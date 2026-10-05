Acțiunile americane ar putea reveni pe creștere. Evaluările și profiturile companiilor oferă motive de optimism

Piața bursieră a traversat o perioadă în care investitorii au avut de gestionat mai multe evoluții dificile. În ultima lună, prețurile petrolului și gazelor au crescut din nou, randamentele obligațiunilor au urcat la nivel global, iar Rezerva Federală a SUA a majorat pentru prima dată în ultimii trei ani rata dobânzii.

În acest context, strategul JPMorgan Mislav Matejka consideră că piața ar putea reveni pe creștere după ce volatilitatea prețurilor petrolului și a ratelor dobânzilor se va reduce, iar efectele sezonalității nefavorabile din septembrie vor rămâne în urmă, conform Yahoo! Finance.

Perspectiva este susținută și de apropierea perioadei în care companiile vor publica probabil rezultate puternice pentru trimestrul al treilea, în octombrie. O evoluție mai bună a sectorului tehnologic ar putea contribui la susținerea pieței, având în vedere ponderea mare pe care companiile din acest domeniu o au în indicele bursier.

În acest context, trei grafice prezentate de Truist indică elemente care pot alimenta optimismul investitorilor.

„La nivelul întregii piețe, ne menținem opinia potrivit căreia aceasta își va relua creșterea odată ce volatilitatea prețurilor petrolului și a ratelor dobânzilor se va diminua, iar efectele sezonalității nefavorabile din septembrie vor rămâne în urmă. Acest lucru este cu atât mai probabil cu cât ne apropiem de publicarea, în octombrie, a unor rezultate pentru trimestrul al treilea care se anunță probabil puternice. O evoluție mai bună a sectorului tehnologic ar ajuta în mod clar piața, având în vedere ponderea mare a acestuia în indicii bursieri”, a scris strategul JPMorgan Mislav Matejka într-o notă, potrivit sursei menționate.

Acțiunile americane nu mai par deosebit de scumpe din perspectiva evaluărilor. Raportul forward preț-profit al indicelui S&P 500 se situează la 19 ori. În același timp, prețurile acțiunilor au rămas aproximativ la același nivel începând din 2 iunie, potrivit Truist.

Combinația dintre nivelul actual al evaluărilor și evoluția relativ plată a prețurilor reprezintă primul element urmărit în analiza prezentată de Truist.

Anul în curs a fost marcat de rezultate financiare puternice raportate de companiile americane. Profiturile corporative au reprezentat astfel unul dintre principalii factori care au susținut acțiunile. Există însă și excepții de la această evoluție, iar una dintre companiile menționate este Nike.

Acțiunile Nike, listate sub simbolul NKE, se numără printre excepțiile de la seria de rezultate puternice raportate de companiile americane.

Un alt element care poate susține optimismul investitorilor este perspectiva profiturilor pentru 2027. Estimările privind câștigurile companiilor pentru 2027 arată deja solide, potrivit publicației menționate. Astfel, așteptările privind rezultatele financiare viitoare reprezintă al treilea indicator urmărit de Truist în evaluarea perspectivelor pieței.