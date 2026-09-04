Schimbare la frontierele Europei din 6 septembrie. Măsura care nu mai poate fi folosită

Măsurile temporare de flexibilitate aplicate sistemului european de intrare/ieșire (EES) urmează să înceteze duminică, 6 septembrie. Decizia vine după perioada de vară, în care statele membre au putut utiliza anumite derogări pentru a evita blocajele provocate de verificările biometrice.

Pe durata sezonului estival, autoritățile au avut posibilitatea de a suspenda temporar colectarea datelor biometrice, precum amprentele digitale și scanările faciale, în situațiile excepționale în care fluxurile mari de pasageri au generat timpi de așteptare excesivi.

Măsurile au fost concepute ca o soluție temporară pentru decongestionarea punctelor de trecere a frontierei. Odată cu expirarea lor, aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puține posibilități de a suspenda temporar anumite verificări atunci când zonele de control al pașapoartelor devin aglomerate.

Organizațiile din industria transporturilor și turismului cer menținerea acestor flexibilități și după luna septembrie, argumentând că sistemul nu funcționează încă în mod constant în toate țările participante și că eliminarea derogărilor ar putea genera noi întârzieri la frontiere.

Sistemul EES a devenit complet operațional la granițele europene participante la 10 aprilie 2026, după o implementare treptată începută în octombrie 2025. În perioada de tranziție, autoritățile europene au păstrat însă o măsură de siguranță care putea fi utilizată atunci când numărul de pasageri depășea capacitatea punctelor de control.

Potrivit regulilor europene, statele membre au putut suspenda temporar colectarea informațiilor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei dacă volumul de călători devenea atât de mare încât timpii de așteptare ajungeau la niveluri excesive.

Această flexibilitate este programată să expire începând cu 6 septembrie. După această dată, aeroporturile și autoritățile de frontieră vor avea mai puțină libertate de a relaxa temporar procedurile biometrice în cazul în care punctele de control al pașapoartelor sunt supraaglomerate.

La o conferință de presă organizată la 1 septembrie, un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat că EES a „funcționat în general bine” pe parcursul verii și a subliniat că „avantajele noului sistem pentru UE sunt evidente”.

Referindu-se la încheierea măsurilor de flexibilitate la 6 septembrie, reprezentantul Comisiei Europene a precizat: „În ceea ce privește perioada de după vară, suntem în contact strâns și constructiv cu acele câteva state membre în care sunt necesare unele ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei.” „Per total, putem observa că există o voință comună puternică de a face ca sistemul să funcționeze peste tot.”

Pentru călători, încheierea măsurilor temporare poate însemna necesitatea alocării unui interval mai mare pentru deplasările care presupun trecerea controalelor de frontieră europene. Jurgen Himmelmann, cofondator și CEO al Global Work & Travel, recomandă pasagerilor să ia în calcul timpi suplimentari atunci când își planifică deplasările.

„A ajunge devreme la aeroport este o idee bună, dar există o limită a controlului pe care îl oferim”, spune el. „Ghișeele de depunere a bagajelor s-ar putea să nu fie deschise cu patru ore înainte de plecare, iar odată ce te afli la coadă pentru controlul pașapoartelor, nu poți pur și simplu să sari mai departe pentru că se îmbarcă zborul”.

Datele unui studiu realizat de Financial Times împreună cu grupul de analiză a călătoriilor Qsensor indică o creștere importantă a timpilor de așteptare în anumite aeroporturi europene. La Frankfurt, durata medie de așteptare a ajuns la 120 de minute în iulie, față de 60 de minute în aceeași lună a anului precedent.

Creșterea timpilor de așteptare poate afecta inclusiv pasagerii care își planifică deplasările în funcție de durata minimă necesară pentru schimbarea unui zbor. În cazul unor întârzieri suplimentare la controlul de frontieră, intervalele considerate suficiente pentru conexiuni pot deveni mai greu de respectat.

„Aș evita să planific o călătorie în jurul duratei minime de conexiune în următoarele câteva săptămâni. O conexiune care pare perfect rezonabilă pe hârtie poate deveni foarte repede inconfortabilă dacă pierzi o oră sau mai mult la graniță.”

Reprezentanții industriei urmăresc astfel modul în care va funcționa sistemul după eliminarea flexibilităților temporare. Principala preocupare este legată de capacitatea punctelor de control de a procesa fluxurile de pasageri fără apariția unor noi blocaje.

IATA a indicat, la rândul său, că procedurile de verificare au devenit mai îndelungate după introducerea EES. Potrivit organizației, verificările standard ale pașapoartelor, care durau anterior aproximativ 20 până la 25 de secunde, necesită acum aproximativ 90 de secunde în cadrul EES.

Pe aeroportul din München, timpul de așteptare a ajuns până la 60 de minute, comparativ cu 31 de minute în aceeași perioadă a anului trecut. În Amsterdam, timpul maxim de așteptare a crescut de la 80 la 120 de minute.

Asociațiile din sectorul turistic și al transportului aerian susțin că flexibilitățile temporare ar trebui păstrate după 6 septembrie, cel puțin până când sistemul va funcționa constant în toate statele participante.

Luke Petherbridge, director de afaceri publice la ABTA, asociație comercială din Regatul Unit pentru operatorii turistici și agențiile de turism, a declarat că organizația continuă să solicite Comisiei Europene prelungirea acestor măsuri.

„Continuăm să insistăm pe lângă Comisia Europeană pentru a permite utilizarea acestor măsuri și după luna septembrie, recunoscând că mai este mult de parcurs până când EES va fi pe deplin și în mod constant operațional în toate țările participante”, a declarat Luke Petherbridge, director de afaceri publice la ABTA, o asociație comercială din Regatul Unit pentru operatorii turistici și agențiile de turism.

IATA a cerut, de asemenea, Uniunii Europene să prelungească această măsură temporară. Organizația consideră că eliminarea flexibilității ar trebui să aibă loc după ce infrastructura și resursele necesare pentru funcționarea EES în perioadele aglomerate sunt disponibile în mod suficient.

„Prelungirea posibilității suspendării parțiale după 6 septembrie este absolut necesară până la sfârșitul sezonului de iarnă”, a declarat Thomas Reynaert, vicepreședinte senior pentru afaceri externe la IATA, într-o conferință de presă din această săptămână.

Reynaert a precizat că asociația „susține pe deplin EES”, dar a indicat că anumite condiții ar trebui îndeplinite înainte ca flexibilitățile temporare să fie eliminate.

„Sistemele fiabile, chioșcurile cu autoservire complet implementate și controalele automate la frontieră, împreună cu personal adecvat, rămân esențiale pentru ca EES să funcționeze eficient în perioadele de vârf, fără a crea perturbări inutile pentru pasageri, autoritățile de frontieră și operatorii de transport”, a adăugat în postarea de pe LinkedIn.

Datele disponibile arată că timpii de așteptare s-au dublat în principalele noduri aeroportuare, pe fondul dificultăților sistemului de a procesa numărul mare de pasageri din afara Uniunii Europene care tranzitează aceste puncte.

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