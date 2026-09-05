Prețuri carburanți sâmbătă, 5 septembrie. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Lista noilor tarife
SURSA FOTO: Dreamstime - Preț carburanți, benzină, motorină, pompă benzină
Prețuri carburanți sâmbătă, 5 septembrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină și motorină în ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Informațiile indică cele mai mici valori disponibile în această zi, atât la nivel național, cât și în principalele orașe din România.
Prețuri carburanți sâmbătă, 5 septembrie. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină
Cea mai ieftină benzină identificată pe 5 septembrie are un preț de 9,48 lei pe litru. Aceasta poate fi găsită la o stație Socar din Târgu Cărbunești, județul Gorj, situată pe Calea Târgu Jiu, nr. 58.
În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 9,97 lei pe litru. Prețul este înregistrat la stația RST din Lunguletu, județul Dâmbovița, de pe Strada Principală, nr. 81.
Peco Online a prezentat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară. Clasamentul vizează primele cinci orașe după numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.
În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,10 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,60 lei pe litru.
În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,54 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,09 lei pe litru. GPL-ul este disponibil la un preț minim de 4,59 lei pe litru.
În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,48 lei pe litru, motorina costă cel puțin 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,67 lei pe litru.
În Iași, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,51 lei pe litru, motorina la 10,14 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,67 lei pe litru.
În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este tot de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 10,14 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,65 lei pe litru.
Șoferilor le este recomandat să verifice tariful afișat la stație înainte de alimentare
Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Prin urmare, este indicată verificarea tarifului afișat la stație înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează fluctuații frecvente.
|Oraș
|Benzină (lei/l)
|Motorină (lei/l)
|GPL (lei/l)
|București
|9,51
|10,10
|4,60
|Cluj-Napoca
|9,54
|10,09
|4,59
|Timișoara
|9,48
|10,10
|4,67
|Iași
|9,51
|10,14
|4,67
|Constanța
|9,51
|10,14
|4,65
Recomandările noastre
Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.