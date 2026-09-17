Ce spunea Siegfried Mureșan înainte de nominalizarea pentru funcția de premier. Mesajul transmis înainte de desemnare

Nicușor Dan l-a desemnat joi pe Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru, după consultările cu partidele parlamentare. Șeful statului a explicat că, în ciuda orelor de discuții, nu s-a conturat o majoritate, motiv pentru care ar fi ales persoana care a primit cele mai multe voturi din partea partidelor participante la consultări.

Siegfried Mureșan a acceptat propunerea privind desemnarea sa pentru funcția de premier. Desemnarea a venit după ce eurodeputatul declarase, la Strasbourg, că este pregătit să formeze Guvernul în cazul în care Nicușor Dan îl va nominaliza.

Miercuri, cu o zi înainte de desemnarea sa, Siegfried Mureșan afirma la Strasbourg că este pregătit să formeze Guvernul dacă Nicușor Dan îi va încredința această responsabilitate.

Eurodeputatul considera că, în cazul unei nominalizări, ar avea șansa de a forma Executivul. În același timp, el îi ceruse șefului statului să convoace cât mai rapid consultările cu partidele parlamentare și să desemneze un candidat pentru funcția de prim-ministru.

„Cred că dacă președintele mă va desemna, voi avea această șansă”, spunea Mureșan la Strasbourg.

Mureșan susținea că desemnarea trebuia făcută cât mai repede, astfel încât procesul de formare a noului Guvern să poată începe fără întârziere.

Eurodeputatul preciza că PNL, USR și UDMR nu dispun singure de o majoritate absolută în Parlament. În cazul în care ar fi fost desemnat premier, Mureșan spunea că va încerca să construiască o majoritate în jurul unei agende de reformare și modernizare.

În ceea ce privește PSD, poziția exprimată de Mureșan înainte de desemnare era una fermă. El excludea participarea PNL la un Guvern din care să facă parte PSD și preciza că liberalii nu vor vota un Executiv care include social-democrații și nu vor face parte dintr-un Guvern alături de PSD.

Siegfried Mureșan s-a născut la 20 septembrie 1981, în Hunedoara. A absolvit Academia de Studii Economice din București, după care și-a continuat studiile la Universitatea Humboldt din Berlin.

Și-a început cariera profesională în Germania, unde a lucrat în Bundestag. Ulterior, s-a mutat la Bruxelles, unde a activat în structurile Partidului Popular European.

Siegfried Mureșan a fost ales pentru prima dată în Parlamentul European în anul 2014 și se află în prezent la al treilea mandat de eurodeputat.

În trecut, Mureșan a fost membru al Partidului Mișcarea Populară. Din 2018 este membru al Partidului Național Liberal.

În prezent, Siegfried Mureșan ocupă funcțiile de vicepreședinte al Partidului Popular European și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

O parte importantă a activității sale desfășurate la Bruxelles a fost concentrată asupra bugetului Uniunii Europene.

În actuala legislatură europeană, Mureșan este implicat și în negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.