Nicușor Dan a primit o serie de ambasadori la Cotroceni. Energia, investițiile și proiectele strategice au fost printre subiectele discutate

Nicușor Dan a primit vineri, la Palatul Cotroceni, mai mulți ambasadori agreați pentru prezentarea scrisorilor de acreditare. Printre reprezentanții diplomatici primiți s-au numărat ambasadorii Canadei, Danemarcei, Iranului și Serbiei, iar discuțiile au vizat, printre altele, relațiile bilaterale economice și dezvoltarea cooperării dintre România și statele reprezentate.

La Palatul Cotroceni au fost primiți ambasadorul agreat al Republicii Socialiste Vietnam, Le Vinh Thang, ambasadorul agreat al Regatului Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, ambasadorul agreat al Republicii Islamice Iran, Seyed Mohsen Emadi, ambasadorul agreat al Republicii Coreea, Hur Seung-chul, ambasadorul agreat al Republicii Serbia, Dragan Simeunovic, ambasadorul agreat al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Chaouki Chemmam, și ambasadorul agreat al Regatului Danemarcei, Stig Paolo Piras.

Lista a continuat cu ambasadorul agreat al Republicii Chile, Alex Wetzig Abdale, ambasadorul agreat al Republicii Kazahstan, Amangeldy Sainov, ambasadorul agreat al Canadei, Kevin Rex, ambasadorul agreat al Regatului Thailandei, Phuchphop Mongkolnavin, ambasadorul agreat al Republicii Cote d’Ivoire, Yacouba Cisse, ambasadorul agreat al Republicii Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, ambasadorul agreat al Regatului Cambodgiei, Chea Chanboribo, ambasadorul agreat al Republicii Guatemala, Gabriel Orellana Zabalza, ambasadorul agreat al Republicii El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo, și ambasadorul agreat al Republicii Ghana, Theresa Adjei-Mensah.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Vietnamului, Le Vinh Thang, șeful statului a salutat dinamica relației bilaterale și a evidențiat faptul că Vietnamul reprezintă un partener economic și comercial tradițional pentru România, conform informațiilor transmise de Administrația Prezidențială.

Discuția cu ambasadorul Arabiei Saudite, Khalid bin Eid Al-Shammari, a evidențiat rolul acestei țări ca partener-cheie al României în Orientul Mijlociu și în regiunea Golfului. Totodată, a fost exprimat interesul pentru imprimarea unei noi dinamici relației bilaterale.

În cazul Iranului, discuțiile dintre Nicușor Dan și ambasadorul Seyed Mohsen Emadi s-au concentrat pe situația conflictului din regiune. Cele două părți au reiterat importanța identificării unei soluții diplomatice pentru detensionarea situației și consolidarea stabilității regionale.

Șeful statului și ambasadorul Republicii Coreea, Hur Seung-chul, au evidențiat cooperarea excelentă dintre cele două state în domeniul industriei de apărare, al energiei nucleare civile și al infrastructurii.

În discuțiile cu ambasadorul Serbiei, Dragan Simeunovic, a fost evidențiat interesul pentru avansarea unor proiecte importante de conectivitate în domeniul transporturilor și al energiei. Printre acestea se numără autostrada Timișoara-Belgrad și gazoductul Arad-Mokrin.

Un alt subiect important l-a reprezentat rolul minorității române din Serbia și al minorității sârbe din România în apropierea dintre cele două țări.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Algeriei, Chaouki Chemmam, a fost apreciat interesul constant al studenților algerieni pentru continuarea studiilor universitare în România. Cu această ocazie au fost evidențiate legăturile solide și tradiționale dintre cele două state în domeniul educației.

Discuțiile cu ambasadorul Danemarcei, Stig Paolo Piras, au avut în centru securitatea la Marea Neagră și consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei. România și Danemarca și-au reconfirmat viziunea comună privind securitatea Flancului estic și principalele amenințări la adresa Europei și NATO.

Pe agenda întâlnirii s-a aflat și procesul de extindere a Uniunii Europene. În acest context, Nicușor Dan a evidențiat importanța acordată de România parcursului european al Republicii Moldova, alături de celelalte state candidate.

În cadrul întâlnirii cu ambasadorul Chile, Alex Wetzig Abdale, șeful statului interesul României pentru aprofundarea relațiilor bilaterale prin intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor. De asemenea, a fost vizată diversificarea cooperării în domenii precum securitatea cibernetică, conectivitatea, agricultura, cultura, cercetarea și educația.

Dialogul cu ambasadorul Kazahstanului, Amangeldy Sainov, a evidențiat potențialul deosebit pentru dezvoltarea cooperării economice prin stimularea investițiilor și diversificarea schimburilor comerciale. Partea română a apreciat totodată poziția principială a autorităților din Kazahstan privind respectarea de către toate statele a principiilor dreptului internațional.

La întrevederea cu ambasadorul Canadei, Kevin Rex, au fost prezentate prioritățile Parteneriatului Consolidat dintre România și Canada.

Cele două părți au evidențiat cooperarea în domeniul securității, inclusiv prin participarea Canadei la activități ale Grupului operativ pentru combaterea minelor din Marea Neagră. De asemenea, au fost menționate proiectele canadiene din domeniul energiei nucleare de la Cernavodă, precum și participarea la înființarea Băncii pentru Apărare, Securitate și Reziliență.

În cadrul întâlnirii cu ambasadorul Thailandei, Phuchphop Mongkolnavin, a fost exprimată dorința de consolidare a cooperării economice prin intensificarea schimburilor comerciale și a investițiilor. Cooperarea sectorială urmează să fie diversificată, cu accent pe domenii precum educația, tehnologia și securitatea cibernetică.

Discuțiile cu ambasadorul Cote d’Ivoire, Yacouba Cisse, au evidențiat importanța diversificării cooperării sectoriale în domenii precum sectorul portuar, cel petrolifer și investițiile.

La întrevederea cu ambasadorul Panama, Javier Enrique Caraballo Salazar, Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României pentru dezvoltarea cooperării cu statele din America Centrală. Totodată, a fost exprimată deschiderea pentru aprofundarea relațiilor cu Panama prin extinderea schimburilor comerciale și a investițiilor reciproce.

De asemenea, România și Panama au exprimat interes pentru diversificarea cooperării în domeniul economic, precum și în sectoarele cultural și academic.

În dialogul cu ambasadorul Cambodgiei, Chea Chanboribo, cele două părți au evidențiat colaborarea excelentă în cadrul formatelor multilaterale, inclusiv în cadrul Organizației Internaționale a Francofoniei.

În acest context, Nicușor Dan a felicitat partea cambodgiană pentru găzduirea celui de-al 20-lea Sommet al Francofoniei, programat în luna noiembrie a acestui an. România candidează pentru funcția de Secretar General al organizației.

În cadrul întrevederii cu ambasadorul Guatemalei, Gabriel Orellana Zabalza, șeful statului a subliniat interesul României pentru colaborarea în domenii precum educația, agricultura, securitatea cibernetică și tehnologia.

Cu ambasadorul El Salvador, Kennedy Obed Reyes Lazo, șeful statului a evidențiat deschiderea pentru cooperare în domeniile academic, IT, securitate cibernetică și cercetare.

În cazul Ghanei, discuțiile cu ambasadorul Theresa Adjei-Mensah au dus la convenirea importanței demersurilor pentru accelerarea și diversificarea cooperării bilaterale. Domeniile vizate în mod special sunt educația, energia, securitatea cibernetică, IT și reforma instituțională.