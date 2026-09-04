Bogdan Ivan anunță rezultate peste țintele din PNRR în energie: Șase jaloane îndeplinite, ținte depășite și peste 1.100 MW de energie regenerabilă puși în funcțiune

Deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, susține că România a obținut rezultate importante în domeniul energiei prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), afirmând că, pe componenta gestionată de Ministerul Energiei în perioada mandatului său, au fost îndeplinite integral investițiile, jaloanele și țintele asumate.

Mesajul fostului ministru vine în contextul în care, în ultimele săptămâni, discuțiile despre PNRR s-au concentrat în special pe fondurile europene care nu au fost accesate, întârzieri, jaloane neîndeplinite și proiecte care nu au putut fi realizate. Bogdan Ivan afirmă însă că preferă să evidențieze rezultatele obținute în perioada în care a condus Ministerul Energiei.

Potrivit informațiilor publicate de acesta pe Facebook, la finalul celor 10 luni de mandat, componenta de care s-a ocupat a ajuns la un grad de realizare de 100% în ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele asumate prin PNRR. În aceeași perioadă, au fost efectuate aproximativ 70% din totalul plăților realizate prin PNRR în domeniul Energiei.

Fostul ministru susține că aceste plăți au însemnat deblocarea unor proiecte, continuarea investițiilor și transformarea fondurilor europene în capacități noi de producție, stocare și modernizare. În mai multe situații, obiectivele asumate inițial ar fi fost chiar depășite.

În total, pentru componentele menționate au fost alocate prin PNRR investiții de peste 838 de milioane de euro.

„PNRR înseamnă rezultate în Energie. Șase jaloane îndeplinite, ținte depășite și peste 1.100 MW de energie regenerabilă puși în funcțiune. În ultimele săptămâni, mai ales, s-a vorbit mult despre PNRR ca despre bani europeni care nu s-au accesat, despre întârzieri, jaloane neîndeplinite și multe explicații despre ce nu s-a putut face. Eu prefer să vorbesc despre ce am facut concret, în mandatul meu la Ministerul Energiei, la finalul căruia, pe componenta pe care am gestionat-o, am ajuns la 100% în ceea ce privește investițiile, jaloanele și țintele asumate prin PNRR. Mai mult decât atât, în cele 10 luni de mandat, am plătit efectiv aproximativ 70% din totalul plăților realizate prin PNRR în domeniul Energiei. Asta înseamnă proiecte deblocate, investiții duse înainte și bani europeni transformați efectiv în capacități noi de producție, stocare și modernizare. În multe cazuri, nu doar că ne-am respectat angajamentele, ci am reușit să le depășim. În total, vorbim despre investiții de peste 838 de milioane de euro alocate prin PNRR pentru aceste componente”, a scris acesta pe Facebook.

În sectorul energiei regenerabile, ținta stabilită prin PNRR era de 950 MW instalați și racordați la rețea. Potrivit datelor prezentate de Bogdan Ivan, rezultatul a depășit obiectivul, ajungând la peste 1.100 MW, prin aproximativ 240 de proiecte finalizate.

Și în cazul stocării energiei rezultatul a fost peste ținta inițială. Obiectivul era stabilit la 240 MW, în timp ce capacitatea atinsă a ajuns la 349 MW.

În industrie, PNRR prevedea finalizarea a 30 de proiecte de eficiență energetică. În urma implementării programelor, numărul proiectelor finalizate a ajuns la 40.

La capitolul cogenerare de înaltă eficiență, proiectele de la Arad și Constanța au dus la punerea în funcțiune a unei capacități de 84 MW. Rezultatul este cu 1 MW peste ținta stabilită, de 83 MW.

Totodată, prin mecanismul Contractelor pentru Diferență au fost semnate contracte pentru 315,8 MW de noi capacități eoliene. În ceea ce privește hidrogenul verde, ținta stabilită la 45 MW a fost atinsă integral.

„Spre exemplu, la energia regenerabilă, ținta era de 950 MW instalați și racordați la rețea. Am ajuns la peste 1.100 MW, prin aproximativ 240 de proiecte finalizate.

La stocarea energiei, ținta era de 240 MW, iar rezultatul este de 349 MW. În industrie, trebuiau finalizate 30 de proiecte de eficiență energetică, noi am reușit 40. Iar la cogenerarea de înaltă eficiență, proiectele de la Arad și Constanța au pus în funcțiune 84 MW, peste ținta de 83 MW. Totodată, prin mecanismul Contractelor pentru Diferență au fost semnate contracte pentru 315,8 MW de noi capacități eoliene, iar pentru hidrogenul verde, ținta de 45 MW a fost atinsă integral. Aceste rezultate nu au apărut peste noapte și nu sunt meritul unui singur om. De aceea, vreau să le mulțumesc tuturor celor care au muncit în ultimii cinci ani pentru acest program: foștilor miniștri ai Energiei, echipelor care au pregătit și gestionat proiectele, colegilor mei din Ministerul Energiei și tuturor celor care au răspuns prompt atunci când a fost nevoie să deblocăm programe, plăți sau investiții. Fiecare dintre ei are o contribuție la rezultatele pe care le vedem astăzi. România are nevoie în continuare de fonduri europene, dar și de oameni responsabili care știu să le transforme în investiții reale, capacități noi de producție și locuri de muncă”, a conchis Bogdan Ivan.

Postarea poate fi vizualizată aici.