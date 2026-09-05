Tensiunile dintre SUA și Canada ajung la un nou nivel. Departamentul de Justiție de la Washington este acuzat că a cerut oprirea cooperării cu autoritățile canadiene

Divizia antitrust a Departamentului de Justiție al Statelor Unite ar fi primit, la începutul acestei săptămâni, instrucțiuni pentru a întrerupe orice colaborare cu guvernul canadian, potrivit unei relatări publicate vineri de The Wall Street Journal, care citează e-mailuri. Informația apare pe fondul disputei comerciale dintre Washington și Ottawa.

Departamentul de Justiție al SUA a negat însă informația și a transmis Reuters că relatarea este falsă. Instituția a precizat că presupusa instrucțiune privind întreruperea cooperării nu a fost transmisă niciunei persoane.

Potrivit Departamentului de Justiție, diviziei antitrust i s-a cerut doar să amâne temporar o întâlnire programată în legătură cu o investigație specifică. Amânarea ar fi fost necesară pentru ca echipa antitrust a Departamentului de Justiție să aibă mai mult timp pentru pregătire.

Casa Albă a îndrumat publicația menționată către Departamentul de Justiție pentru informații suplimentare, în timp ce guvernul canadian nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Statele Unite și Canada sunt aliați apropiați de mai multe decenii, însă relațiile dintre cele două țări vecine au fost marcate de tot mai multe conflicte comerciale și de alte dispute de la revenirea președintelui Donald Trump la Casa Albă, la începutul anului 2025.

Disputa comercială dintre Washington și Ottawa a dus la impunerea unor tarife vamale în valoare de zeci de miliarde de dolari asupra comerțului transfrontalier dintre cele două țări.

În acest context, apariția informațiilor despre o posibilă suspendare a cooperării dintre autoritățile americane și canadiene în domeniul antitrust a atras atenția, chiar dacă Departamentul de Justiție neagă existența unei asemenea directive generale.

The Wall Street Journal a susținut că Lynda Marshall, șefa secției internaționale a diviziei antitrust a Departamentului de Justiție al SUA, le-ar fi transmis miercuri un e-mail oficialilor, prin care le-ar fi cerut să oprească orice cooperare privind cazurile și orice angajament cu autoritățile canadiene referitor la probleme de politică.

Potrivit publicației, e-mailul nu ar fi oferit un motiv pentru această directivă. Informația privind presupusa oprire a cooperării contrastează cu explicația oferită ulterior de Departamentul de Justiție, care susține că nu a existat o instrucțiune de acest fel. Instituția a precizat că solicitarea adresată diviziei a vizat doar amânarea temporară a unei întâlniri referitoare la o investigație specifică.

Ulterior, vineri, șefilor de secție din cadrul diviziei antitrust li s-ar fi solicitat, printr-un alt e-mail, să furnizeze liste care să detalieze domeniile în care există cooperare cu Canada. Listele trebuiau transmise până la sfârșitul zilei, potrivit relatării The Wall Street Journal.

Tensiunile dintre Washington și Ottawa au fost amplificate și de declarațiile și acțiunile președintelui Donald Trump privind Canada. Trump a sugerat în mod repetat ca țara vecină să devină un stat american. Săptămâna trecută, președintele SUA a ordonat și redenumirea Lacului Ontario în Lacul America.

Disputa comercială și tensiunile politice dintre cele două țări se desfășoară astfel în paralel cu relațiile instituționale dintre autoritățile americane și canadiene, inclusiv în domenii precum aplicarea legislației antitrust și cooperarea în cadrul investigațiilor.