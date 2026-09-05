Prețurile alimentelor cresc la nivel mondial și ating un nou record. Tensiunile geopolitice și vremea extremă pun presiune pe aprovizionare

Prețurile alimentelor la nivel mondial au crescut în luna august până la cel mai ridicat nivel înregistrat de la sfârșitul anului 2022, pe fondul intensificării tensiunilor geopolitice și al fenomenelor meteorologice extreme. Situația alimentează îngrijorările privind aprovizionarea din principalele regiuni producătoare.

Indicele Organizației Națiunilor Unite privind prețurile mărfurilor alimentare a crescut cu 1,9% în august față de luna iulie, evoluția fiind determinată în principal de cereale, zahăr și produse lactate, potrivit unui raport publicat vineri de Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO).

Piețele alimentare mondiale sunt influențate în prezent de o combinație de probleme legate de aprovizionare, comerț și condițiile meteorologice. Aceste evoluții pun o presiune suplimentară asupra fermierilor, care se confruntă deja cu costuri mai mari pentru factorii de producție.

Tensiunile din regiunea Mării Negre, una dintre principalele zone agricole ale lumii, s-au intensificat de la jumătatea lunii iulie. Rusia se pregătește să își intensifice atacurile asupra Ucrainei, în timp ce fermierii ucraineni întâmpină dificultăți în exportarea cerealelor, scrie The Edge.

În același timp, perspectivele privind încheierea unui acord de pace între Statele Unite și Iran devin tot mai puțin favorabile. O altă sursă de presiune este reprezentată de recoltele slabe din Europa, care ar putea determina continentul să depindă într-o măsură mai mare de importuri.

O creștere a importurilor europene ar putea intensifica, la rândul său, concurența pentru aprovizionarea cu produse agricole pe piețele internaționale.

În luna august, prețurile globale ale grâului au crescut cu 2,6%, în timp ce zahărul s-a scumpit cu 11,9%. Indicele FAO urmărește prețurile mărfurilor alimentare tranzacționate pe plan internațional. Din acest motiv, modificările înregistrate pe piețele globale pot avea nevoie de timp până să se reflecte în prețurile de la raft din supermarketuri.

Alte semnale de avertizare apar și pe piețele futures. Contractele futures pentru principalele produse agricole, precum grâul și porumbul, au urcat la niveluri maxime sau apropiate de maximele ultimilor ani.

Și Bloomberg Agriculture Spot Index, care urmărește evoluția a 10 produse agricole importante, a înregistrat o creștere semnificativă în august. Indicele a avansat cu peste 13%, aceasta fiind cea mai puternică majorare lunară din iulie 2012.

Presiunile asupra piețelor alimentare mondiale ar putea continua și în perioada următoare. Riscul apariției unui fenomen El Niño neobișnuit de puternic indică faptul că problemele legate de condițiile meteorologice sunt puțin probabil să dispară în viitorul apropiat.