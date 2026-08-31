Semnal pentru români și companii: ce spune Alexandru Nazare despre următoarele luni

Deficitul bugetar al României a ajuns la 2,34% din PIB după primele șapte luni ale anului, față de 3,99% din PIB în aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare. Scăderea indică o reducere a deficitului față de anul precedent, însă ministrul subliniază că situația nu poate fi considerată rezolvată.

Potrivit lui Alexandru Nazare, execuția bugetară aferentă primelor șapte luni confirmă „menținerea direcției de reducere a deficitului”. În termeni nominali, deficitul este mai mic cu 28,36 miliarde de lei față de perioada similară din 2025, ceea ce reprezintă o scădere de aproximativ 37%.

În același timp, investițiile au continuat să reprezinte o componentă importantă a cheltuielilor publice. Ministrul Finanțelor susține că peste 71% dintre acestea sunt susținute din fonduri europene și prin PNRR.

Pe partea de venituri și fluxuri către companii, rambursările de TVA au continuat în primele șapte luni ale anului. Valoarea acestora a depășit 20,4 miliarde de lei, potrivit datelor prezentate de ministrul interimar al Finanțelor.

Alexandru Nazare atrage atenția că diminuarea deficitului față de anul trecut nu este suficientă pentru rezolvarea dezechilibrelor bugetare. Potrivit ministrului, România trebuie să păstreze direcția de reducere a deficitului și în perioada următoare, până la finalul anului.

„Aceste rezultate arată că disciplina bugetară și investițiile nu sunt obiective incompatibile. Dar aceasta nu înseamnă că problema deficitului este rezolvată. Dobânzile au depășit deja 40 de miliarde de lei în șapte luni. Aceasta este una dintre facturile dezechilibrelor acumulate în ultimii ani și unul dintre motivele pentru care trebuie să continuăm corecția. Cu cât deficitul și necesarul de finanțare se reduc, cu atât putem reduce în timp presiunea asupra costurilor de finanțare”, a explicat Nazare.

Ministrul a punctat și importanța modului în care vor evolua datele execuției bugetare în următoarele luni. Comparația cu rezultatele din 2025 nu mai este, în opinia sa, singurul indicator relevant pentru evaluarea situației.

„În continuare, testul nu mai este doar comparația cu 2025, ci menținerea execuției în profilul bugetar și pe traiectoria necesară pentru atingerea țintei de deficit pe întregul an. Ceea ce vedem la momentul actual este o schimbare clară de direcție în managementul banilor publici. În perioada următoare trebuie să transformăm această stabilizare într-o corecție structurală, printr-o disciplină solidă a cheltuielilor, o politică salarială predictibilă, absorbția accelerată a fondurilor europene și prioritizarea investițiilor”, a precizat ministrul pentru RTV.

Alexandru Nazare a indicat și evaluarea agenției de rating S&P drept un moment important pentru România în perioada următoare. Rezultatele execuției bugetare reprezintă, potrivit ministrului, un element relevant în relația cu agențiile de rating, însă nu justifică o relaxare a măsurilor privind deficitul.

„Urmează un nou test important pentru România în perioada următoare – evaluarea agenției S&P. Rezultatele execuției sunt un argument important în dialogul cu agențiile de rating, dar nu sunt un motiv de relaxare. Piețele și investitorii analizează atent capacitatea României de a păstra direcția și de a construi un buget credibil pentru 2027. Credibilitatea fiscală se construiește greu și se poate pierde rapid. De aceea, responsabilitatea rămâne obligatorie. Într-o perioadă în care costurile de finanțare rămân ridicate, fiecare pas prin care reducem deficitul într-un mod credibil contează pentru noi toți, pentru companii și pentru întreaga economie”, a concluluzionat Alexandru Nazare.

Datele prezentate de ministru indică o creștere de 11,2% a veniturilor bugetare în primele șapte luni ale anului. În aceeași perioadă, cheltuielile totale au avansat cu 2,9%. Cheltuielile de personal au fost cu 4,06 miliarde de lei mai mici față de perioada comparabilă, potrivit informațiilor transmise de Alexandru Nazare. În același timp, investițiile au ajuns la 76,51 miliarde de lei.