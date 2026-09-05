România a depășit mai multe obiective din PNRR în energie. Ministerul Energiei anunță plăți de peste 256 de milioane de euro în 2026

Ministerul Energiei a prezentat situația plăților efectuate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) la data de 4 septembrie 2026, precum și stadiul cererilor de transfer aflate în procesare. Datele indică plăți de peste 256 de milioane de euro realizate în anul 2026 și un total de peste 468 de milioane de euro achitate beneficiarilor de la începutul programului.

În perioada 31 august – 4 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 23,20 milioane de euro. În același interval au fost autorizate 11 cereri de transfer, cu o valoare totală de 17,48 milioane de euro.

Valoarea cumulată a plăților efectuate către beneficiari de la începutul programului a depășit 468 de milioane de euro, în timp ce în anul 2026 plățile realizate au trecut de 256 de milioane de euro.

„Ministerul Energiei prezintă situația plăților din Planul Național de Redresare și Reziliență la data de 04 septembrie 2026 Plăți efectuate • Valoare plăți efectuate în anul 2026: peste 256 mil. euro

• În intervalul 31 august – 04 septembrie 2026, au fost efectuate plăți în valoare de 23,20 mil. Euro și au fost autorizate 11 cereri de transfer, cu o valoare totală de 17,48 mil. Euro.

• Total plăți cumulate către beneficiari de la începutul programului: peste 468 mil. euro.

Cereri de plată în curs de procesare

• 28 cereri de transfer în curs de procesare, în valoare de aproximativ 130,15 mil. Euro”, informează Ministerul Energiei.

La data raportării, Ministerul Energiei avea în procesare 28 de cereri de transfer, cu o valoare totală de aproximativ 130,15 milioane de euro.

Dintre acestea, 6,23 milioane de euro, aferente unui număr de 4 dosare, provin din anul 2025. Pentru trimestrul al doilea din 2025 este în procesare un dosar, cu o valoare de 0,41 milioane de euro. Pentru trimestrul al treilea din 2025 sunt două dosare, în valoare totală de 4,88 milioane de euro, iar pentru trimestrul al patrulea este un dosar, în valoare de 0,94 milioane de euro.

În cazul cererilor depuse în 2026, valoarea totală ajunge la aproximativ 123,92 milioane de euro, corespunzătoare unui număr de 24 de dosare. Pentru primul trimestru al anului 2026 se află în procesare un dosar, în valoare de 0,82 milioane de euro. În trimestrul al doilea sunt două dosare, cu o valoare totală de 2,83 milioane de euro, iar pentru trimestrul al treilea sunt în procesare 21 de dosare, în valoare totală de 120,27 milioane de euro.

„Cereri de plată în curs de procesare • 28 cereri de transfer în curs de procesare, în valoare de aproximativ 130,15 mil. Euro Structura cererilor de transfer în curs de procesare, pe anul și trimestrul depunerii cererii Anul 2025 – total: 6,23 mil. euro – 4 dosare • Trimestrul 2 2025: 0,41 mil. euro – 1 dosar

• Trimestrul 3 2025: 4,88 mil. euro – 2 dosare

• Trimestrul 4 2025: 0,94 mil. euro – 1 dosar Anul 2026 – total: aproximativ 123,92 mil. euro – 24 dosare • Trimestrul 1 2026: 0,82 mil. euro – 1 dosare

• Trimestrul 2 2026: 2,83 mil. euro – 2 dosare

• Trimestrul 3 2026: 120,27 mil. euro – 21 dosare”, a informat ministerul.

La data de 31 august, termenul-limită de implementare, România a depășit obiectivele asumate prin PNRR în sectorul energetic.

Prin PNRR au fost alocate peste 838 de milioane de euro pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei, pentru hidrogen verde, cogenerare de înaltă eficiență și creșterea eficienței energetice în industrie.

Rezultatele investițiilor indică un progres important în transformarea sistemului energetic, mai multe dintre țintele asumate prin PNRR fiind nu doar atinse, ci și depășite.

Unul dintre cele mai importante rezultate se regăsește în domeniul energiei regenerabile. Din cele 460 de milioane de euro alocate pentru dezvoltarea unor noi capacități, au fost finalizate 247 de proiecte, care însumează o putere instalată de 1.171 MW. Valoarea este peste ținta stabilită prin PNRR, de 950 MW.

Și în ceea ce privește stocarea energiei, obiectivul inițial a fost depășit semnificativ. Pentru această componentă au fost alocate 80 de milioane de euro, iar cele cinci proiecte finalizate însumează 349,6 MW de capacități de stocare, față de ținta de 240 MW.

