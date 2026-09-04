Comerțul cu amănuntul scade puternic în România. Vânzările au coborât cu 5,7% față de anul trecut

Volumul comerțului cu amănuntul din România a scăzut cu 5,7% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România a înregistrat cea mai mare scădere anuală dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru care au fost disponibile date, într-o perioadă în care, la nivelul UE, vânzările au crescut cu 1%.

Datele pentru luna iulie arată o evoluție diferită a comerțului cu amănuntul din România față de tendința generală din Uniunea Europeană.

Comparativ cu iulie 2025, volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 1% în UE și cu 0,6% în zona euro. România a mers însă în direcția opusă, cu o contracție de 5,7%.

Dintre statele membre pentru care au fost disponibile date, scăderi anuale au mai fost raportate în Germania, de 2,5%, Italia, de 1%, și Spania, de 0,7%. România a avut astfel cea mai severă contracție din acest grup.

La polul opus s-a aflat Cipru, unde comerțul cu amănuntul a crescut cu 8,6% față de iulie 2025. Letonia a înregistrat un avans de 7,1%, iar Suedia de 6,4%.

Volumul comerțului cu amănuntul

Modificare (%) față de aceeași lună a anului precedent

Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026 Zona euro 1,3 2,4 1,0 2,0 1,4 0,6 Uniunea Europeană 1,1 2,9 0,8 2,1 1,7 1,0 Belgia -0,4 1,9 -2,1 -0,4 -0,1 0,6 Bulgaria 7,3 12,4 7,4 7,9 7,1 5,6 Cehia 3,7 6,2 0,8 4,8 3,6 c Danemarca 1,6 6,7 0,6 4,2 4,9 4,8 Germania 0,9 0,9 -0,4 1,9 0,7 -2,5 Estonia 4,9 6,2 1,6 -0,5 0,2 4,1 Irlanda -0,1 1,1 0,4 0,7 0,8 2,8 Grecia 4,4 3,0 -0,3 6,7 1,9 c Spania 2,1 4,3 0,3 1,2 0,8 -0,7 Franța 1,7 2,4 2,2 2,3 2,4 3,8 Croația 3,1 3,3 2,0 0,5 0,4 3,7 Italia 0,2 2,2 0,8 0,7 0,8 -1,0 Cipru 5,0 6,1 2,7 8,4 5,0 8,6 Letonia 4,5 4,1 2,5 3,5 5,1 7,1 Lituania 2,9 6,7 9,8 6,9 6,5 5,9 Luxemburg 10,5 8,6 4,4 9,5 8,6 1,1 Ungaria 3,9 8,2 3,6 4,8 3,0 4,9 Malta 13,3 3,2 5,3 5,1 4,0 5,6 Țările de Jos 0,3 1,6 1,4 1,7 1,5 1,2 Austria -0,2 0,1 -0,3 0,7 0,3 1,1 Polonia 0,8 7,1 -1,0 3,3 4,5 3,6 Portugalia 2,6 6,2 5,2 2,6 2,7 3,0 România -7,1 -2,6 -5,8 -4,4 -6,9 -5,7 Slovenia -2,7 6,2 3,0 2,2 1,6 5,1 Slovacia -2,4 5,1 -0,1 1,5 1,4 0,1 Finlanda 1,8 4,0 2,5 5,6 2,5 2,0 Suedia 1,9 6,2 4,7 7,9 7,1 6,4 Norvegia 1,6 0,9 0,8 -2,4 -0,5 -2,0 Elveția 0,4 1,4 1,0 3,6 1,9 2,3

Situația arată diferit dacă datele din iulie sunt comparate cu cele din luna precedentă.

Volumul comerțului cu amănuntul din România a crescut cu 0,8% în iulie față de iunie. Evoluția vine după o scădere lunară de 1,3% înregistrată în iunie.

Datele pentru ultimele luni arată o evoluție oscilantă. România a înregistrat o creștere lunară de 0,5% în februarie și de 2% în martie, urmată de o scădere de 2,5% în aprilie. În mai, vânzările au revenit pe plus, cu un avans de 0,8%.

