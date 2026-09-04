Republica Moldova vrea să limiteze importurile de cereale din Ucraina. Măsura ar putea duce la scumpirea unor produse

Deputații din Republica Moldova s-au unit în jurul unui proiect care prevede introducerea licențelor pentru importurile de cereale din Ucraina. Toți cei 83 de parlamentari prezenți au susținut măsura în prima lectură, însă perioada propusă inițial a fost redusă de la patru la două luni, pe fondul temerilor că restricțiile ar putea duce la creșterea prețurilor unor produse de panificație.

Proiectul privind licențierea importurilor de cereale din Ucraina a obținut sprijinul unanim al deputaților prezenți în Parlamentul Republicii Moldova.

Măsura urmărește protejarea pieței interne și crearea unor condiții mai bune pentru fermierii moldoveni care încearcă să își vândă producția.

Autorul proiectului, deputatul și fermierul Sergiu Ivanov, susține că situația actuală îi pune într-o poziție dificilă pe agricultorii locali. În lipsa unor măsuri de protecție, fermierii care trebuie să își vândă cerealele ar risca să ajungă în pragul colapsului.

Agricultorii speră că introducerea licențelor pentru cerealele provenite din Ucraina va reduce presiunea asupra pieței și va permite revenirea prețurilor cerealelor moldovenești la niveluri pe care le consideră normale.

Autorii proiectului au propus inițial ca sistemul de licențiere să fie aplicat timp de patru luni. În urma discuțiilor, perioada a fost redusă însă la două luni.

O parte dintre deputații din opoziție consideră că intervalul este prea scurt. Aceștia susțin că măsura ar trebui menținută pentru o perioadă mai lungă pentru ca efectele sale asupra pieței cerealelor să devină vizibile.

De cealaltă parte, deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) invocă avertismentele Guvernului de la Chișinău privind posibilele efecte ale unei perioade mai lungi de restricții.

Protejarea producătorilor de cereale ar putea avea efecte și asupra altor sectoare ale economiei moldovenești.

Guvernul de la Chișinău avertizează că menținerea pentru o perioadă mai lungă a licențierii importurilor ar putea afecta zootehnia, morăritul și industria de panificație.

Limitarea accesului la cerealele din Ucraina ar putea influența costurile cu materia primă pentru companiile din aceste domenii. În cele din urmă, efectele ar putea ajunge și la consumatori, prin prețuri mai mari pentru unele produse.

Tocmai aceste riscuri au determinat limitarea măsurii la două luni, în locul celor patru luni propuse inițial.

Măsura nu este încă adoptată definitiv. Proiectul urmează să fie supus votului în a doua lectură, după ce prima etapă parlamentară s-a încheiat cu votul unanim al celor 83 de deputați prezenți.

Discuția privind importurile vine în contextul în care Guvernul Republicii Moldova a permis recent tranzitul cerealelor ucrainene prin țară la un tarif redus la jumătate.

Executivul de la Chișinău susține că această facilitate nu ar trebui să afecteze nici agricultorii moldoveni, nici prețurile cerealelor de pe piața internă. Potrivit autorităților, vagoanele care tranzitează Republica Moldova vor fi sigilate, astfel încât cerealele transportate să nu ajungă pe piața locală.