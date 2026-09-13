Mark Carney face o mutare fără precedent. Canada ar putea primi un nou statut în relația cu UE

După eșecul negocierilor comerciale cu Statele Unite, premierul canadian Mark Carney pregătește o reorientare strategică a relațiilor externe ale țării. Ottawa caută o apropiere mai puternică de Uniunea Europeană, într-un moment în care legăturile economice cu Washingtonul sunt afectate de un război comercial fără precedent.

Potrivit The Wall Street Journal, Carney a propus explorarea unei formule neoficiale, dar ambițioase, prin care Canada să devină un „Membru Asociat al Uniunii Europene”. Ideea ar presupune o relație mult mai strânsă cu Bruxellesul, fără ca Ottawa să urmărească aderarea deplină la Uniunea Europeană sau la piața sa comună.

Premierul canadian i-a cerut trimisului său special în Europa să analizeze cele mai ambițioase variante de cooperare pe care Canada le-ar putea dezvolta cu blocul comunitar. Informațiile citate de WSJ provin de la persoane familiarizate cu discuțiile.

Oficiali europeni și canadieni susțin, potrivit publicației americane, că Uniunea Europeană este deschisă ideii, chiar dacă Bruxellesul nu este cunoscut pentru flexibilitatea regulilor sale de aderare. Propunerea vine pe fondul încercărilor Canadei de a reduce efectele economice ale deteriorării relației cu Statele Unite.

Planul analizat de Ottawa ar putea include integrarea informală a Canadei în anumite segmente ale pieței unice europene, evaluată la 21.000 de miliarde de dolari. Domeniile vizate sunt considerate strategice pentru ambele părți, printre acestea numărându-se energia, inteligența artificială, mineralele critice necesare producției de baterii și semiconductorii.

Cooperarea ar urma să se extindă și în domeniul apărării, în condițiile în care Canada și statele europene încearcă să își reducă dependența de tehnologia și echipamentele militare americane.

Pe agenda discuțiilor se află și facilitarea circulației cetățenilor canadieni în Uniunea Europeană. Printre propunerile analizate se numără eliminarea vizelor de muncă și de reședință pentru canadieni, precum și participarea Canadei la programele europene de schimb studențesc de tip Erasmus.

Cooperarea tehnologică ar putea reprezenta o altă componentă importantă a relației. Canada și Europa discută despre instalarea unor cabluri submarine care să conecteze cele două regiuni, dar și despre dezvoltarea unor centre de date, soluții de stocare în cloud și noi rețele de sateliți care să nu se afle sub influența marilor companii tehnologice americane.

Canada a făcut deja mai mulți pași pentru consolidarea relației cu Europa, inclusiv prin încheierea unor acorduri economice și militare importante. Potrivit WSJ, una dintre aceste evoluții este achiziția unor submarine germane, în valoare de 25 de miliarde de dolari, acord formalizat la summitul NATO.

În paralel, diplomați canadieni și europeni au stabilit o serie de priorități comune pentru diminuarea dependenței de tehnologia și armamentul provenite din Statele Unite. Unele dintre persoanele implicate în aceste discuții au renunțat, din motive de precauție, la folosirea unor platforme digitale americane precum Gmail sau WhatsApp.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a descris atmosfera discuțiilor pe care le are în mod regulat cu premierul canadian. El a formulat și o comparație directă între orientarea Canadei către Europa și relația acesteia cu Statele Unite.

„Nu ar fi minunat dacă Canada ar fi al 28-lea stat al Uniunii Europene, în loc să devină al 51-lea stat al Statelor Unite?”, a spus acesta, potrivit WSJ.

Planul lui Mark Carney are însă de depășit mai multe dificultăți. Aproximativ două treimi din exporturile Canadei sunt în continuare destinate pieței americane, iar economia Uniunii Europene se dezvoltă într-un ritm de două ori mai lent decât cea a Statelor Unite.

O altă problemă este reprezentată de acordul comercial CETA dintre Canada și Uniunea Europeană. La aproape un deceniu de la semnarea documentului, zece state membre ale UE nu l-au ratificat încă.

La nivel intern, Ottawa trebuie să țină cont și de chestiunile legate de suveranitate. Canada se confruntă cu mișcări separatiste în Alberta și Quebec, iar autoritățile canadiene ar putea manifesta rezerve față de orice aranjament care ar presupune renunțarea la anumite elemente ale suveranității naționale.

În acest context, formula de „Membru Asociat al Uniunii Europene” este analizată ca o posibilitate de aprofundare a relației cu Bruxellesul, fără aderarea deplină la blocul comunitar și fără intrarea în piața unică europeană.

Premierul canadian Mark Carney urmează să se adreseze Parlamentului European joi, săptămâna viitoare, pentru a-și prezenta viziunea privind apropierea dintre Canada și Europa.

În perioada următoare, Canada și Uniunea Europeană urmează să anunțe, la un summit bilateral, constituirea unor noi grupuri de lucru. Acestea ar trebui să transforme propunerile discutate de cele două părți în proiecte concrete.

Orientarea Canadei către Europa este descrisă drept o „întoarcere în viitor” pentru o țară care, cu puțin timp înainte de izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, avea un volum comercial mai mare cu Europa decât cu America.