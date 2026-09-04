Comerțul cu amănuntul scade puternic în România. Vânzările au coborât cu 5,7% față de anul trecut
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Volumul comerțului cu amănuntul din România a scăzut cu 5,7% în iulie 2026 față de aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor publicate de Eurostat. România a înregistrat cea mai mare scădere anuală dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru care au fost disponibile date, într-o perioadă în care, la nivelul UE, vânzările au crescut cu 1%.
România, cea mai mare scădere anuală din Uniunea Europeană
Datele pentru luna iulie arată o evoluție diferită a comerțului cu amănuntul din România față de tendința generală din Uniunea Europeană.
Comparativ cu iulie 2025, volumul vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 1% în UE și cu 0,6% în zona euro. România a mers însă în direcția opusă, cu o contracție de 5,7%.
Dintre statele membre pentru care au fost disponibile date, scăderi anuale au mai fost raportate în Germania, de 2,5%, Italia, de 1%, și Spania, de 0,7%. România a avut astfel cea mai severă contracție din acest grup.
La polul opus s-a aflat Cipru, unde comerțul cu amănuntul a crescut cu 8,6% față de iulie 2025. Letonia a înregistrat un avans de 7,1%, iar Suedia de 6,4%.
Volumul comerțului cu amănuntul
Modificare (%) față de aceeași lună a anului precedent
|Feb. 2026
|Mar. 2026
|Apr. 2026
|Mai 2026
|Iun. 2026
|Iul. 2026
|Zona euro
|1,3
|2,4
|1,0
|2,0
|1,4
|0,6
|Uniunea Europeană
|1,1
|2,9
|0,8
|2,1
|1,7
|1,0
|Belgia
|-0,4
|1,9
|-2,1
|-0,4
|-0,1
|0,6
|Bulgaria
|7,3
|12,4
|7,4
|7,9
|7,1
|5,6
|Cehia
|3,7
|6,2
|0,8
|4,8
|3,6
|c
|Danemarca
|1,6
|6,7
|0,6
|4,2
|4,9
|4,8
|Germania
|0,9
|0,9
|-0,4
|1,9
|0,7
|-2,5
|Estonia
|4,9
|6,2
|1,6
|-0,5
|0,2
|4,1
|Irlanda
|-0,1
|1,1
|0,4
|0,7
|0,8
|2,8
|Grecia
|4,4
|3,0
|-0,3
|6,7
|1,9
|c
|Spania
|2,1
|4,3
|0,3
|1,2
|0,8
|-0,7
|Franța
|1,7
|2,4
|2,2
|2,3
|2,4
|3,8
|Croația
|3,1
|3,3
|2,0
|0,5
|0,4
|3,7
|Italia
|0,2
|2,2
|0,8
|0,7
|0,8
|-1,0
|Cipru
|5,0
|6,1
|2,7
|8,4
|5,0
|8,6
|Letonia
|4,5
|4,1
|2,5
|3,5
|5,1
|7,1
|Lituania
|2,9
|6,7
|9,8
|6,9
|6,5
|5,9
|Luxemburg
|10,5
|8,6
|4,4
|9,5
|8,6
|1,1
|Ungaria
|3,9
|8,2
|3,6
|4,8
|3,0
|4,9
|Malta
|13,3
|3,2
|5,3
|5,1
|4,0
|5,6
|Țările de Jos
|0,3
|1,6
|1,4
|1,7
|1,5
|1,2
|Austria
|-0,2
|0,1
|-0,3
|0,7
|0,3
|1,1
|Polonia
|0,8
|7,1
|-1,0
|3,3
|4,5
|3,6
|Portugalia
|2,6
|6,2
|5,2
|2,6
|2,7
|3,0
|România
|-7,1
|-2,6
|-5,8
|-4,4
|-6,9
|-5,7
|Slovenia
|-2,7
|6,2
|3,0
|2,2
|1,6
|5,1
|Slovacia
|-2,4
|5,1
|-0,1
|1,5
|1,4
|0,1
|Finlanda
|1,8
|4,0
|2,5
|5,6
|2,5
|2,0
|Suedia
|1,9
|6,2
|4,7
|7,9
|7,1
|6,4
|Norvegia
|1,6
|0,9
|0,8
|-2,4
|-0,5
|-2,0
|Elveția
|0,4
|1,4
|1,0
|3,6
|1,9
|2,3
Vânzările din România au crescut totuși față de luna iunie
Situația arată diferit dacă datele din iulie sunt comparate cu cele din luna precedentă.
Volumul comerțului cu amănuntul din România a crescut cu 0,8% în iulie față de iunie. Evoluția vine după o scădere lunară de 1,3% înregistrată în iunie.
Datele pentru ultimele luni arată o evoluție oscilantă. România a înregistrat o creștere lunară de 0,5% în februarie și de 2% în martie, urmată de o scădere de 2,5% în aprilie. În mai, vânzările au revenit pe plus, cu un avans de 0,8%.
