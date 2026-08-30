România își crește puternic producția de energie. Burduja: Încă 1.000 MW intră în rețea până la finalul anului

România a conectat la rețeaua energetică 2.500 MW de la începutul anului 2026, iar până la sfârșitul anului ar urma să fie adăugați încă 1.000 MW, susține Sebastian Burduja. Fostul ministru al Energiei afirmă că investițiile aflate în derulare ar putea transforma 2026 în cel mai bun an pentru investițiile în energie de după 1989.

Sebastian Burduja afirmă că România traversează o perioadă importantă pentru dezvoltarea noilor capacități energetice. Potrivit acestuia, datele Transelectrica indică deja conectarea a 2.500 MW în cursul acestui an.

„2.500 de megawați. Atât a conectat România la rețea de la începutul anului. Până la final de 2026, mai intră în rețea încă 1000 MW, pentru cel mai bun an al investițiilor în energie după 1989. Exact așa cum am spus că va fi.

Cifrele nu sunt dintr-un pliant, sunt de la Transelectrica și sunt oficiale”, a transmis Sebastian Burduja.

În susținerea afirmațiilor sale, fostul ministru al Energiei a indicat trei investiții aflate în diferite etape de dezvoltare.

Prima este în județul Giurgiu, unde, potrivit lui Burduja, urmează să fie inaugurat în septembrie cel mai mare parc fotovoltaic din România, la Iepurești, cu o capacitate de 169 MW. Împreună cu proiectul de la Ghimpați, cele două parcuri solare depășesc 300 MW.

„În Giurgiu se inaugurează luna viitoare cel mai mare parc fotovoltaic din România, la Iepurești, 169 de megawați. Împreună cu vecinul lui de la Ghimpați, sunt două parcuri solare mari, de peste 300MW, pornite aproape în același timp”, a scris Burduja.

Un alt proiect menționat este parcul eolian Vifor din județul Buzău, care a intrat în probe cu o capacitate de aproape 200 MW. Burduja susține că, după finalizare, acesta ar urma să producă suficientă energie pentru peste 700.000 de locuințe.

„În Buzău, parcul eolian Vifor a intrat în probe cu aproape 200MW. Când va fi complet, va produce pentru peste 700.000 de case, cel mai mare parc eolian finalizat în ultimul deceniu.”

Al treilea exemplu este proiectul companiei norvegiene Scatec de la Urleasca, în județul Brăila.

„Iar norvegienii de la Scatec au ales România pentru primul lor parc eolian terestru din Europa: 168 de milioane de euro, la Urleasca, în Brăila.”

Sebastian Burduja a abordat și problema prețurilor plătite de consumatori, recunoscând că dezvoltarea noilor capacități nu s-a reflectat deocamdată într-o reducere a facturilor.

„Știu ce gândiți: factura mea n-a scăzut. Aveți dreptate: încă nu. Dar exact așa ajunge să scadă: cu fiecare megawat produs aici, nu importat.”

În opinia sa, creșterea producției interne și reducerea dependenței de importuri reprezintă una dintre căile prin care presiunea asupra prețurilor poate fi diminuată.

Fostul ministru leagă proiectele care intră acum în funcțiune de contractele încheiate în perioada 2023-2025 și de finanțările europene atrase pentru sectorul energetic.

„Investițiile de astăzi sunt roadele miilor de contracte semnate în 2023-2025 la ministerul energiei, cu 14 miliarde EUR fonduri europene atrase pentru energia românilor. Record absolut în ultimii 35 de ani.”

Sebastian Burduja și-a încheiat mesajul afirmând că evoluțiile pozitive din sectorul energetic ar trebui prezentate mai mult în spațiul public.