Volumul comerțului cu amănuntul

Modificare (%) față de luna precedentă

Feb. 2026 Mar. 2026 Apr. 2026 Mai 2026 Iun. 2026 Iul. 2026 Zona euro -0,4 0,9 -0,4 0,3 0,2 -0,6 Uniunea Europeană -0,5 1,2 -0,6 0,5 0,2 -0,4 Belgia -0,4 3,6 -1,8 -0,7 0,8 0,9 Bulgaria 2,2 1,3 -1,0 0,7 0,4 -0,2 Cehia -0,2 1,6 -1,2 1,3 -0,1 c Danemarca -0,5 4,2 -5,1 3,4 0,0 0,6 Germania -0,2 0,1 -0,5 1,1 0,0 -3,4 Estonia -0,3 0,1 -1,6 -2,2 0,9 0,7 Irlanda 0,5 0,8 -0,8 0,6 0,4 0,7 Grecia 1,3 -0,4 -1,5 3,3 -1,4 c Spania -0,1 1,1 -1,5 0,5 0,4 -0,9 Franța -1,0 0,7 0,6 -0,2 0,4 0,9 Croația 0,0 0,5 -0,2 -2,0 1,5 1,4 Italia 0,0 0,3 0,0 -0,3 0,0 -0,3 Cipru 0,8 0,6 -0,9 3,7 -0,9 2,0 Letonia -2,1 -0,1 -0,2 0,2 0,8 2,5 Lituania -2,0 3,6 2,4 -1,0 0,5 0,8 Luxemburg -2,4 1,6 -6,6 1,7 2,8 1,8 Ungaria 0,4 1,8 -1,2 0,7 -0,3 1,0 Malta 2,3 -1,3 0,8 0,7 0,2 0,9 Țările de Jos -0,1 1,4 -0,4 0,1 0,2 0,2 Austria -0,5 0,2 0,1 0,2 -0,1 0,6 Polonia -2,2 2,9 -1,1 2,0 0,6 -0,3 Portugalia -0,7 2,6 -0,6 -0,3 1,3 0,0 România 0,5 2,0 -2,5 0,8 -1,3 0,8 Slovenia -1,4 5,3 -1,1 0,2 -0,6 1,7 Slovacia 0,1 2,5 -1,8 0,0 0,4 0,2 Finlanda -0,3 1,2 0,0 0,4 -1,4 0,4 Suedia -1,5 3,6 0,1 -0,3 1,4 0,1 Norvegia -1,4 -0,3 0,2 -2,1 1,6 -0,7 Elveția -0,2 0,6 -0,2 1,0 0,3 0,1

La nivel european, luna iulie a adus o scădere față de iunie. Volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în întreaga Uniune Europeană. Cu o lună înainte, indicatorul crescuse cu 0,2% în ambele regiuni.

Cea mai mare scădere lunară dintre statele pentru care există date a fost raportată în Germania, unde vânzările au coborât cu 3,4%. Au urmat Spania, cu un declin de 0,9%, și Italia și Polonia, fiecare cu o scădere de 0,3%.

Cele mai mari creșteri lunare au fost consemnate în Letonia, cu 2,5%, Cipru, cu 2%, și Luxemburg, cu 1,8%.

Pe categorii de produse, în zona euro vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,4% în iulie față de iunie. În schimb, produsele nealimentare, fără carburanți, au înregistrat o scădere de 1,4%, iar vânzările de carburanți din magazinele specializate s-au redus cu 0,8%.

La nivelul întregii Uniuni Europene, alimentele, băuturile și tutunul au avansat cu 0,3%. Produsele nealimentare au scăzut cu 1,1%, iar vânzările de carburanți s-au redus tot cu 1,1%.

Comparativ cu iulie 2025, situația a fost mai bună la nivel european. În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,3%, iar cele de produse nealimentare cu 0,9%. Carburanții au rămas excepția, cu un declin anual de 2%.