„La data de 31 august, termenul limită de implementare, România a depășit obiectivele PNRR în sectorul energetic. Peste 838 de milioane de euro au fost alocate prin PNRR pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție și stocare a energiei, pentru hidrogen verde, cogenerare de înaltă eficiență și creșterea eficienței energetice în industrie. Rezultatele investițiilor arată un progres semnificativ în transformarea sistemului energetic: mai multe dintre țintele asumate prin PNRR au fost nu doar atinse, ci depășite.

Unul dintre cele mai importante rezultate este înregistrat în domeniul energiei regenerabile. Din cei 460 de milioane de euro alocați pentru dezvoltarea de noi capacități, au fost finalizate 247 de proiecte, cu o putere instalată totală de 1.171 MW, față de ținta de 950 MW. Și stocarea energiei a depășit semnificativ obiectivul stabilit. Printr-o alocare de 80 de milioane de euro, au fost finalizate cinci proiecte care însumează 349,6 MW de capacități de stocare, față de ținta de 240 MW”, a subliniat ministerul.

În domeniul cogenerării de înaltă eficiență, cele două proiecte finalizate au dus la punerea în funcțiune a unei capacități de 84,328 MWe. Aceasta depășește ținta de 83 MWe stabilită prin PNRR.

Investiția beneficiază de o alocare de peste 86,3 milioane de euro și contribuie la modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Arad și Constanța.

Un alt obiectiv important al PNRR, dezvoltarea producției de hidrogen verde, a fost de asemenea atins. Proiectele incluse în această investiție beneficiază de o alocare de 86,5 milioane de euro și însumează o capacitate instalată de 45,27 MW de electrolizoare, peste ținta de 45 MW.

„În ceea ce privește cogenerarea de înaltă eficiență, cele două proiecte finalizate au condus la punerea în funcțiune a 84,328 MWe, depășind ținta de 83 MWe. Investiția beneficiază de o alocare de peste 86,3 milioane de euro și contribuie la modernizarea sistemelor de încălzire centralizată din Arad și Constanța. Un alt obiectiv important al PNRR, dezvoltarea producției de hidrogen verde, a fost atins. Proiectele din cadrul investiției beneficiază de o alocare de 86,5 milioane de euro și însumează o capacitate instalată de 45,27 MW de electrolizoare, peste ținta de 45 MW”, a informat autoritatea.

Rezultate peste obiectivul inițial au fost înregistrate și în sectorul industrial. Investiția destinată creșterii eficienței energetice în sectorul industrial beneficiază de 64 de milioane de euro.

În cadrul acesteia au fost finalizate 40 de proiecte, în condițiile în care ținta stabilită prin PNRR era de 30 de proiecte.

Totodată, România face pași pentru dezvoltarea unor noi capacități de producție a energiei din surse regenerabile prin mecanismul Contractelor pentru Diferență.

Pentru această componentă a fost prevăzută o alocare de peste 62 de milioane de euro. Au fost semnate contracte pentru 315,8 MW de capacități eoliene, iar obiectivul aferent jalonului a fost îndeplinit.

„Industria beneficiază, la rândul său, de rezultate peste obiectivul inițial. În cadrul investiției pentru eficiență energetică în sectorul industrial, susținută cu 64 de milioane de euro, au fost finalizate 40 de proiecte, față de ținta de 30 de proiecte stabilită prin PNRR. Totodată, România face pași concreți pentru dezvoltarea de noi capacități de producție din surse regenerabile prin mecanismul Contractelor pentru Diferență. Cu o alocare de peste 62 de milioane de euro, au fost semnate contracte pentru 315,8 MW de capacități eoliene, obiectivul aferent jalonului fiind îndeplinit”, a informat ministerul.

Prin investițiile finanțate prin PNRR sunt urmărite creșterea capacității de producție a energiei regenerabile, dezvoltarea capacităților de stocare, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată și reducerea consumului de energie în industrie.

În același timp, fondurile contribuie la dezvoltarea unor tehnologii considerate strategice pentru tranziția energetică.

„Prin aceste investiții, PNRR contribuie la creșterea capacității de producție a energiei regenerabile, dezvoltarea stocării, modernizarea sistemelor de încălzire centralizată, reducerea consumului de energie în industrie și dezvoltarea unor tehnologii strategice pentru tranziția energetică. Cifrele arată că România nu doar își îndeplinește angajamentele asumate prin PNRR, ci, în mai multe domenii, reușește să depășească obiectivele stabilite inițial”, a conchis Ministerul Energiei.

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