Volumul comerțului cu amănuntul
Modificare (%) față de luna precedentă
|Feb. 2026
|Mar. 2026
|Apr. 2026
|Mai 2026
|Iun. 2026
|Iul. 2026
|Zona euro
|-0,4
|0,9
|-0,4
|0,3
|0,2
|-0,6
|Uniunea Europeană
|-0,5
|1,2
|-0,6
|0,5
|0,2
|-0,4
|Belgia
|-0,4
|3,6
|-1,8
|-0,7
|0,8
|0,9
|Bulgaria
|2,2
|1,3
|-1,0
|0,7
|0,4
|-0,2
|Cehia
|-0,2
|1,6
|-1,2
|1,3
|-0,1
|c
|Danemarca
|-0,5
|4,2
|-5,1
|3,4
|0,0
|0,6
|Germania
|-0,2
|0,1
|-0,5
|1,1
|0,0
|-3,4
|Estonia
|-0,3
|0,1
|-1,6
|-2,2
|0,9
|0,7
|Irlanda
|0,5
|0,8
|-0,8
|0,6
|0,4
|0,7
|Grecia
|1,3
|-0,4
|-1,5
|3,3
|-1,4
|c
|Spania
|-0,1
|1,1
|-1,5
|0,5
|0,4
|-0,9
|Franța
|-1,0
|0,7
|0,6
|-0,2
|0,4
|0,9
|Croația
|0,0
|0,5
|-0,2
|-2,0
|1,5
|1,4
|Italia
|0,0
|0,3
|0,0
|-0,3
|0,0
|-0,3
|Cipru
|0,8
|0,6
|-0,9
|3,7
|-0,9
|2,0
|Letonia
|-2,1
|-0,1
|-0,2
|0,2
|0,8
|2,5
|Lituania
|-2,0
|3,6
|2,4
|-1,0
|0,5
|0,8
|Luxemburg
|-2,4
|1,6
|-6,6
|1,7
|2,8
|1,8
|Ungaria
|0,4
|1,8
|-1,2
|0,7
|-0,3
|1,0
|Malta
|2,3
|-1,3
|0,8
|0,7
|0,2
|0,9
|Țările de Jos
|-0,1
|1,4
|-0,4
|0,1
|0,2
|0,2
|Austria
|-0,5
|0,2
|0,1
|0,2
|-0,1
|0,6
|Polonia
|-2,2
|2,9
|-1,1
|2,0
|0,6
|-0,3
|Portugalia
|-0,7
|2,6
|-0,6
|-0,3
|1,3
|0,0
|România
|0,5
|2,0
|-2,5
|0,8
|-1,3
|0,8
|Slovenia
|-1,4
|5,3
|-1,1
|0,2
|-0,6
|1,7
|Slovacia
|0,1
|2,5
|-1,8
|0,0
|0,4
|0,2
|Finlanda
|-0,3
|1,2
|0,0
|0,4
|-1,4
|0,4
|Suedia
|-1,5
|3,6
|0,1
|-0,3
|1,4
|0,1
|Norvegia
|-1,4
|-0,3
|0,2
|-2,1
|1,6
|-0,7
|Elveția
|-0,2
|0,6
|-0,2
|1,0
|0,3
|0,1
Comerțul cu amănuntul a scăzut în iulie atât în UE, cât și în zona euro
La nivel european, luna iulie a adus o scădere față de iunie. Volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în întreaga Uniune Europeană. Cu o lună înainte, indicatorul crescuse cu 0,2% în ambele regiuni.
Cea mai mare scădere lunară dintre statele pentru care există date a fost raportată în Germania, unde vânzările au coborât cu 3,4%. Au urmat Spania, cu un declin de 0,9%, și Italia și Polonia, fiecare cu o scădere de 0,3%.
Cele mai mari creșteri lunare au fost consemnate în Letonia, cu 2,5%, Cipru, cu 2%, și Luxemburg, cu 1,8%.
Produsele nealimentare și carburanții au tras în jos vânzările europene
Pe categorii de produse, în zona euro vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 0,4% în iulie față de iunie. În schimb, produsele nealimentare, fără carburanți, au înregistrat o scădere de 1,4%, iar vânzările de carburanți din magazinele specializate s-au redus cu 0,8%.
La nivelul întregii Uniuni Europene, alimentele, băuturile și tutunul au avansat cu 0,3%. Produsele nealimentare au scăzut cu 1,1%, iar vânzările de carburanți s-au redus tot cu 1,1%.
Comparativ cu iulie 2025, situația a fost mai bună la nivel european. În UE, vânzările de alimente, băuturi și tutun au crescut cu 1,3%, iar cele de produse nealimentare cu 0,9%. Carburanții au rămas excepția, cu un declin anual de 2%.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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