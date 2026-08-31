Cerealele și oleaginoasele se scumpesc la Constanța. Grâul a ajuns la 233 de euro pe tonă

Piața cerealelor și oleaginoaselor de la Constanța a încheiat ultima săptămână din august pe creștere, toate produsele monitorizate fiind pe plus față de cotațiile de miercuri. Grâul de panificație a urcat la 233 de euro pe tonă, iar floarea-soarelui a recuperat 13 euro în numai două zile, până la 514 euro pe tonă.

Evoluția vine într-un context favorabil pentru producătorii din regiunea Mării Negre. Recolta foarte slabă de porumb din Franța limitează oferta europeană, iar prețurile plătite de Tunisia pentru grâu au crescut cu aproape 7% într-o singură lună.

Piața fizică de la Constanța a accelerat în ultimele zile ale săptămânii, după o evoluție mai temperată la începutul perioadei.

Grâul de panificație a urcat de la 226 la 233 de euro pe tonă. Grâul furajer a înregistrat un avans de 9 euro, până la 209 euro pe tonă, iar porumbul a câștigat 5 euro și a ajuns la 223 de euro pe tonă.

Cea mai mare creștere dintre cerealele urmărite a fost înregistrată de orzul furajer, care s-a apreciat cu 12 euro, până la 222 de euro pe tonă, transmite agrointel.ro.

Oleaginoasele au urmat aceeași direcție. Floarea-soarelui a recuperat 13 euro în numai două zile și a ajuns la 514 euro pe tonă, în timp ce rapița a câștigat 8 euro, până la 522 de euro pe tonă.

La un curs de 1 euro pentru 5,26 lei, cotațiile DAP Constanța de vineri au fost de 1.222 lei pe tonă pentru grâul de panificație, 1.097 lei pentru grâul furajer, 1.171 lei pentru porumb și 1.165 lei pentru orzul furajer. Floarea-soarelui a ajuns la echivalentul a 2.706 lei pe tonă, iar rapița la 2.745 lei.

Tendința ascendentă este vizibilă și pe piețele europene. Grâul Euronext cu scadența în decembrie a câștigat 0,6% și a ajuns la 246,75 euro pe tonă, cel mai ridicat nivel înregistrat după 24 iulie.

Există și semnale privind creșterea cererii pentru grâul european. Două nave sunt programate să încarce grâu francez pentru Egipt, după ce alte 48.000 de tone au fost expediate săptămâna trecută către Sudan.

Porumbul MATIF a crescut la rândul său, contractul pentru noiembrie 2026 ajungând la 266,25 euro pe tonă.

Rapița tranzacționată la Paris a avut o evoluție diferită. Contractul pentru noiembrie a coborât ușor, cu 0,19%, până la 538,78 euro pe tonă. Piața rămâne însă susținută de perspectivele privind o ofertă mai restrânsă de rapiță în Europa și de cererea pentru uleiuri vegetale.

Un factor important pentru piața europeană este situația din Franța, cel mai mare producător de cereale din Uniunea Europeană.

Producția franceză de porumb este estimată la numai 6,9 milioane de tone, cel mai redus nivel din 1976, după ce culturile au fost afectate de caniculă și secetă.

Cantitatea redusă de porumb ar urma să determine utilizarea unei cantități mai mari de grâu pentru hrana animalelor. În consecință, disponibilul de grâu pentru export ar putea scădea.

Argus estimează că Franța ar putea exporta în afara Uniunii Europene cel mult 6 milioane de tone de grâu moale în sezonul 2026/2027, față de 7,3 milioane de tone în sezonul precedent.

Livrările către Maroc, principala destinație externă pentru grâul francez, sunt estimate la numai 1,3 milioane de tone, cu aproape două treimi sub nivelul sezonului trecut.

Un alt semnal important pentru piață vine din nordul Africii. Tunisia a cumpărat aproximativ 125.000 de tone de grâu de panificație și 75.000 de tone de orz furajer în cadrul unei licitații internaționale.

Grâul a fost achiziționat de la Bunge la 308,05 dolari pe tonă, cu livrare între 10 septembrie și 15 noiembrie.

Prețul este cu 19,86 dolari pe tonă, respectiv 6,9%, mai mare decât cel de 288,19 dolari plătit la licitația din 30 iulie.

Creșterea oferă un indiciu privind evoluția cererii de import din nordul Africii și intensificarea competiției pentru cerealele disponibile în bazinul mediteranean și al Mării Negre.

Situația din regiunea Mării Negre rămâne complicată. Ministerul Agriculturii de la Kiev avertizează că suprafața însămânțată în Ucraina pentru recolta din 2027 ar putea scădea cu 5-7 milioane de hectare dacă fermele nu primesc sprijin financiar.

Pentru recolta din 2026, Ucraina a însămânțat aproximativ 20 de milioane de hectare cu cereale și oleaginoase. Veniturile fermierilor sunt însă amenințate de blocarea exporturilor prin porturile maritime afectate de atacurile Rusiei.

În Rusia, exporturile de cereale prin Marea Neagră și Marea Azov au fost practic oprite. Blocajul a creat un surplus de grâu pe piața internă, într-un moment în care țara beneficiază și de o recoltă bună.

Rusia a strâns deja peste 100 de milioane de tone de cereale, după o recoltă totală de 141 de milioane de tone în 2025. Transportarea cerealelor din sud către porturile de la Marea Baltică ar putea adăuga între 30 și 50 de dolari pe tonă la costurile logistice.