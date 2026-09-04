E.ON Energie România a direcționat peste 9,1 miliarde de lei către furnizori în 2025. Contribuțiile la buget au ajuns la 1,1 miliarde de lei
SURSA FOTO: Dreamstime - MVM renunță la achiziția E.ON România
E.ON Energie România a colaborat în 2025 cu peste 1.000 de furnizori, majoritatea companii românești, către care a direcționat peste 9,1 miliarde de lei. În același timp, compania și-a majorat contribuțiile la bugetul de stat și a continuat investițiile în sisteme fotovoltaice, baterii de stocare și infrastructură pentru mașinile electrice.
Peste 9,1 miliarde de lei au fost plătite furnizorilor
Potrivit Raportului de Sustenabilitate pentru 2025, E.ON Energie România a colaborat anul trecut cu 1.083 de furnizori de produse și servicii.
Dintre aceștia, 93% sunt companii românești. Valoarea totală a plăților efectuate către furnizori a depășit 9,15 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,83 miliarde de euro, cea mai mare parte a banilor fiind direcționată către firme din România.
Compania și-a desfășurat activitatea în 2025 cu aproximativ 850 de angajați.
În același timp, E.ON Energie România a virat la bugetul de stat aproape 1,1 miliarde de lei, echivalentul a peste 218 milioane de euro. Suma a fost cu aproximativ 3% mai mare decât în anul precedent.
Peste 10.500 de sisteme fotovoltaice instalate pentru clienții rezidențiali
Un alt segment pe care compania și-a extins activitatea este cel al soluțiilor pentru producerea și stocarea energiei electrice.
Numai în 2025, E.ON a instalat peste 4.000 de sisteme fotovoltaice pentru clienții rezidențiali, astfel că numărul total ajunsese la 8.900 la finalul anului.
Extinderea a continuat în 2026, iar până în prezent compania a depășit pragul de 10.500 de sisteme fotovoltaice instalate pentru clienții rezidențiali.
Tot mai multe dintre acestea sunt însoțite și de soluții pentru stocarea energiei. În primele șase luni din 2026, 93% dintre sistemele fotovoltaice instalate de E.ON pentru clienții rezidențiali au fost echipate cu baterii de stocare.
Peste 430 de centrale fotovoltaice instalate pentru companii
E.ON și-a extins proiectele fotovoltaice și în sectorul companiilor. La sfârșitul anului 2025 erau înregistrate 401 astfel de centrale, iar până în prezent numărul lor a depășit 430.
Puterea instalată cumulată a acestor proiecte a ajuns la 89 MWp.
Compania urmărește și dezvoltarea unui portofoliu de contracte de tip Power Purchase Agreement (PPA), prin care companiile pot avea acces la energie verde la prețuri predictibile.
În acest context, în 2025 a fost construită o centrală fotovoltaică pentru fabrica Webasto din Arad.
Rețeaua de încărcare pentru mașini electrice a depășit 700 de puncte
O altă direcție de dezvoltare este infrastructura destinată vehiculelor electrice.
Rețeaua de încărcare susținută de E.ON a ajuns în 2025 la 600 de puncte. Extinderea a continuat în acest an, iar în prezent rețeaua numără peste 700 de puncte de încărcare.
E.ON are peste 3,5 milioane de clienți în România
E.ON Energie România a încheiat anul 2025 cu un portofoliu de peste 3,5 milioane de clienți, fiind unul dintre principalii furnizori de gaze naturale, energie electrică și soluții energetice de pe piața românească.
Compania a furnizat anul trecut 18,7 TWh de gaze naturale, volum care a reprezentat aproximativ 19% din consumul național.
În cazul energiei electrice, cantitatea furnizată a fost de 3,2 TWh, echivalentul a aproximativ 7% din consumul înregistrat la nivel național.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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