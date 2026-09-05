Prețuri carburanți sâmbătă, 5 septembrie. Cât costă astăzi un litru de benzină și motorină. Lista noilor tarife

Prețuri carburanți sâmbătă, 5 septembrie. Platforma Peco Online a publicat datele privind prețurile înregistrate la benzină și motorină în ziua de sâmbătă, 5 septembrie 2026. Informațiile indică cele mai mici valori disponibile în această zi, atât la nivel național, cât și în principalele orașe din România.

Cea mai ieftină benzină identificată pe 5 septembrie are un preț de 9,48 lei pe litru. Aceasta poate fi găsită la o stație Socar din Târgu Cărbunești, județul Gorj, situată pe Calea Târgu Jiu, nr. 58.

În cazul motorinei, cel mai mic preț este de 9,97 lei pe litru. Prețul este înregistrat la stația RST din Lunguletu, județul Dâmbovița, de pe Strada Principală, nr. 81.

Peco Online a prezentat și cele mai mici prețuri pentru benzină, motorină și GPL în principalele orașe din țară. Clasamentul vizează primele cinci orașe după numărul de locuitori: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina poate fi cumpărată cu minimum 10,10 lei pe litru. Pentru GPL, cel mai mic preț este de 4,60 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, benzina are un preț minim de 9,54 lei pe litru, iar motorina pornește de la 10,09 lei pe litru. GPL-ul este disponibil la un preț minim de 4,59 lei pe litru.

În Timișoara, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,48 lei pe litru, motorina costă cel puțin 10,10 lei pe litru, iar GPL-ul are un preț minim de 4,67 lei pe litru.

În Iași, benzina poate fi găsită la un preț minim de 9,51 lei pe litru, motorina la 10,14 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,67 lei pe litru.

În Constanța, cel mai mic preț pentru benzină este tot de 9,51 lei pe litru, în timp ce motorina are un preț minim de 10,14 lei pe litru. În cazul GPL-ului, cel mai mic preț este de 4,65 lei pe litru.

Prețurile prezentate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona în care aceasta este amplasată și momentul actualizării datelor. Prin urmare, este indicată verificarea tarifului afișat la stație înainte de alimentare, în special în perioadele în care prețurile carburanților înregistrează fluctuații frecvente.