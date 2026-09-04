Marii producători auto cer interzicerea mașinilor chinezești în SUA. Volkswagen anunță 100.000 de concedieri

Marile grupuri auto cer Congresului american să transforme în lege interdicția care împiedică producătorii chinezi să vândă sau să construiască mașini în Statele Unite. Presiunile vin într-un moment dificil pentru industria auto tradițională, în care Volkswagen anunță eliminarea a 50.000 de locuri de muncă și reducerea drastică a gamei de modele, pe fondul concurenței chineze și al costurilor provocate de taxele vamale americane.

Alliance for Automotive Innovation, organizație care reprezintă General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen, Hyundai, Honda, Stellantis și alți mari producători, a cerut Congresului să adopte legislația până la sfârșitul anului.

John Bozzella, directorul general al organizației, susține că producătorii chinezi își extind rapid prezența pe piețele internaționale cu ajutorul vehiculelor subvenționate.

„În acest moment, producătorii auto chinezi inundă piețele din întreaga lume cu vehicule subvenționate, dotate cu software și hardware conectat”, a transmis Bozzella Congresului.

El a avertizat că fenomenul nu a ajuns încă pe piața americană și a cerut interzicerea vehiculelor, software-ului și componentelor hardware chinezești înainte de încheierea actualei sesiuni legislative.

Comisia pentru Comerț a Senatului a aprobat în iulie un proiect care înăsprește restricțiile existente, însă acesta trebuie să depășească în continuare mai multe obstacole înainte de adoptarea definitivă.

Organizația producătorilor auto a cerut anterior ca legislația să împiedice explicit Departamentul Comerțului să acorde autorizații individuale unor companii precum BYD, Chery și SAIC Motor.

Proiectul propus de senatorii Bernie Moreno și Elissa Slotkin ar transforma în lege o reglementare introdusă de administrația Biden, care blochează în practică producătorii chinezi să vândă sau să construiască autoturisme în Statele Unite.

Restricțiile vizează inclusiv tehnologiile Bluetooth, Wi-Fi, conexiunile celulare și anumite comunicații prin satelit. Argumentul invocat este cel al securității naționale și al capacității vehiculelor conectate de a colecta date sensibile despre utilizatorii americani.

China se opune inițiativei. Ambasada chineză la Washington a susținut că Beijingul a eliminat restricțiile privind accesul investițiilor străine în sectorul manufacturier și că producători precum Tesla, Buick, Toyota și Ford au devenit mărci cunoscute pe piața chineză.

Forma actuală a proiectului ridică însă probleme și pentru unii producători occidentali.

Președintele Comisiei pentru Comerț din Senat, Ted Cruz, a atras atenția că prevederea care vizează companiile cu o participație chineză mai mare de 15% ar putea împiedica Mercedes-Benz să vândă automobile în Statele Unite. Aproape 20% din companie se află în proprietatea pasivă a unor investitori chinezi.

Cruz consideră că proiectul trebuie modificat înainte de a putea deveni lege.

Polestar se confruntă deja cu efectele restricțiilor. Producătorul suedez de vehicule electrice, controlat majoritar de grupul chinez Geely Holding, a anunțat în iunie că administrația Trump îl obligă să oprească vânzările în SUA începând cu modelele aferente anului 2027.

În paralel cu dezbaterea americană privind producătorii chinezi, Volkswagen Group a anunțat o restructurare majoră.

Grupul german intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă și să reducă la jumătate numărul de modele oferite. Compania se confruntă atât cu intensificarea concurenței producătorilor chinezi în Europa, cât și cu costurile taxelor vamale aplicate vehiculelor trimise pe piața americană.

În plus, gigantul auto german a anunțat că managementul și sindicatele au convenit să elimine încă 50.000 de locuri de muncă până la sfârșitul deceniului, ceea ce va duce numărul total al posturilor desființate la 100.000.

Volkswagen estimează că fabricile sale din Germania au o capacitate excedentară de aproximativ 500.000 de automobile pe an. Compania nu a precizat însă ce fabrici ar putea fi afectate sau unde vor fi făcute concedierile.

Numărul angajaților Volkswagen din Germania a scăzut deja de la 275.000 în 2023 la 254.000 la 30 iunie 2026.

Restructurarea nu se va limita la numărul de modele. Volkswagen intenționează să reducă cu 75% „complexitatea” automobilelor produse, ceea ce va însemna mai puține variante și configurații disponibile pentru clienți.

Strategia urmărește concentrarea producției asupra unui număr mai mic de modele și obținerea unor volume mai mari pentru fiecare dintre acestea.

Modelele prioritizate urmăresc să exceleze în design și tehnologie și să beneficieze de concentrarea asupra unui număr mai mic de variante, a transmis Volkswagen Group. Compania estimează că schimbarea va permite reducerea costurilor și obținerea unor economii de scară mai mari.

Olaf Lies, premierul landului Saxonia Inferioară, al doilea cel mai mare acționar al Volkswagen AG, a avertizat că provocările pentru companie și pentru întreaga industrie auto germană sunt „enorme”, în condițiile intensificării concurenței internaționale.

O altă problemă majoră pentru Volkswagen este reprezentată de taxele vamale americane.

Costurile acestora ar putea ajunge în acest an la aproximativ 4,7-5,8 miliarde de dolari. Grupul produce aproximativ 200.000 de automobile în fabricile sale din SUA, dar importă anual aproximativ 240.000 de mașini din Europa, supuse unei taxe de 15%, și alte 287.000 din Mexic, pentru care taxa ajunge la 27,5%.

Volkswagen se confruntă cu dificultăți și în strategia privind vehiculele electrice. După reducerea sprijinului acordat acestora de administrația Trump, compania a oprit în aprilie producția modelului electric ID.4 pentru piața americană.

În Europa, planurile privind electrificarea sunt puse sub presiune de creșterea vânzărilor de automobile electrice produse de companiile chineze. Astfel, concurența care îi determină pe marii producători să ceară protejarea pieței americane reprezintă deja una dintre principalele provocări pentru industria auto europeană.