realitatea politică din Parlament.

„Ca să înțeleagă toată România ce s-a întâmplat astăzi: domnul Siegfried Mureșan, cel prezentat public și asumat de domnul Bolojan drept soluția pentru funcția de prim-ministru, i-a transmis președintelui Nicușor Dan că are nevoie de timp de gândire. Atunci ce a fost această propunere, domnule Bolojan? A fost o propunere reală sau o minciună politică, făcută în speranța că nu va ajunge niciodată să fie pusă în practică?

După patru luni de criză politică, nu vă mai jucați de-a România! România are nevoie de stabilitate, de redresarea economiei și de un Guvern cu puteri depline, capabil să ia decizii pentru ROMÂNI. Acest Guvern poate fi construit doar în jurul PSD. Noi suntem pregătiți să ne asumăm această responsabilitate. Am venit cu o propunere de prim-ministru, cu obiective clare și soluții concrete pentru problemele reale ale României”, a scris acesta pe Facebook.

Potrivit secretarului general al PSD, partidul este cea mai mare formațiune politică și orice formulă stabilă de guvernare ar trebui să țină cont de acest lucru. El a criticat alegerea făcută de șeful statului, considerând că Nicușor Dan a optat pentru varianta partidului care, în perioada de criză politică, ar fi blocat soluțiile pentru formarea unui guvern.

În același timp, Manda a criticat modul în care Ilie Bolojan a condus guvernarea în cele patru luni anterioare. Social-democratul a susținut că Bolojan a cerut sacrificii din partea românilor și că a continuat să prezinte drept reforme politici care, în opinia sa, au pus o presiune suplimentară asupra populației și economiei.

Pe acest fond, Claudiu Manda a transmis că PSD nu va accepta ca aceleași politici să fie continuate sub o altă formă și prezentate drept începutul unei noi etape. El a precizat că social-democrații nu vor accepta ca românii să suporte din nou consecințele unor decizii pe care partidul le consideră greșite.

Secretarul general al PSD i-a cerut, totodată, lui Siegfried Mureșan să clarifice dacă, în eventualitatea în care va deveni premier, intenționează să schimbe direcția guvernării sau să continue politicile promovate de Ilie Bolojan.

Manda a făcut referire și la activitatea lui Siegfried Mureșan de la Bruxelles, susținând că interesele României nu ar fi fost promovate acolo în maniera în care ar fi trebuit.

„Președintele poate alege pe cine desemnează, dar nu poate schimba realitatea politică din Parlament: PSD este cel mai mare partid și orice formulă stabilă de guvernare trebuie să țină cont de acest lucru. Iar astăzi, președintele Nicușor Dan a ales varianta partidului care, în tot acest timp, a blocat orice soluție rațională pentru formarea unui Guvern. Ilie Bolojan a avut patru luni să arate cum înțelege să guverneze. A cerut sacrificii de la români și a continuat să numească reformă politici care au pus și mai multă presiune pe oameni și pe economie. PSD nu va accepta aceleași politici, împachetate diferit și prezentate românilor drept un nou început. Nu vom accepta ca românii să plătească din nou pentru decizii greșite. Dar, dacă domnul Mureșan s-a decis să fie prim-ministru, să ne răspundă, înainte de toate, la o întrebare: Vine să schimbe direcția în care a fost dusă România sau se închide în cămară cu domnul Bolojan și continuă aceeași guvernare? Toți românii au văzut că, la Bruxelles, nu interesele României le promovează. P.S. Nicușor Dan a nominalizat într-un an la fel de mulți premieri liberali cât Iohannis în 10 ani”, a conchis secretarul general al PSD.

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