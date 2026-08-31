Centrala de la Iernut ar putea intra în operare până la sfârșitul anului. Ilie Bolojan anunță când va funcționa la capacitate maximă

Centrala de la Iernut, administrată de Romgaz, ar urma să intre în faza de operare până la sfârșitul anului 2026, după aproape un deceniu de lucrări. Instalația pe gaze din județul Mureș este programată să funcționeze la capacitate în primul trimestru din 2027. Premierul interimar Ilie Bolojan a prezentat calendarul după vizita efectuată luni la centrală. Noua capacitate trebuie să acopere deficitul de producție a energiei din centrul și vestul României.

Centrala de la Iernut reprezintă un obiectiv strategic pentru sistemul energetic național, deoarece amplasarea acesteia poate contribui la compensarea diferențelor dintre regiunile în care producția este insuficientă și cele care înregistrează un surplus. Instalația administrată de Romgaz trebuia să înlocuiască grupurile energetice pe cărbune retrase în anii anteriori.

„O altă vizită a fost la centrala de la Iernut, gestionată tot de Romgaz, o centrală strategică care trebuia să înlocuiască de anii trecuți grupurile pe cărbune”, a declarat Bolojan, luni, după mai multe vizite în județul Mureș.

Premierul interimar a explicat că importanța proiectului nu este determinată numai de capacitatea suplimentară de producție. Poziția centralei în interiorul sistemului energetic îi permite să susțină regiunile în care necesarul de electricitate nu este acoperit de producția locală.

„În sistemul energetic există deficitul de producție în centru și vest și surplus în sud-est, în Dobrogea. Centrala va funcționa ca echilibrare și va reduce presiunea pe relația est-vest”, a explicat acesta.

Reluarea investiției de la Iernut intervine după aproximativ zece ani de lucrări și după rezilierea a două contracte, întârzieri care au împiedicat punerea în funcțiune a noii capacități energetice. Romgaz a preluat proiectul în administrare directă în momentul în care acesta era realizat în proporție de aproximativ 90%.

Compania a fost nevoită să refacă legăturile contractuale cu firmele implicate în executarea lucrărilor. Procesul a presupus încheierea a peste 30 de contracte cu subcontractorii care participaseră anterior la construcția centralei.

„Sunt două contracte reziliate. Din discuția cu echipele care conduc această centrală, cea mai mare parte a contractelor, peste 30 de contracte, au fost încheiate cu subcontractorii care au lucrat la acest proiect și care a fost preluat de Romgaz în administrare directă după ce a fost realizat în proporție de 90%”, a spus Bolojan.

O dificultate majoră a fost provocată de falimentul companiei spaniole Duro Felguera, care deținea contractul principal și nu a mai putut continua proiectul. Romgaz a trebuit să identifice toate firmele subcontractate de constructorul spaniol și să reia separat colaborarea cu acestea.

„Au trebuit identificați toți subcontractorii firmei spaniole care a intrat în faliment și nu a putut continua. S-au reluat toate contractele cu ei, o parte dintre ei sunt deja în șantier”, a explicat premierul.

Calendarul prezentat de Ilie Bolojan prevede ca toate contractele necesare intensificării lucrărilor să devină operaționale până la jumătatea lunii septembrie. Unele dintre firmele contractate și-au reluat deja activitatea pe șantier, iar lucrările trebuie să continue până la sfârșitul anului.

„De la jumătatea lui septembrie, toate contractele necesare pentru a reporni lucrările în forță vor fi operaționale. Se va lucra până la finalul anului, termen pe care echipa și l-a asumat ca de la finalul anului centrala să fie în fază de operare”, a declarat premierul interimar.

După atingerea acestei etape, instalația va intra în perioada de probe începând din timpul iernii. Obiectivul anunțat este ca centrala să poată funcționa la capacitate în primul trimestru al anului 2027.

„Vor intra în probe începând din iarnă. În primul trimestru al anului viitor centrala va trebui să funcționeze la capacitate, acoperind deficitul de energie în bandă”, a spus Bolojan.

Punerea în funcțiune a centralei de la Iernut este importantă în contextul distribuirii neuniforme a producției și consumului de electricitate între regiunile României. În timp ce centrul și vestul țării se confruntă cu un deficit de producție, sud-estul, inclusiv Dobrogea, înregistrează un excedent.

Noua capacitate de producție ar urma să reducă presiunea exercitată asupra rețelei de transport care transferă energia din zonele cu surplus către regiunile în care producția este insuficientă. Amplasarea centralei permite furnizarea unei cantități suplimentare de electricitate mai aproape de principalele zone deficitare.

Centrala de la Iernut va avea astfel două funcții în sistemul energetic: va produce energie suplimentară în bandă și va contribui la echilibrarea geografică dintre producție și consum.