Australia și Noua Zeelandă, mai aproape de UE. Metsola propune un nou statut pentru țările care împărtășesc valorile europene

Australia și Noua Zeelandă ar putea primi un nou statut în relația cu Uniunea Europeană (UE), după ce Roberta Metsola a anunțat joi, la Bruxelles, că cele două țări ar putea urma exemplul Canadei. Propunerea urmărește consolidarea cooperării comerciale și strategice, într-un context internațional marcat de schimbări geopolitice și tensiuni comerciale.

Australia și Noua Zeelandă ar putea urma exemplul Canadei și ar putea deveni „membre asociate” ale Uniunii Europene, în contextul în care statele care împărtășesc aceleași valori încearcă să își consolideze relațiile cu blocul comunitar. Președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, a declarat pentru Euronews că un astfel de statut ar putea reprezenta o nouă formă de cooperare între UE și țările partenere.

Într-o declarație exclusivă pentru emisiunea „Europe Today”, oferită înaintea discursului susținut joi de premierul canadian Mark Carney, Metsola a descris statutul de membru asociat drept o „a treia cale” între calitatea de membru cu drepturi depline al UE și statutul de țară candidată.

Președintele Parlamentului European a explicat că există țări cu care Uniunea Europeană își dorește să aprofundeze relațiile și a precizat că nu se îndoiește că demersul ar putea include și alte state. Ea a transmis că, în actualul context internațional, este important ca Uniunea Europeană să aibă parteneri și aliați apropiați.

UE are deja acorduri comerciale cu Australia și Noua Zeelandă, ceea ce ar putea constitui un punct de plecare pentru o cooperare mai strânsă. O relație similară este analizată în cazul Canadei, care a semnat în 2016 un acord comercial cuprinzător cu Uniunea Europeană.

Întrebată despre aspectele tehnice ale statutului de membru asociat, Roberta Metsola a precizat că discuțiile se află încă într-o etapă incipientă. Printre domeniile care ar putea face parte dintr-o astfel de relație se numără aprofundarea relațiilor comerciale, accesul la materii prime critice și stabilirea unor reglementări comune în domenii de interes pentru țările care împărtășesc aceleași valori.

Printre aceste domenii se află rețelele de socializare și protecția minorilor, care ar putea deveni teme ale unei cooperări mai strânse între UE și statele partenere.

Miercuri, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus acordarea statutului de „membru asociat” Canadei, în cadrul discursului său anual privind starea Uniunii Europene.

Premierul Canadei, Mark Carney, analizează posibilitatea unor legături mai strânse cu blocul comunitar în contextul războiului comercial cu SUA, principalul partener comercial al Canadei. Relațiile dintre Ottawa și Washington au fost afectate de tarife comerciale ridicate, iar guvernul canadian își reevaluează poziția pe scena internațională.

În acest context, Carney a susținut public ideea unei alianțe între ceea ce a descris drept „puteri de talie medie”, pe fondul schimbărilor din relațiile comerciale și geopolitice internaționale.

După anunț, președintele SUA, Donald Trump, le-a declarat jurnaliștilor că ar lua în considerare impunerea unor noi tarife vamale asupra Uniunii Europene în cazul în care demersul pentru obținerea statutului de membru asociat ar căpăta un caracter pe care l-ar considera „ostil”.

Washingtonul și Bruxelles-ul au în vigoare un acord comercial în baza căruia bunurile din Uniunea Europeană sunt supuse unor tarife de 15% în SUA.

Roberta Metsola a minimalizat aceste amenințări și a precizat că Uniunea Europeană abordează separat relațiile cu SUA și Canada. Ea a explicat că UE nu acționează împotriva niciunei țări, ci susține o cooperare bazată pe reguli.

Președinta Parlamentului European a făcut, de asemenea, referire la acordul comercial convenit în vara anului trecut și ratificat în acest an.

Separat, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a transmis că consolidarea propusă a parteneriatului dintre UE și Canada nu este îndreptată împotriva niciunei țări, ci urmărește consolidarea forței comune a partenerilor.

Premierul canadian Mark Carney urmează să se adreseze Parlamentului European joi, la ora 11:30.