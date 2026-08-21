PNL face curățenie de toamnă în partid. Contestatarii lui Bolojan își pierd filialele. Cine le ia locul

Conducerea PNL a stabilit vineri, 21 august, o nouă structură de conducere pentru organizațiile din București. Dragoș Pîslaru și Oana Gheorghiu, intrați în partid în urmă cu numai două luni, au fost desemnați președinți interimari ai filialelor din sectoarele 3 și 4. Cei doi îi înlocuiesc indirect pe Andrei Baciu și Ionuț Stroe, liberali care l-au susținut pe Adrian Veștea și au contestat în instanță deciziile echipei conduse de Ilie Bolojan.

PNL a decis noua formulă de conducere a filialelor bucureștene în ședința online a Biroului Politic Național, începută vineri, la ora 12:00.

Structura stabilită de conducerea partidului este următoarea:

PNL București – Sebastian Burduja

Sectorul 1 – George Tuță

Sectorul 2 – Sanda Nicola, președinte interimar, fostă purtătoare de cuvânt în campania prezidențială a lui Mircea Geoană

Sectorul 3 – Dragoș Pîslaru, președinte interimar

Sectorul 4 – Oana Gheorghiu, președinte interimar

Sectorul 5 – Andrei Badiu, președinte interimar

Sectorul 6 – Paul Moldovan

Liderii interimari desemnați la sectoarele 2, 3, 4 și 5 vor trebui să obțină ulterior votul membrilor în cadrul alegerilor interne din partid.

Numirile care atrag cea mai mare atenție sunt cele ale lui Dragoș Pîslaru și Oanei Gheorghiu, deoarece ambii au devenit membri ai partidului pe 20 iunie 2026, cu o zi înaintea Congresului extraordinar convocat de echipa lui Ilie Bolojan.

La momentul înscrierii, cei doi erau considerați apropiați ai lui Bolojan și au anunțat public că se alătură echipei acestuia.

O zi mai târziu, la Congresul desfășurat pe 21 iunie, Pîslaru și Gheorghiu au fost aleși vicepreședinți ai PNL. Din noua echipă de conducere au mai făcut parte Mircea Abrudean, Ioan Popa, Siegfried Mureșan, Alexandru Muraru, Florin Roman și Gabriela Horga.

După numai două luni petrecute în partid, Pîslaru și Gheorghiu preiau și două dintre cele mai importante organizații teritoriale ale liberalilor din Capitală.

Cei doi ajung la conducerea filialelor din sectoarele 3 și 4, organizații conduse anterior de Andrei Baciu și Ionuț Stroe. Ambii au contestat conducerea lui Ilie Bolojan și au făcut parte din gruparea care l-a sprijinit pe Adrian Veștea în conflictul intern declanșat în luna iunie.

Baciu și Stroe s-au aflat inclusiv printre liberalii care au deschis acțiuni în instanță împotriva partidului și au obținut suspendarea unor decizii adoptate de conducere și de Congres.

Reorganizarea decisă vineri continuă operațiunea începută pe 20 iulie, când Biroul Politic Național a demis președinții și a dizolvat birourile politice ale filialelor din sectoarele 2, 3, 4 și 5.

Atunci au fost înlăturați Monica Anisie de la Sectorul 2, Andrei Baciu de la Sectorul 3, Ionuț Stroe de la Sectorul 4 și Dan Meran de la Sectorul 5. În aceeași ședință au fost schimbate conducerile organizațiilor PNL Ialomița și PNL Galați.

Conducerea partidului a susținut că hotărârile au întrunit majoritatea de două treimi prevăzută de statut.

Monica Anisie, Andrei Baciu și Ionuț Stroe s-au poziționat explicit în tabăra care s-a opus lui Ilie Bolojan. Toți trei au contestat în instanță deciziile conducerii, iar Anisie fusese inclusă în formula guvernamentală propusă de Adrian Veștea.

La două dintre filialele importante din București, liderii taberei care i s-a opus lui Bolojan sunt înlocuiți astfel cu doi dintre cei mai noi membri ai partidului, care și-au declarat public susținerea pentru fostul premier.

Reorganizarea filialelor din București se desfășoară în timp ce disputa juridică provocată de Congresul extraordinar din 21 iunie nu a fost încheiată.

Congresul a fost convocat în plină confruntare dintre Ilie Bolojan și Adrian Veștea. Desemnat premier, Veștea își anunțase inițial intenția de a candida împotriva lui Bolojan la conducerea partidului, dar a renunțat ulterior și a calificat reuniunea drept „nestatutar și nelegal”.

În cadrul Congresului din 21 iunie, Ilie Bolojan a fost reales președinte, iar structura de conducere a partidului a fost reorganizată. Participanții au solicitat și demisia din PNL a mai multor lideri ai taberei adverse, printre care Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Thuma și Alina Gorghiu.

Contestatarii au deschis însă mai multe acțiuni în instanță și au obținut hotărâri favorabile.

La 1 iulie, Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârea Consiliului Național prin care fusese convocat Congresul. Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de PNL, astfel încât suspendarea convocării rămâne valabilă până la soluționarea definitivă a procesului de fond.

Într-un dosar separat, Tribunalul București a suspendat executarea hotărârilor adoptate la Congres, inclusiv a celor privind noua conducere și modificarea statutului.

Instanța a reținut, printre altele, că schimbările aduse statutului unui partid nu pot deveni aplicabile și opozabile înainte de aprobarea lor de către Tribunalul București, înscrierea în Registrul partidelor politice și publicarea hotărârii definitive.

Motivarea Curții de Apel, publicată în august, a arătat că judecătorii au considerat că procedura folosită pentru convocarea Congresului nu a respectat prevederile statutare.

După primele hotărâri pronunțate de instanțe, echipa lui Ilie Bolojan a anunțat că va acționa în baza statutului adoptat la Congresul PNL din iulie 2025. Ulterior, conducerea a convocat Biroul Politic Național pentru a schimba din nou liderii filialelor, folosind mecanismele prevăzute de vechiul statut.