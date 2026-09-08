Canada ripostează în războiul comercial cu SUA: taxe vamale de până la 50% pentru importurile americane

Războiul comercial dintre Canada și Statele Unite se intensifică după eșecul negocierilor. Ottawa a introdus noi taxe vamale asupra importurilor americane, în timp ce Washingtonul amenință companii canadiene și menține presiunea economică.

Canada a activat marți taxele vamale de retorsiune asupra unor importuri din SUA în valoare de 27,6 miliarde de dolari canadieni, echivalentul a aproximativ 20 de miliarde de dolari americani. Măsura marchează o nouă escaladare a războiului comercial dintre cele două țări, după eșecul negocierilor menite să evite introducerea acestor taxe. Deocamdată, nu există indicii că Ottawa și Washingtonul ar urma să reia discuțiile în perioada următoare.

Noile taxe vamale variază între 15% și 50% și vizează sute de produse americane, de la oțel și aluminiu până la electrocasnice, mobilă, produse lactate, mașini-unelte, cosmetice și electronice.

Măsurile reprezintă răspunsul „dolar pentru dolar” promis de premierul canadian Mark Carney la taxele vamale de 50% impuse de președintele american Donald Trump, pe 22 august, asupra unor produse canadiene cu o valoare similară. Decizia administrației americane a venit după eșecul negocierilor comerciale dintre cele două țări vecine.

Premierul canadian a recunoscut că măsurile de retorsiune vor duce la creșterea prețurilor pentru anumite produse și la reducerea opțiunilor disponibile consumatorilor canadieni. Carney a susținut însă că aceste costuri sunt necesare pentru a răspunde măsurilor adoptate de Washington și pentru a proteja interesele economice ale Canadei.

Înainte de intrarea în vigoare a măsurilor de retorsiune canadiene, Trump a amenințat că va împiedica producătorul canadian de aeronave Bombardier să își vândă avioanele pe piața din SUA, cu excepția cazului în care compania își mută producția în SUA. Bombardier a precizat, ca răspuns, că are deja aproximativ 3.500 de angajați și peste 20 de unități de producție în SUA.

În același timp, nu există semne privind o reluare în perioada următoare a negocierilor menite să pună capăt războiului comercial dintre cele două țări. Discuțiile au fost suspendate pe 21 august, iar premierul canadian Mark Carney a declarat că este pregătit să le reia atunci când Washingtonul va manifesta o atitudine „serioasă” și când Trump va renunța la atacurile și declarațiile batjocoritoare la adresa Canadei.

Pentru a limita efectele conflictului comercial asupra economiei interne, Guvernul de la Ottawa a anunțat un pachet de sprijin în valoare de 7,5 miliarde de dolari canadieni destinat lucrătorilor și companiilor afectate de disputa comercială cu SUA.