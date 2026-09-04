România accelerează investițiile în stocarea energiei. ANRE a autorizat într-o singură ședință aproape 670 MW

Stocarea energiei a dominat noile proiecte autorizate de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu 669 MW dintr-un total de aproximativ 811 MW pentru care au fost acordate autorizații de înființare. Președintele ANRE, George Sergiu Niculescu, susține că România poate recupera rapid decalajul față de Bulgaria, care a ajuns la o capacitate instalată de stocare în baterii de 8,6 GWh.

Comitetul de Reglementare al ANRE a aprobat în ședința din 3 septembrie proiecte însumând 1.015,7 MW, incluzând atât autorizațiile de înființare, cât și licențele acordate capacităților deja construite.

Din cei aproximativ 811 MW pentru care au fost aprobate autorizații de înființare, 669 MW, adică peste 80%, sunt reprezentați de capacități de stocare.

„O ședință de 1 GW. Și o premieră: stocarea a dominat autorizațiile aprobate astăzi de ANRE”, a declarat George Sergiu Niculescu.

Dintre cei 669 MW destinați stocării, 429 MW provin din proiecte independente de baterii, iar alți 240 MW sunt adăugați altor capacități de producție.

În aceeași ședință au fost autorizate și proiecte de producție de 89 MW în sectorul fotovoltaic și de 53 MW în sectorul eolian.

Președintele ANRE consideră că structura noilor proiecte reprezintă o premieră și indică o schimbare importantă în direcția investițiilor din sistemul energetic național.

Stocarea devine tot mai importantă odată cu dezvoltarea capacităților de producție din surse regenerabile, iar proiectele aflate până acum în diferite etape de pregătire încep să ajungă în faza de autorizare.

„Pipeline-ul începe să se transforme în investiții concrete”, a declarat Niculescu.

Potrivit acestuia, cei aproape 670 MW de stocare autorizați într-o singură ședință reprezintă peste 60% din puterea de stocare a României.

Pe lângă autorizațiile pentru proiectele care urmează să fie dezvoltate, ANRE a acordat licențe de exploatare pentru capacități de aproape 204 MW care au fost deja construite.

Cea mai mare parte este reprezentată de proiecte eoliene, cu 99,2 MW. Capacitățile de stocare însumează 70,1 MW, iar proiectele fotovoltaice reprezintă alți 34,6 MW.

În total, autorizațiile de înființare și licențele de exploatare aprobate în ședința Comitetului de Reglementare au însumat 1.015,7 MW.

George Sergiu Niculescu consideră că ritmul actual al proiectelor arată că România poate reduce rapid diferența față de Bulgaria în domeniul stocării energiei electrice în baterii.

Țara vecină a înregistrat o dezvoltare foarte rapidă a acestui sector. În mai 2026, Bulgaria dispunea de o capacitate instalată de stocare în baterii de 8,6 GWh, nivel care o plasa pe primul loc în lume, potrivit datelor din piață.

România pornește de la un nivel mai redus, însă volumul proiectelor aflate în dezvoltare este considerat de conducerea ANRE un semnal că diferența poate fi recuperată.

Președintele ANRE avertizează însă că autorizarea noilor investiții trebuie însoțită de accelerarea procedurilor pentru proiectele care sunt deja finalizate.

Unele capacități construite nu pot primi încă licențele necesare deoarece așteaptă certificatele de racordare.

„Trebuie să accelerăm ultima sută de metri. Avem în continuare proiecte construite care așteaptă certificatele de racordare pentru a putea fi licențiate. Stocul s-a redus în ultima lună, dar nu suficient”, a declarat Niculescu.

Acesta a cerut operatorilor de transport și distribuție să accelereze acordarea certificatelor pentru investițiile finalizate.

ANRE, la rândul său, va continua să grăbească autorizarea și licențierea proiectelor care îndeplinesc condițiile necesare.