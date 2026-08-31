Se schimbă calculele pentru pensii. Ce procent ar putea fi aplicat de la 1 ianuarie 2027

Pensionarii se apropie de un moment important în ceea ce privește pensiile. Indexarea de la 1 ianuarie 2027 face un nou pas spre concretizare, iar informațiile vehiculate în zona politică indică posibilitatea ca pensiile să fie majorate la începutul anului viitor.

Potrivit surselor politice citate, există șanse ca până la finalul acestei săptămâni să fie desemnat un nou premier. Președintele Nicușor Dan ar urma să nominalizeze o persoană independentă pentru această funcție.

În acest moment sunt vehiculate două nume pentru postul de premier: ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și consilierul prezidențial Eugen Tomac. Decizia urmează să stabilească și componența viitorului guvern.

PSD ar urma să susțină noul Executiv și să propună ministrul Muncii, instituție care are un rol important în ceea ce privește politica pensiilor. Sursele politice îl indică pe Florin Manole drept principal favorit pentru ocuparea acestei funcții.

Florin Manole a declarat în repetate rânduri că pensiile vor fi indexate la 1 ianuarie 2027. Revenirea sa la Ministerul Muncii este luată în calcul în jurul datei de 20 septembrie, după plecarea sa din guvern, odată cu retragerea PSD de la guvernare.

Ministrul a susținut că indexarea pensiilor nu ar mai trebui amânată de la începutul anului viitor, indiferent de cine se va afla la conducerea Guvernului sau a Ministerului Muncii.

„La 1 ianuarie 2027 indexarea nu va mai putea fi amânată, indiferent cine va fi la guvernare, la Ministerul Muncii”, a spus în martie 2026 ministrul Florin Manole.

În forma prevăzută de legislație, indexarea pensiilor ar trebui calculată în funcție de rata inflației și de jumătate din procentul de creștere al salariului mediu brut. Potrivit calculelor prezentate în articolul inițial, majorarea ar trebui să ajungă la aproximativ 12% la 1 ianuarie 2027.

O creștere de 12% este însă considerată dificil de susținut în condițiile actuale, iar pensiile nu ar putea fi indexate cu întregul procent rezultat din formula prevăzută de lege.

Și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a vorbit despre dificultatea unei asemenea majorări. Potrivit informațiilor prezentate, o creștere de 12% a pensiilor ar fi foarte greu de realizat.

În aceste condiții, estimarea prezentată este că pensiile ar putea crește cu aproximativ 7-8% de la 1 ianuarie 2027. Procentul final depinde de deciziile care vor fi luate de viitorul guvern și de situația bugetară.

Pentru pensionari, diferența dintre procentul prevăzut de formula legală și majorarea efectiv acordată ar putea însemna o sumă mai mică încasată lunar. În prezent, pensia medie este de 2.821 de lei.

La o creștere estimată la aproximativ 7%, pensia medie ar ajunge la circa 3.018 lei, ceea ce ar însemna un plus de aproximativ 197 de lei pe lună față de nivelul actual.

Calculul prezentat în material indică însă o pensie medie de aproximativ 3.021 de lei după indexare, ceea ce ar reprezenta o creștere de circa 200 de lei. Valoarea exactă depinde de procentul de majorare care va fi stabilit pentru 1 ianuarie 2027.

Dacă indexarea ar fi de 8%, pensia medie de 2.821 de lei ar crește cu aproximativ 226 de lei, până la circa 3.047 de lei. În cazul unei majorări de 7%, creșterea ar fi de aproximativ 197 de lei, până la aproape 3.018 lei.

Procentul final al indexării și suma efectivă încasată de fiecare pensionar vor depinde de decizia privind majorarea pensiilor de la începutul anului 2027.