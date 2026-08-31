Gazele se scumpesc în Europa. Prețul a depășit 70 de euro/MWh, iar analiștii avertizează că poate ajunge la 100 de euro

Prețul gazelor naturale în Europa a urcat luni la cel mai ridicat nivel din martie, pe fondul escaladării conflictului dintre Statele Unite și Iran și al temerilor privind livrările de gaz natural lichefiat (GNL) din Golful Persic. Situația pune presiune suplimentară asupra Europei într-un moment în care statele încearcă să își umple depozitele înaintea sezonului rece.

Contractul de referință TTF din Țările de Jos a trecut luni de pragul de 70 de euro pentru un megawatt-oră, atingând cel mai ridicat nivel din luna martie.

Contractul cu livrare în luna următoare înregistra după prânz o creștere de peste 5%, în condițiile în care investitorii evaluează riscurile pentru aprovizionarea cu GNL din regiunea Golfului Persic.

Tensiunile au crescut după ce forțele americane au lovit duminică lansatoare de rachete iraniene din apropierea Strâmtorii Hormuz. Iranul a răspuns prin lansarea unor rachete asupra forțelor americane din Iordania.

Escaladarea conflictului amenință să provoace noi perturbări ale exporturilor de GNL, în condițiile în care Strâmtoarea Hormuz rămâne practic închisă. În mod normal, aproximativ o cincime din comerțul mondial cu GNL tranzitează această rută.

Problemele de aprovizionare apar într-o perioadă importantă pentru Europa, care încearcă să își refacă rezervele înaintea iernii.

Depozitele de gaze din Uniunea Europeană erau pline în proporție de 64,7%, potrivit datelor Gas Infrastructure Europe (GIE). Nivelul stocurilor este sub valorile istorice pentru această perioadă a anului.

Prețurile ridicate au încetinit procesul de înmagazinare în mai multe țări. Există astfel temeri că Țările de Jos și Germania ar putea rata țintele de umplere a depozitelor până la 1 noiembrie, stabilite la 80% și, respectiv, 70%.

Una dintre probleme este diferența redusă sau chiar negativă dintre prețurile actuale și cele pentru iarnă. În mod normal, furnizorii cumpără gaze mai ieftine în timpul verii, le depozitează și le vând la prețuri mai mari în sezonul rece. Atunci când diferența nu acoperă costurile și riscurile înmagazinării, stimulentul comercial pentru această operațiune scade.

Un nivel redus al stocurilor nu înseamnă automat că o țară va rămâne fără gaze în timpul iernii. Rezervele insuficiente pot însă crește vulnerabilitatea în fața scumpirilor sau a unor noi perturbări ale aprovizionării mondiale.

Riscurile sunt importante în special pentru industria germană.

„Dacă depozitele de gaze insuficient umplute coincid cu o iarnă foarte rece, Germania ar putea să nu mai poată acoperi integral cererea normală de gaze”, a avertizat Sebastian Heinermann, directorul general al asociației germane pentru înmagazinarea gazelor INES.

Acesta avertizează că, dacă prețurile depășesc nivelul pe care consumatorii industriali și-l pot permite, companiile vor fi obligate să își reducă producția, ceea ce ar putea provoca pierderi economice importante.

Riscuri există și pentru Italia, chiar dacă țara are unele dintre cele mai ridicate niveluri de stocare din Europa.

QatarEnergy a informat compania italiană Edison că prelungește până la începutul lunii noiembrie suspendarea livrărilor de GNL în baza clauzei de forță majoră, pe fondul războiului dintre SUA și Iran.

Contractul pe termen lung dintre Edison și Qatar asigură în mod normal o cantitate echivalentă cu aproximativ 10% din consumul anual de gaze al Italiei.

Edison a transmis că își asigură surse alternative și că își poate respecta angajamentele față de clienți.

Uniunea Europeană nu este dependentă în mod direct într-o proporție foarte mare de gazele din Orientul Mijlociu. Qatarul a reprezentat 3,7% din totalul importurilor de gaze ale blocului comunitar în 2025.

Perturbarea exporturilor din Golf poate însă influența puternic piața mondială. Dacă livrările de GNL din regiune rămân reduse pentru o perioadă îndelungată, cumpărătorii europeni ar putea fi obligați să concureze mai agresiv cu cei asiatici pentru transporturile disponibile.

O asemenea competiție ar pune o presiune suplimentară asupra prețurilor din Europa.

Goldman Sachs estimează că, într-un scenariu în care exporturile energetice din Orientul Mijlociu revin la normal doar treptat până în 2027, contractul TTF pentru decembrie 2026 ar putea fi nevoit să depășească 100 de euro/MWh.

Impactul asupra consumatorilor europeni va depinde în mare măsură de durata actualului episod de scumpire.

Dacă prețurile ridicate se mențin doar pentru o perioadă scurtă, efectele asupra facturilor gospodăriilor ar putea fi limitate. O perioadă prelungită de prețuri mari ar putea însă ajunge treptat în tarifele plătite de consumatori.

O estimare Oxford Economics arată că modificările prețurilor angro au nevoie, în medie, de aproximativ șase luni pentru a se reflecta integral în prețurile pentru consumatori, dar diferențele dintre state sunt importante.

Transmiterea poate avea loc în câteva luni în Franța, Italia și Spania și aproape imediat în Țările de Jos. În Germania și Austria, efectul maxim poate apărea după aproape un an.

Dintre marile economii europene, Italia este considerată cea mai expusă, deoarece depinde într-o măsură importantă de gaze, iar modificările prețurilor ajung relativ rapid la consumatori. În același timp, țara beneficiază în prezent de unele dintre cele mai bine umplute depozite de gaze din Europa.